Tema de redação da Fuvest é 'educação básica e formação profissional'

Neste ano, a prova de redação da Fuvest teve como tema "Educação básica e formação profissional: entre a multitarefa e a reflexão". A segunda fase de provas para ingressar na USP (Universidade de São Paulo) é realizada neste domingo (17) e na segunda-feira (18).

Segundo a instituição, a fase dissertativa tem a participação de 30.787 candidatos aprovados na primeira fase que irão disputar 8.147 vagas oferecidas pela USP, a melhor da América Latina, segundo o ranking QS (Quacquarelli Symonds), e líder do RUF (Ranking Universitário Folha).

Os estudantes tiveram acesso a textos de apoio para elaborar a dissertação, que incluiram abordagens sociais, antropológicas, filosóficas e, inclusive, pedagógicas, apresentadas pelo filósofo Byung-Chul Han, autor de "Sociedade do cansaço", e pelo sociólogo Domenico de Masi, de "O ócio criativo".

Segunda fase do Vestibular Fuvest é realizado neste domingo (17) e segunda (18) - Rubens Cavallari - 19.nov.23/Folhapress

"Dessa forma, espera-se que os candidatos se apropriem do material exposto para refletir a respeito de sua própria condição de estudante e futuro profissional", escreveu a Fuvest em nota divulgada neste domingo.

COMO SERÃO AS PROVAS?

A segunda fase é realizada em dois dias com até quatro horas de duração em cada dia. Ambas as provas são de questões discursivas e o número de questões varia. O candidato pode escrever em letra de forma ou cursiva, desde que seja inteligível e obedeça as normas cultas da língua:

1º dia: 100 pontos = 50 pontos das questões + 50 pontos da redação

São 10 questões discursivas de Português, sobre interpretação de textos, gramática e literatura, e uma redação com no mínimo 20 linhas

2º dia: 100 pontos

São 12 questões discursivas de duas a quatro disciplinas específicas à carreira inscrita

QUAIS SÃO OS TIPOS DE VAGA OFERECIDOS PELA FUVEST 2024?

Todos os candidatos inscritos concorrerão às vagas de ampla concorrência (AC). No ato da inscrição, o candidato deveria informar se também concorreria às vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas: Escola Pública (EP) ou Pretos, Pardos e Indígenas (PPI).

AC: vagas para todos os candidatos, sem exigência de nenhum pré-requisito, mesmo tendo acesso às vagas reservadas

EP: 2.053 vagas destinadas aos candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas brasileiras.

PPI: 1.206 vagas destinadas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Além do vestibular, a USP oferecerá 1.500 vagas pelo Enem e outras 1.500 pelo Provão Paulista, novo vestibular seriado, que será aplicado para todos os estudantes do ensino médio de escolas estaduais em São Paulo.

COMO É CALCULADA A NOTA FINAL?

A nota final do candidato, utilizada para classificação nas carreiras, é dada pela média ponderada das notas da 1ª e 2ª fase, normalizadas em base 100.

F1 = Nota normalizada da fase 1

D1 = Nota do dia 1 da fase 2

D2 = Nota do dia 2 da fase 2

CE = Nota de competências específicas

NFC = Nota final do candidato

Fórmula para cálculo da nota em carreiras em que não há prova de competência específica:

NFC = (F1 + D1 + D2) / 3

Fórmula para cálculo da nota em carreiras em que há prova de competência específica :

NFC = [F1 + D1 + D2 + (2*CE)] / 5

Após seu cálculo, a nota final do candidato será convertida para uma escala de 1.000 pontos e arredondada até a segunda casa decimal.

QUANDO SAIRÁ O RESULTADO DA FUVEST 2024?

A primeira chamada para a matrícula, com a lista de aprovados na Fuvest 2024, será divulgada no dia 22 de janeiro de 2024 na página da Fuvest. O período de matrículas vai de 29 de janeiro a 1º de fevereiro.

COMO FAZER A MATRÍCULA?

Todo candidato que foi convocado em uma das duas chamadas ou na lista de espera deve confirmar a sua matrícula em duas etapas virtuais: pré-matrícula e efetivação —as datas estão indicadas no Guia do Vestibular 2024.

Se você foi chamado para uma das vagas da ação afirmativa escola pública (EP) ou para uma das vagas da ação afirmativa pretos, pardos e indígenas (PPI), você deve confirmar, no formulário da matrícula virtual, que pertence à ação afirmativa que você escolheu na inscrição. Oportunamente, uma banca de heteroidentificação analisará a condição desses candidatos.

Observação: Se você prestou o Provão Paulista, acompanhe as informações no site oficial. Vagas remanescentes do Provão Paulista retornam como vagas EP ou PPI da Fuvest, dependendo do edital.