Saiba por que o Dia do Estudante e o Dia do Advogado são celebrados na mesma data

O Dia do Estudante e o Dia do Advogado são celebrados no Brasil no mesmo dia, 11 de agosto.

Isso acontece porque naquela data, em 1827, o imperador Dom Pedro 1° criou as duas primeiras faculdades de direito do Brasil, a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, e a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo.

A comemoração dupla foi proposta pelo advogado Celso Gand Ley, no centenário da efeméride, em 1927. Dez anos depois, em 1937, a data foi escolhida para a fundação da UNE (União Nacional dos Estudantes).

Desde então, o 11 de agosto tem sido tradicionalmente reservado para protestos, como aqueles que pediam o impeachment de Fernando Collor, em 1992.

Em 2022, a data foi escolhida para abrigar a mais ampla manifestação por democracia sob o governo de Jair Bolsonaro, com um ato na Faculdade de Direito da USP em que foi lida, sob aplausos e falas contra o autoritarismo, uma carta iniciada na instituição e assinada por 1 milhão de pessoas.

A data também é conhecida entre profissionais do direito como Dia do Pendura, em que advogados consomem em algum restaurante ou bar e não pagam a conta —brincadeira que às vezes não acaba bem.