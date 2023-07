Conheça os melhores cremes de avelã disponíveis em lojas e supermercados

São Paulo

Quem imagina que há pouca diferença entre cremes de avelã vendidos no mercado se engana. Há um mundo de texturas, aromas e sabores que podem surpreender quem der chance à novidade.

Com esse espírito, foram avaliados 12 produtos encontrados com facilidade em grandes redes, empórios e lojas online. Participaram do teste às escuras consumidores e uma especialista que, depois de muitas colheradas, escolheram os melhores cremes de avelã do mercado.

Marcas de creme de avelã que fizeram parte da avaliação - Eduardo Knapp/Folhapress

A degustação faz parte da seção de avaliações Folha Prova, que oferece ao leitor um guia de compra e uso —vinho branco, café e azeites brasileiros foram temas já abordados. O resultado não é um ranking, mas uma lista que avalia os pontos fortes e fracos de uma gama de marcas.

Não se sabe ao certo quando surgiu a ideia de combinar chocolate e avelã, mas essa mistura já era encontrada na região em que fica a Itália em 1800, diz Otavia Sommavilla, confeiteira e autora da série de livros "Enciclopédia dos Bolos" (ed. Melhoramentos).

"Uma das versões da história diz que, com o bloqueio de mercadorias provocado por Napoleão, os confeiteiros de Turim ficaram com um suprimento de cacau baixo. Como a região produz uma avelã de alta qualidade, ela foi adicionada ao preparo do chocolate", diz.

Ainda que os produtos tenham dois ingredientes principais em comum, a avelã e o cacau, outros elementos fazem diferença no resultado, como a quantidade de açúcar e o tipo de gordura utilizada. A porcentagem de avelã da composição é um indicativo de qualidade —quanto maior, melhor o creme tende a ser.

Amostras dos cremes de avelã usados na degustação às escuras - Eduardo Knapp/Folhapress

A prova reuniu exemplares de 12 marcas brasileiras e importadas, que custam entre R$ 12 e R$ 61.

Participaram do júri quatro consumidores: Daniel Marinho Jerônimo, 36, servidor público; Karine Viana, 24, violinista; Vera de Mattos Gasparian Sartori, 65, socióloga; Lucas Alonso, 30, jornalista da Folha.

Completou o grupo a confeiteira Otavia Sommavilla, 44, do curso de confeitaria aplicada na Escola Wilma Kövesi de Cozinha, no bairro de Pinheiros, na região oeste de São Paulo, onde a degustação aconteceu.



Baci Perugina

O sabor da avelã é bem evidente na marca italiana, com pedacinhos crocantes da noz perceptíveis só na boca —que agradaram de forma unânime ao júri e seriam boa cobertura para doces. "Dá para notar uma consistência mais fluida. É aquele creme que vai escorrer se você espalhar pelo pão", diz Daniel Marinho.

Preço: R$ 61 (200 g), na Casa Santa Luzia ou R$ 73,99 (200 g) em paodeacucar.com

Camp Nut

"O aroma do chocolate é muito presente, mas não achei marcante o gosto de avelã", diz Otavia Sommavilla. "Percebi um certo granulado fininho que fica na boca. É uma sensação diferente em um creme de avelã, mas não é ruim", diz Karine Viana.

Preço: R$ 17,90 (290 g), no Atacadão

Carrefour

Para o grupo, o produto entrega o que promete: agrada pelo sabor marcante de avelã, com chocolate e açúcar na medida, e pela textura consistente —que seria mais difícil de espalhar em um pão, porém. "Não é excessivamente doce, tem cor bonita e os sabores são equilibrados. É gostoso", afirma Vera Gasparian.

Preço: R$ 24,99 (350 g), no Carrefour

Casino

Com uma textura que lembra a de um mingau, é mais doce e poderia ter um sabor de avelã mais acentuado, segundo avaliação do júri. "Ficaria melhor como complemento do que para comer sozinho", afirma Karine Viana.

Preço: R$ 31,99 (300 g), no Pão de Açúcar

Feletti

Aqui, a presença do chocolate chamou mais a atenção do que as outras opções. É uma boa pedida para quem gosta de sabores mais adocicados. "A consistência agrada, é mais homogênea e tem uma cremosidade. Gostei bastante do conjunto, inclusive do chocolate", diz Otavia Sommavilla.

Preço: R$ 26,40 (200 g), na Casa Santa Luzia

Flormel

Apesar de agradar àqueles que não gostam tanto de sabores tão doces, a crocância atrapalhou um pouco a percepção do sabor da avelã no creme, produzido pela marca que nasceu em Franca, no interior do estado de São Paulo. "Tem uma boa textura, mas o crocante deixa você um pouco perdido", afirma Vera Gasparian.

Preço: R$ 19,79 (150 g), no Carrefour

Helocream

O creme tem uma consistência elástica, com a avelã bem marcada, tanto no aroma quanto no sabor. "Ela é bem espessa. A primeira impressão é que não parece tão doce e dá vontade de comer mais. Mas o açúcar aparece a longo prazo", diz Lucas Alonso.

Preço: R$ 23,20 (350 g), na Casa Santa Luzia

Preparativos para o teste, com potes de marcas variadas de creme de avelã - Eduardo Knapp/Folhapress

Lindt

Tem uma textura firme e homogênea, mas, mesmo assim, é fácil de pegar de colherada. Não é doce em excesso e tem avelã e cacau em doses equilibradas. "É um abraço na boca, dá um aconchego", afirma Daniel Marinho.

Preço: R$ 49,90 (200 g), na Lindt

Mamma Bia

Foi uma das marcas que não agradaram tanto ao grupo de jurados. Os principais motivos foram a consistência, que não era homogênea, e a falta de um sabor mais presente de avelã. "Você sabe que é um doce, mas não identifica direito o que ele é", diz Daniel Marinho.

Preço: R$ 26,98 (350 g), no Mambo

Miroh

O cacau foi mais sentido do que a avelã, menos presente para a maioria dos jurados —à exceção de Otávia Sommavila. "Para mim, lembra até pasta da avelã pura. Mas é um aroma sutil, mais fácil de ser percebido porque meu olfato e paladar são treinados para isso", diz. A empresa é baseada no Sul do Brasil.

Preço: R$ 33,30 (180 g), na Casa Santa Luzia ou R$ 32,90 em mirohchocolate.com.br

Nutella

A marca foi reconhecida quase que imediatamente pelos participantes do júri, mesmo com as amostras não identificadas. "Não é muito doce, muito líquida ou espessa. Nunca tinha provado outras marcas, então isso está na minha bagagem", diz Lucas Alonso. "É o típico creme de avelã, o que a gente considera como padrão", diz Vera Gasparian.

Preço: R$ 24,99 (350 g), no Extra

Triângulo Mineiro

Essa foi outra marca que não conquistou a opinião dos jurados. Para o júri, a textura do produto se aproxima da de um doce de leite, mais leve do que a esperada para um creme de avelã. "Tem uma aparência bonita e pode agradar a quem gosta de coisas mais leves. Mas você sente falta de um sabor mais marcante de avelã", afirma Otavia Sommavilla.

Preço: R$ 11,99 (300 g), no Atacadão