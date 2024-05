Para acessar cotas, é preciso cursar todo ensino médio em escola pública, ao contrário do que diz post

São Paulo

"Descobri que tem gente que estuda a vida toda em escola particular e no último ano vai para a escola pública para pegar cota." Essa desinformação está em um post visualizado mais de 1,3 milhão de vezes até 13 de maio no X. Diferentemente do que a publicação diz, é preciso cursar os três anos do ensino médio no sistema público para acessar a Lei de Cotas.

Aprovada em 2012, ela determina, após alterações, que metade das vagas de institutos e universidades federais sejam destinadas a estudantes que concluíram todo o ensino médio em escolas públicas. Dentro desse grupo, os beneficiados são submetidos a critérios sociais e raciais.

Alunos participam de debate sobre cotas na USP - Adriano Vizoni - 13.nov.2019/Folhapress

A autora do post disse à reportagem que os internautas não souberam interpretar seu post. "Não disse que as pessoas conseguiam as cotas dessa forma [estudando apenas o último ano no sistema público]. O meu espanto foi relacionado a cogitarem fazer isso para ter acesso a uma política pública restrita", afirmou.

Há quem migre da educação privada para a pública com interesse nas cotas em universidades, mas essa mudança ocorre no último ano do ensino fundamental —e não no último do período escolar—, como mostrou o estudo "Balanço dos Dez Anos da Política Federal de Cotas na Educação Superior", de Adriano Souza Senkevics e Ursula Mattioli Mello.

"As famílias de baixo nível socioeconômico faziam um grande esforço no orçamento para manter os filhos em colégios privados. Com a lei de cotas, o sistema público virou uma opção mais atrativa", diz Ursula.

VERDADEIRO OU FALSO

