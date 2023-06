Ansiedade deve ser motivo de preocupação se afeta trabalho e relacionamentos

The New York Times

Quanta ansiedade é demais?

Na semana passada, um painel de especialistas médicos influentes dos Estados Unidos recomendou pela primeira vez que todos os pacientes adultos com menos de 65 anos sejam examinados em busca de sintomas de ansiedade.

As novas diretrizes foram emitidas pela Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA depois que um rascunho foi divulgado em setembro. No início de 2022, especialistas haviam haviam dado indicações semelhantes para crianças de 8 a 18 anos.

Ansiedade pode ser prejudicial quando se torna intensa e constante - Adobe Stock

Milhões de americanos lutam contra a ansiedade: cerca de 1 em cada 5 adultos nos Estados Unidos tem um transtorno de ansiedade, de acordo com a Aliança Nacional sobre Doença Mental (NAMI na sigla em inglês).

[Já o Brasil possui a população mais ansiosa do mundo, de acordo com o último mapeamento global de transtornos mentais realizado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).]

Ter um pouco de ansiedade não é necessariamente um problema: especialistas dizem que um sistema de alarme interno nos beneficia de várias maneiras, ajudando a melhorar nosso desempenho ou reconhecimento de perigo, e nos encorajando a sermos mais conscientes.

Além disso, é comum se sentir mais ansioso diante de eventos estressantes, como começar num novo emprego, vivenciar a morte de uma pessoa querida ou se mudar para outra cidade.

Às vezes, no entanto, a ansiedade pode se tornar mais penetrante e avassaladora.

Como você distingue a ansiedade protetora da ansiedade mais problemática? E o que deve fazer se tiver 65 anos ou mais e estiver se sentindo ansioso?

Petros Levounis, presidente da Associação Americana de Psiquiatria, respondeu a essas e outras perguntas por e-mail. Abaixo estão trechos editados.

Como saber se sua ansiedade precisa de avaliação?

A ansiedade pode fazer as pessoas tentarem evitar situações que desencadeiem ou agravem seus sintomas. Alguns sinais a ser observados incluem uma sensação de pavor ou preocupação que não desaparece, ou problemas para dormir ou comer.

Outros sintomas podem incluir inquietação, sensação de medo ou perigo, aumento da frequência cardíaca, sudorese, tremores e dificuldade de concentração.

Se você sente que a preocupação é demais e começa a afetar seu trabalho, seus relacionamentos ou outras áreas de sua vida –ou você se sente deprimido–, talvez esteja na hora de falar com um médico ou um profissional de saúde mental. A ansiedade pode piorar se você não pedir ajuda.

Quais são os níveis 'normais'? Quanto é demais?

Todos nos sentimos ansiosos de vez em quando. Se você tiver uma prova importante, preocupações com a família ou sobre como pagar suas contas, pode começar a ficar nervoso. Seu coração pode bater mais rápido, você pode suar mais ou se sentir no limite. Às vezes, esse sentimento desaparece tão rapidamente quanto surge. Mas se essa preocupação e medo estiverem presentes constantemente você precisa de ajuda.

Como é o tratamento?

O primeiro passo é consultar seu médico para se certificar de que não é um problema físico que está causando os sintomas. Se um transtorno de ansiedade for diagnosticado, um profissional de saúde mental pode te ajudar a encontrar o melhor tratamento. A maioria das pessoas responde bem à psicoterapia e medicamentos. Uma combinação de ambos foi considerada a mais eficaz.

A terapia cognitivo-comportamental, um tipo de terapia por conversa, pode ajudar uma pessoa a aprender uma maneira diferente de pensar, reagir e se comportar para se sentir menos ansiosa. Os medicamentos não curam os transtornos de ansiedade, mas podem proporcionar um alívio significativo dos sintomas. Os fármacos mais usados são ansiolíticos e antidepressivos.

Tenho 65 anos ou mais. E agora?

A nova recomendação não inclui pessoas com 65 anos ou mais. Nesse caso, se um médico não se oferecer para rastrear idosos, pergunte!

Você deve saber que a ansiedade geralmente vem com uma sensação avassaladora de nervosismo, medo e preocupação por longos períodos de tempo. Mas ela também pode ter sintomas físicos como falta de ar, fadiga, dor no peito ou problemas gastrointestinais. Os adultos idosos podem pensar que isso é apenas um sinal de envelhecimento. Mas é importante compartilhar todos os seus sintomas –incluindo suas preocupações emocionais– com seu médico.

Resultado positivo significa necessidade de tratamento?

Os médicos devem acompanhar as triagens positivas com algumas perguntas, como a duração dos sintomas, o grau de sofrimento e o comprometimento o tratamento, além do histórico terapêutico.

A triagem para qualquer transtorno mental sem acompanhamento adequado é potencialmente prejudicial. Intervenções breves para pessoas com depressão e ansiedade podem ajudar muito a aumentar a detecção precoce de distúrbios de saúde mental, bem como a prevenção de suicídios.