Queijo cottage volta à cena como sinônimo de comida saudável

Alguns o devoram puro, tirado diretamente do pote. Outros o espalham sobre torradas, como uma burrata. Misturar com ingredientes doces é uma opção para fazer versões mais saudáveis de sorvetes ou cookies. Também é usado como molho (combinado com mostarda) para vegetais crus, frutas, salsichas e muito mais.

Em julho, as buscas no Google por "queijo cottage" atingiram os níveis mais altos registrados desde 2004, nos Estados Unidos.

[No Brasil, a plataforma também registra alta nas pesquisas levando em consideração os últimos cinco anos.]

Uma porção de meia xícara de queijo cottage integral contém cerca de 100 kcal - Yuliiaholovchenko/Adobe Stock

"Está definitivamente na moda", diz Leah Goebel, nutricionista da Northwestern Medicine, acrescentando que o alimento contém muitos nutrientes.

"Acho que faz sentido estar num momento de fama."

Comparado com outros produtos lácteos, o queijo cottage é relativamente baixo em calorias. Uma porção de meia xícara da versão integral contém cerca de 100 kcal, enquanto uma porção igual de ricota contém cerca de 190 kcal e uma porção de três quartos de xícara de iogurte grego integral tem cerca de 160 kcal.

E ele traz diversos benefícios nutricionais, afirma Julia Zumpano, nutricionista da Clínica Cleveland. Uma porção fornece cerca de 30% da dose diária recomendada de selênio, mineral essencial que é crítico para a síntese de DNA e evita danos celulares. O queijo cottage também contém riboflavina, pontua, vitamina que ajuda nossas células a crescer e produzir energia, e fósforo, que mantém nossos dentes e ossos. Também é rico em cálcio, diz Goebel.

E, como observaram seus defensores no TikTok, é rico em proteínas. Uma porção de meia xícara tem cerca de 12 g, aproximadamente a mesma quantidade encontrada em três ovos, 42 g de peito de frango ou meia xícara de iogurte grego integral. Isso significa que o queijo cottage pode ajudar as pessoas a ficarem satisfeitas por mais tempo entre as refeições, afirma Goebel.

Mas o queijo cottage também pode conter muito sódio, indica Eric Rimm, professor de epidemiologia e nutrição da Escola de Saúde Pública TH Chan em Harvard.

"É como o pão –é uma daquelas coisas escondidas, como, 'Uau, nunca percebi que isso tinha tanto sódio'." Pessoas com pressão alta, em particular, devem limitar a quantidade que consomem, recomenda.

E, se você é sensível à lactose, muito queijo cottage (ou outros tipos de laticínios) pode causar dor de estômago e inchaço, indica Zumpano.

A maioria dos supermercados oferece vários tipos de queijo cottage, inclusive com diferentes perfis de gordura e sabor, diz Rimm. Ele sugere optar por aqueles com zero adição de açúcar e baixo percentual de gordura. Dietas ricas em gorduras saturadas podem aumentar os níveis sanguíneos de colesterol LDL (ruim), o que pode aumentar o risco de doenças cardíacas e derrames.

Alguns queijos cottage também contêm ingredientes adicionados, como adoçantes artificiais ou agentes emulsificantes, que podem dar ao coalho do queijo "um efeito de maior volume", diz Rimm. Especialistas em nutrição recomendam priorizar alimentos integrais e não processados sempre que possível.

Rimm recomenda examinar a lista de ingredientes e escolher uma versão que não tenha mais do que três ou quatro ingredientes no total. Eles também devem ser nomes de ingredientes que você consiga reconhecer. "Isso é realmente tudo o que você precisa", diz ele.

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves