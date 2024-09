Rio transfere mais de mil detentos de presídio de Bangu após descoberta de túnel

Rio de Janeiro | Agência Brasil

A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro transferiu, nesta sexta-feira (6), 1.067 detentos entre duas unidades prisionais do Complexo Penitenciário de Gericinó, também conhecido como Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste da cidade.

Os presos foram transferidos do Instituto Penal Vicente Piragibe para a Penitenciária Moniz Sodré, depois da descoberta, no início desta semana, de um túnel na unidade, que seria utilizado para a fuga em massa de membros de uma facção criminosa.

Presos foram movidos do Complexo Penitenciário de Gericinó, zona norte da cidade, após um túnel ser descoberto - Tânia Rêgo/Agência Brasil

De acordo com a Seap, a Moniz Sodré tem estrutura física que dificulta a fuga de presos. Já o Vicente Piragibe ficará interditado temporariamente para a adequação de sua infraestrutura. Entre as alterações propostas está a redução do diâmetro das tubulações para evitar futuras tentativas de fuga.

A transferência envolveu 250 policiais penais, três ônibus, quatro furgões e 17 carros. "Trata-se de mais uma ação bem-sucedida da Polícia Penal, que diuturnamente trabalha para garantir a segurança das 51 unidades prisionais do estado e coibir qualquer tipo de ação criminosa. Estamos cumprindo o nosso papel de preservar a ordem e a disciplina no sistema penitenciário fluminense", afirmou a secretária de Administração Penitenciária Maria Rosa Nebel, em nota à imprensa.

Túnel descoberto

Agentes da Seap encontraram na segunda-feira (2) um túnel que seria usado para a fuga em massa de detentos do Instituto Penal Vicente Piragibe.

Segundo a secretaria, a passagem seria usada para que presos do Comando Vermelho, que cumprem pena em regime semiaberto na unidade prisional, escapassem. Mais de 10 chefes da facção criminosa estariam tentando fugir.

No presídio, estão lideranças do Comando Vermelho como Márcio Aurélio Martinez Martelo, o Bolado da Providência; Bruno Eduardo da Silva Procopio, o Piná; Ilan Nogueira Sales, o Capoeira; e Gilberto Soares Alves, o Caveirinha.

O plano foi frustrado depois que policiais penais da Subsecretaria de Gestão Operacional da Seap receberam uma denúncia de que presos estavam tentando acessar a rede de esgoto para fugir.

As equipes identificaram a entrada do túnel na horta do presídio. A suspeita continua sendo de que a escavação tenha sido feita por internos que trabalhavam no local.

(colaborou Diego Alejandro, de São Paulo)