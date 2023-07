Como transformar sua caminhada em uma aventura pela cidade

The New York Times

Caminhar não precisa ser uma atividade tediosa, ela pode se transformar em uma microaventura, como um exercício de curiosidade e exploração.

Procurei alguns especialistas em busca de inspiração e aprendi que não é preciso ir longe para encontrar uma pequena novidade. Tudo depende da sua perspectiva.

A caminhada pode ser transformada em uma microaventura - Nicolás Ortega/The New York Times

Faça uma 'caminhada perfumada'

Tejal Rao, crítica de restaurantes da Califórnia no The New York Times, construiu um "museu pessoal do cheiro" de Los Angeles, onde ela mora.

Enquanto percorria a cidade, ela anotava os aromas num caderno. Suas descobertas incluíram o cheiro de cebola frita da cozinha de seu vizinho e o "aroma pegajoso de arbustos de salva e alecrim", que lembra o de pinheiro.

Decidi fazer uma "caminhada perfumada" com minha melhor amiga, Julie, que mora em Morningside Heights, na cidade de Nova York. Enquanto caminhávamos com seu cachorro Boston Terrier, detectamos notas de manteiga e baunilha emanando de uma padaria, adubo vegetal de uma horta comunitária e o cheiro de esgoto numa poça. (Esse último foi desagradável para nós, mas Julie me lembrou que "é como o perfume Chanel nº 5" para seu cachorro.)

Procure animais silvestres

Cada ambiente tem uma variedade de criaturas vivas, diz o sargento Rob Mastrianni, guarda florestal em Nova York, que recomendou uma caminhada com o objetivo expresso de avistar vida silvestre. Ele sugeriu virar troncos cortados para ver insetos e salamandras, e também lembrar de olhar para cima.

Abrace o clima

Se houver uma maneira segura de caminhar sob a chuva, ao vento ou na neblina, "incline-se para os elementos", pontua Rob Walker, autor do livro "The Art of Noticing" (A arte de perceber, em português), que mostra como encontrar oportunidades para se surpreender na vida cotidiana.

Divirta-se com as paisagens que mudam de repente –o drama do vento chicoteando as árvores ou a maneira como a chuva pode tornar a vegetação mais viva.

"Não quero encorajar ninguém a jogar futebol durante um furacão", afirma Walker. "Mas todos nós provavelmente poderíamos ficar 10% mais corajosos em relação ao clima."

Explore o desconhecido nas proximidades

Há coisas que provavelmente você nunca notou a poucos quilômetros da sua casa, diz Walker. Segui seu conselho e descobri um parque que nunca havia visitado. Também descobri que os cemitérios –uma mistura de natureza, arquitetura e história– são uma microaventura garantida. Vaguei entre as lápides e me perguntei se os nomes Ebenezer ou Euphronia algum dia voltarão a ser populares.

Muitas comunidades, acrescenta Walker, têm um "historiador de bairro informal que adora contar a lenda de uma casa ou a história secreta de um parque". Use-os como recurso, sugere ele. Tenho um vizinho tagarela que sempre me para e conta histórias locais (ou fofocas). Então propus uma caminhada e ele me levou a uma casa que fazia parte da Underground Railroad, uma rede secreta usada por afro-americanos escravizados para escapar para estados livres.

Se você mora numa cidade, tente organizar uma caminhada gastronômica a pé, diz Pattie Gonia. Pegue um amigo, caminhe um pouco, pare e coma alguma coisa. Depois caminhe um pouco mais. Quem vai recusar um passeio gourmet?

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves