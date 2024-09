Homem é preso suspeito de iniciar queimadas na região de Campinas (SP)

São Paulo

Um homem de 46 anos foi preso na terça-feira (10) suspeito de iniciar queimadas em uma fazenda em Campinas, no interior de São Paulo e no pico das Cabras, onde fica localizado o Observatório Municipal Jean Nicolini, referência da astronomia nacional, que está fechado ao público nesta semana devido as queimadas.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais trafegavam pela rodovia José Bonifácio Coutinho Nogueira, que liga Campinas a Morungaba, quando suspeitaram do condutor de um Suzuki Jimny verde. O homem foi abordado nas proximidades da fazenda São Pedro, no distrito de Joaquim Egídio, local próximo a focos de incêndios ativos.

No interior do automóvel foram encontrados substâncias inflamáveis e sacos de estopa. No momento da abordagem estavam presentes policiais civis e militares, além de funcionários da Prefeitura de Morungaba.

Incêndio atingiu o entorno do Observatório Municipal Jean Nicolini, referência da astronomia nacional, localizado em Campinas (SP) - Carlos Bassan/Divulgação/Prefeitura de Campinas

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes públicos tiveram acesso a foto de uma mecha que teria causado incêndio em uma área semelhante a apreendida com o homem, o que evidenciaria a participação dele em queimadas em matas em Itatiba, Morungaba e no distrito de Joaquim Egídio.

Segundo o registro, há cerca de dez dias as cidades foram aterrorizadas por incêndios de grande monta, devastando cerca de 150 alqueires de área de preservação ambiental, comprometendo a fauna e a flora, além de colocar em risco moradores, sitiantes e fazendeiros.

O suspeito preso negou a participação nas queimadas. Aos policiais ele disse estar descontrolado após o único filho, um menino de 12 anos, ter morrido de meningite. O detido declarou ainda estar com câncer.

O homem deve responder por incêndio. Ele foi encaminhado para a cadeia anexa ao 2º DP de Campinas.