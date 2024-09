Incêndios na Grande SP levam governo a fechar núcleo do parque da Cantareira

São Paulo

O Governo de São Paulo determinou na tarde desta quinta-feira (5) o fechamento imediato do núcleo Cabuçu, do Parque Estadual da Cantareira, depois de detectar focos de incêndio entre os municípios de Guarulhos, Mairiporã e a capital paulista.

Desde domingo (1º), já são 81 unidades de conservação, como parques e estações ecológicas, fechadas de forma preventiva para evitar incêndios florestais.

O fechamento foi determinado pela Fundação Florestal, órgão vinculado à Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo).

Parque da Cantareira, na zona norte de São Paulo, foi fechado nesta quinta (5) - Divulgação

Segundo o órgão, a região do núcleo Cabuçu está sendo monitorada com drones térmicos e equipes terrestres. Um helicóptero também será usado na tarde desta quinta para lançar água sob as chamas.

Desde terça-feira (3), as equipes da Fundação Florestal também seguem atuando no combate ao fogo no Parque Estadual Itapetinga, localizado no município de Atibaia, na região de Campinas.

Ainda segundo a secretaria, todas as 81 unidades de conservação seguem fechadas até 12 de setembro. A interdição pode ser revisada conforme as condições climáticas e os riscos associados.

Em três dias, o número de cidades com focos de incêndio no estado de São Paulo quadruplicou. Na segunda-feira (2), apenas as cidades de Pedregulho, Jardinópolis, Dois Córregos e São Simão, tinham áreas em chamas. Nesta quinta, porém, o número chegou a 16, de acordo com dados divulgados pela Defesa Civil nesta manhã.

As cidades atingidas atualmente são Ribeirão Preto, São Simão, Luís Antônio, Monte Alegre do Sul, Bom Jesus dos Perdões, Piracicaba, Valinhos, Dois Córregos, Pompeia, Garça, Presidente Prudente, Pedregulho, Braúna, Ilha Solteira, Mauá e Mairiporã.

O governo estadual afirmou que ampliou o efetivo para combater os incêndios nos parques do estado e que 15 novas equipes vão atuar nas unidades de conservação, se somando às 19 já existentes.