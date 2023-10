Líder do PL compara 'doutrinação' nas escolas brasileiras com Hamas

Brasília

O líder do PL na Câmara, deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), comparou nesta terça-feira (10) uma suposta doutrinação nas escolas públicas no Brasil com a forma como o grupo terrorista Hamas construiu e mantém sua ideologia.

As declarações foram dadas durante o lançamento da Frente Parlamentar contra Doutrinação nas Escolas, cujo presidente é o deputado Gustavo Gayer (PL-GO).

Plenário da Câmara em 15 de agosto - Zeca Ribeiro/Divulgação Câmara dos Deputados

Altineu disse, durante discurso, que sua filha de idade escolar se contrapôs a uma professora e emendou que "é na educação que eles querem relativizar tudo, tudo".

"Ontem, nesses anúncios de internet, eu vi uma entrevista, parece que um americano entrevista o filho de um dos fundadores do Hamas, em 2014. E ele dizendo, o filho do fundador do Hamas, que ele conseguiu sair, mas que é muito difícil porque as crianças lá são doutrinadas desde que nascem."

"A gente viu lá no vídeo o assunto do Hamas, aquela doutrina, mas e a doutrina que acontece aqui?", completou.

Na sequência, o líder do PL disse o terrorismo praticado pelo Hamas "está presentes nas nossas cidades todas, nas nossas comunidades".

"E aqui a doutrina está levando as nossas crianças a ter um comportamento —e a professora na escola me contou que o comportamento hoje não é normal. É um comportamento de que se cobra muito o direito, mas que a sociedade esqueceu os deveres", concluiu.

A Frente Parlamentar em Defesa da Educação sem Doutrinação Ideológica foi criada nesta terça durante audiência na Câmara. Segundo o estatuto da frente, o objetivo é "conscientizar pais, docentes e demais profissionais no ramo do ensino, alunos e representantes da sociedade civil acerca da ocorrência da doutrinação ideológica em ambientes de ensino no Brasil".

O grupo ainda fala em "resgatar a soberania nos [sic] pais na educação de seus filhos", além de aproximá-los dos "ambientes de ensino a fim de que eles tenham pleno conhecimento do conteúdo ministrado nas salas de aula".

Presidente da frente parlamentar, Gayer é alvo de representação no Conselho de Ética da Câmara por ter afirmado que a população nordestina perdeu a "capacidade de pensar". O partido Rede Sustentabilidade pede a cassação do mandato do parlamentar goiano.

O grupo terrorista islâmico Hamas, que governa a Faixa de Gaza, lançou no sábado (7) a maior ofensiva em anos contra Israel. Os ataques ocorreram por mar, terra e ar, com lançamento de mísseis e sequestro de pessoas em território israelense.

Os atos marcaram o início de um novo conflito entre Hamas e Israel. Segundo autoridades, o conflito já deixou quase 1.500 pessoas mortas e mais de 6.100 feridas.