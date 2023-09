Como gerenciar diferentes níveis de desejo sexual em um relacionamento

The New York Times

O jornal The New York Times perguntou aos seus leitores sobre as diferenças de libido em seus relacionamentos, e mais de 1.200 escreveram. Muitos compartilharam histórias pessoais profundas de como lidavam com as incompatibilidades sexuais.

Também conversamos com terapeutas sexuais e pesquisadores que disseram que discrepâncias no desejo sexual eram comuns, quase inevitáveis em relacionamentos de longo prazo.

Muitos fatores podem influenciar a libido: dinâmicas interpessoais, saúde física e mental e as mensagens sociais em torno da sexualidade que as pessoas absorvem durante a infância e adolescência. A lista continua, e raramente há soluções fáceis. Aqui estão algumas sugestões de especialistas.

A terapia de casal pode ser uma opção caso o desequilíbrio de desejo esteja causando brigas no relacionamento - Vadim Guzhva/Adobe Stock

BUSQUE MELHORAR A COMUNICAÇÃO Quando atende clientes com diferenças de libido, Elisabeth Gordon, uma psiquiatra e terapeuta sexual, não se concentra em diminuir o desejo sexual de um parceiro ou aumentar o do outro. Em vez disso, ela ajuda os parceiros a entender o que está impulsionando essas diferenças e como falar sobre elas. "A comunicação é a base da saúde sexual", diz a dra. Gordon.

DEDIQUE TEMPO PARA IDENTIFICAR A INTIMIDADE DENTRO E FORA DO QUARTO Terapeutas sexuais que trabalham com casais que experimentam discrepâncias de desejo podem incentivar seus clientes a expandir seus chamados "roteiros sexuais". Essas são ideias às quais as pessoas às vezes se apegam sobre como a intimidade sexual "deveria" ser. O que importa é que você esteja reservando tempo para a intimidade, disse a dra. Gordon.

ESTEJA ABERTO AOS DIFERENTES TIPOS DE DESEJO Lauren Fogel Mersy, uma psicóloga e terapeuta sexual, disse que geralmente se pensa em dois tipos de desejo sexual: espontâneo e responsivo. O desejo espontâneo surge de repente. O desejo responsivo acontece em reação à excitação física por meio de qualquer um dos cinco sentidos, como um toque agradável ou um estímulo visual. Pode acontecer rapidamente ou pode levar algum tempo para se desenvolver. As pessoas tendem a ignorar os benefícios do desejo responsivo, disse a dra. Fogel Mersy.

BUSQUE AJUDA EXTERNA Terapeutas, especialmente terapeutas sexuais, podem ser um recurso valioso e muitas vezes subutilizado para casais com desejos sexuais desiguais. Se o desequilíbrio de desejo está causando brigas ou distância em seu relacionamento, você pode considerar a terapia de casal. Pergunte aos terapeutas em potencial se eles já lidaram com seu problema antes e não tenha medo de oferecer feedback após algumas sessões. Pesquisas mostram que isso pode tornar a terapia mais eficaz.