Como saber quando já é hora de jogar fora os produtos para pele

Acumular produtos importados para cuidados da pele pode gerar dúvidas sobre o prazo de validade. A menos que o produto seja classificado como um medicamento, como são os tratamentos para acne e os protetores solares, você provavelmente não encontrará uma data de validade nele, disse o doutor Bruce Brod, dermatologista da Penn Medicine.

O item pode exibir um símbolo de "período após a abertura" —ou um pequeno ícone de um frasco aberto contendo um número como 12M ou 18M, que indica o número de meses em que se pode usar um produto depois de aberto. Mas essa rotulagem também não é exigida nos Estados Unidos em produtos para cuidados com a pele ou cosméticos, disse o doutor Brod. Mesmo assim, não vai adiantar se você não conseguir se lembrar de quando o abriu.

Se os produtos para cuidados da pele forem tão antigos que você se esqueceu de quando os comprou, evite usá-los, disse o doutor Brod. "É sempre melhor prevenir do que remediar", acrescentou, já que a aplicação de produtos que já passaram do ponto pode trazer riscos.

Mudanças de textura e cheiro podem indicar que o produto já passou da validade - Mehaniq/Adobe Stock

Os perigos de usar produtos para a pele velhos

Depois de abertos, os produtos de cuidados com a pele podem se degradar e ser invadidos por microorganismos, dependendo de como são usados ou armazenados, disse Elisabeth Anderson, diretora de comunicação científica do Centro de Pesquisa em Segurança de Ingredientes da Universidade Estadual de Michigan.

Quando um produto vem num pote em que você precisa enfiar os dedos constantemente, por exemplo, pode ser contaminado por germes como bactérias ou fungos, disse ela. E quando esses produtos são expostos à umidade, como costuma acontecer nos banheiros, esses micróbios podem se multiplicar facilmente.

Se forem aplicados na pele, podem resultar em irritação, eczema e infecções na pele ou nos olhos, disse a doutora Anne Chapas, dermatologista e membro da Academia Americana de Dermatologia.

"Alguma coisa entra no seu creme e você o aplica diretamente no rosto, que pode ter um arranhão ou abrasão. Então, de repente, surge um nicho para uma infecção facial, que pode ser bastante séria", disse ela.

Os produtos para cuidados com a pele geralmente contêm conservantes para ajudar a prevenir infecções, disse a doutora Chapas. Mas os conservantes podem se deteriorar e perder a eficácia com o tempo —especialmente quando armazenados em banheiros úmidos ou sob luz solar direta, acrescentou Anderson. E produtos sem conservantes, como aqueles com alegações de "livre de conservantes", podem apresentar maior risco de crescimento de bactérias, disse Brod.

Outra questão é que os ingredientes ativos podem se decompor, especialmente quando expostos ao ar e à luz, disse a doutora Chapas. Por exemplo, a vitamina C oxida facilmente, causando sua degradação. Ácidos, como o hialurônico, também podem ficar mais concentrados quando a água do produto evapora, podendo causar irritação, por isso ela recomenda não usá-los por mais de um ano.

A oxidação ou degradação dos ingredientes nem sempre é prejudicial, mas pode torná-los menos eficazes, disse Chapas. "Mesmo que não seja prejudicial para você, também pode não ser tão benéfico", acrescentou ela.

Produtos contendo filtro solar ou tratamentos para acne não devem ser usados após a data de validade impressa por esse motivo, disse o doutor Brod.

Ele também mencionou que produtos com óleo de melaleuca (tea tree) ou outros óleos essenciais podem ser prejudiciais se forem expostos à luz e ao ar por muito tempo —possivelmente causando dermatite de contato alérgica, uma erupção cutânea decorrente de uma reação imune a algo que toca sua pele.

Como saber se é seguro usar um produto

A única maneira de realmente saber se um produto antigo para cuidados da pele é seguro para uso é testá-lo para bactérias num laboratório, disse a doutora Chapas. Mas, considerando que a maioria das pessoas não tem laboratórios científicos nos banheiros, existem algumas pistas que indicam uma possível degradação.

Uma pista é se sua emulsão, ou mistura de óleo e água, está separada, de acordo com a FDA (agência que regula alimentos e drogas nos Estados Unidos). Os produtos também podem parecer descoloridos ou ter uma alteração na textura, com aspecto ressecado ou pegajoso. Se algo parecer errado, não use, disse Anderson.

Outro sinal de que bactérias ou outros organismos cresceram demais é se os produtos tiverem um cheiro ruim ou diferente do que deveriam, acrescentou o doutor Brod. "Isso é um sinal de alerta de que o produto pode não ser seguro", disse ele.

Depois de abrir um novo sérum ou hidratante, escreva a data nele com um marcador ou num pedaço de fita adesiva, disse Anderson. Além disso, observe se há uma data de validade ou símbolo indicativo na embalagem. Então, "você tem uma excelente estimativa de quanto tempo o produto permanecerá em sua forma ideal", disse ela.

Geralmente, a maioria dos produtos para cuidados da pele é segura para uso durante seis meses a um ano, embora talvez um pouco menos para produtos para os olhos, disse a doutora Chapas.

Na dúvida, jogue fora, disse ela. Isso pode ser difícil de engolir, especialmente se o produto for caro, acrescentou Chapas, mas "não vale a pena pegar uma infecção ocular" para evitar jogá-lo fora.

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves