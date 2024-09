São Paulo

Pedro Henrique Miranda reunia três qualidades invejáveis para qualquer jornalista: era cativante, assertivo e honesto. Relatava a verdade, sem exageros ou omissões, e ainda fazia com que o ouvinte pedisse mais. Saiu de Petrolina, no interior de Pernambuco, para despontar em um dos maiores jornais do país.

Mas este nem sempre foi seu plano. Em 2016, ao sair do colégio, Pedro queria cursar psicologia. Jornalismo foi sua segunda opção no Enem, e ele passou na Universidade do Estado da Bahia. Decidido, ingressou na faculdade e se encontrou na profissão.

Quando estava prestes a se formar, em 2022, veio a conquista: foi aceito no 1º Curso de Jornalismo de Saúde do Estado de S. Paulo. Toda a família se juntou para comemorar e se despedir do jovem que seguia para a capital paulista. Pelo tamanho da festa parecia que ele ficaria fora por dez anos, e não dois meses.

Pedro Henrique Miranda (1996 - 2024) - Arquivo pessoal

Já um "foca", como são conhecidos os trainees do jornal, o pernambucano se destacou. Ele precisou retornar à Bahia para concluir a graduação, mas continuaria trabalhando de forma remota, como repórter da madrugada. Depois voltou para Petrolina e seguiu no jornal.

Com uma condição financeira melhor, Pedro conseguiu investir em sua casa. Pensando nas longas noites de trabalho, seu quarto foi adaptado para o home office.

Ele também pôde se dedicar a uma de suas paixões: cozinhar. Tinha habilidade especial para fazer bolos, e o de ameixa com coco era o seu favorito. Para agradar a maioria, no último aniversário de sua irmã ele decidiu fazer um bolo de chocolate.

Outra paixão de Pedro era Beyoncé. A cantora foi tema de seu aniversário, e ele já guardava dinheiro para ir a um show dela assim que tivesse oportunidade.

Apesar de ser uma pessoa "para frente", como descreveu sua irmã, Ana Luiza, ele preferia reuniões e encontros em casa, onde gostava de receber amigos para conversar ou jogar. Seu lar era conhecido como QG dos Mirandas, pois era o ponto de encontro de todos.

Era muito apegado à família. Estava sempre pronto para a apoiar a mãe e mantinha uma relação muito próxima com a irmã, a ponto de serem frequentemente confundidos com irmãos gêmeos.

Pedro sofreu um infarto no dia 8 de agosto, enquanto se preparava para mais um turno da madrugada, e não resistiu. Ele tinha 28 anos.

