Harmonização íntima melhora aparência, mas também é usada para tratar problemas fisiológicos

Preenchimento com ácido hialurônico para aumentar a largura do pênis, aplicações de bioestimuladores de colágeno e clareamento para lábios vaginais, injeções de toxina botulínica na região do ânus e na bolsa escrotal. As harmonizações íntimas, à primeira vista, podem parecer exagero estético, mas, quando aplicadas corretamente, podem também tratar, além da autoestima, problemas fisiológicos trazidos pelo tempo, como incontinência urinária, vaginismo ou dificuldade de lubrificação.

Os procedimentos podem ser reversíveis, cirúrgicos ou mistos. Entretanto, precisam ser feitos por especialistas e não devem ser anunciados como "milagres" do desempenho sexual e nem como algo que substitui e tratamento psicológico para lidar com pressões sociais.

O urologista Carlos Teodósio Da Ros, coordenador do Departamento de Medicina Sexual da SBU (Sociedade Brasileira de Urologia), reforça que, no caso masculino, os procedimentos de aumento de pênis seguem padrões e modelos mostrados pela indústria pornográfica, mas não representam a realidade. "É uma falsa ideia de ‘normal’. Isto se chama dismorfofobia, e tem indicação de psicoterapia e não de procedimento cirúrgico. Ainda mais realizado por não urologistas", diz.

Embora alguns estudos internacionais venham investigando o uso de ácido hialurônico para tratar disfunções como ejaculação precoce, Da Ros destaca que ainda não há comprovação científica para essa finalidade. O médico lembra que a Resolução 1478/97, do CFM (Conselho Federal de Medicina), ainda classifica harmonizações íntimas e qualquer procedimento de aumento peniano como experimentais.

"Devem ser realizados apenas em ambientes acadêmicos, fazendo parte de protocolos de pesquisa. Ainda não temos comprovação científica dos resultados e da segurança do uso de ácido hialurônico. Ainda mais em casos de ejaculação precoce, que é um distúrbio muito relacionado à ansiedade. Nenhum procedimento cirúrgico, até hoje, demonstrou qualquer eficácia", afirma o urologista.

Marcio Serra, membro da diretoria da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), diz que um preenchimento pode melhorar o aspecto dos grandes lábios ou aumento do calibre do pênis e que o laser intravaginal, principalmente para mulheres no climatério, melhora a lubrificação e pode ser utilizado também na incontinência urinária. "Mas todos esses tratamentos podem ter efeitos colaterais. Eu já tive de tratar abscessos do pênis em pacientes que fizeram com profissional não habilitado, tive que fazer drenagem e depois tratar para tentar melhorar a aparência", afirma.

No caso da região anal, o dermatologista conta que o botox é utilizado muito mais para o tratamento de fissuras anais que cosmeticamente. "Existem até algumas pessoas que utilizam na bolsa escrotal mas não é tão regular. O ácido hialurônico é muito utilizado também para a melhora do aspecto dos grandes lábios, com muito bons resultados", conta.

Serra pontua ainda que o termo "harmonização íntima" não é oficial. "O que existe é o tratamento íntimo, das partes íntimas, que pode ser de caráter cosmiátrico ou de tratamento para alguma alteração fisiológica."

Como os procedimentos funcionam

A ginecologista Fernanda Nassar, especialista em harmonização e cirurgias íntimas e formadora na área, trabalha há 15 anos com esses procedimentos. "A harmonização íntima é um conjunto de técnicas que foram desenvolvidas para melhorar o aspecto estético da região íntima. A indicação é sempre baseada naquilo que incomoda a paciente, então, se ela me traz uma queixa de desconforto com escurecimento, vou fazer um planejamento de sessões e de aparelhos, cosméticos, cuidados que ela vai ter em casa", diz.

O tratamento inclui sessões de manutenção, que variam conforme a técnica aplicada, e não é permanente. Um clareamento, por exemplo, dura de um ano e meio a dois anos.

"A harmonização masculina é muito voltada para expandir, aumento de diâmetro e aumento de comprimento. Na feminina, a gente tem aplicação de bioestimuladores que vão fazer a correção de murchamento, flacidez e as técnicas de clareamento íntimo."

As intervenções são feitas em consultório, com anestesia local e, na maioria das vezes, não é preciso se afastar do trabalho ou das atividades diárias. O pós-tratamento inclui cuidados como a escolha de roupas íntimas (nada de lycra e tecidos que não deixam a pele respirar), evitar o uso de absorvente com abas, passar protetor solar quando estiver ao sol e fazer o skincare íntimo com aplicação de sérum noturno e sabonetes específicos.

Os casos cirúrgicos incluem ninfoplastia, clitoroplastia, a clitorotomia, cirurgia para correção do períneo que possa ter sido lesionado durante parto vaginal.

Queixas como incontinência urinária, atrofia vaginal, que é o ressecamento, alargamento e a sensação de flatos vaginais, também são considerados tratamentos de harmonização íntima. "São bastante procurados por pacientes acima de 30 anos, que já começam a ter queixas relacionadas ao processo de envelhecimento pélvico e se sentem desconfortáveis em momentos que vão dar uma risada mais forte ou fazer atividade física de maior impacto ou até mesmo na hora da relação", afirma a médica

O alargamento e frouxidão vaginal, segundo a ginecologista, estão relacionados à perda de colágeno e elastina decorrente do processo normal de aumento da idade. "Muitas pacientes têm essa queixa e os médicos acabam falando que isso é normal, que tem que se acostumar com isso. E a gente não pode normalizar uma queda relacionada a algo que pode ser tratado. Hoje existem tecnologias para isso", enfatiza.

Ruan Queiroz, biomédico esteta especialista em harmonização íntima masculina e feminina, conta que tem atendido pacientes do mundo todo em busca de plástica do pênis e vulvoplastia com resultados que duram cerca de dois anos.

"O procedimento é minimamente invasivo e realizado com ácido hialurônico. Em geral, o procedimento é realizado em uma ou duas sessões com intervalo de 30 dias. Depois, peço só para evitar atividade física durante dez dias e atividades sexuais num período de 15 dias."

A proposta, segundo Queiroz, é obter um resultado natural. "Na harmonização íntima masculina, busco o aumento do volume peniano com ganhos em circunferência e em comprimento do pênis no estado flácido. Em alguns casos também conseguimos um ganho no comprimento em ereção, que pode chegar até 1,5 cm". Já a feminina visa dar jovialidade à vulva, melhorando a flacidez.

"Desenvolvo meu trabalho ajudando muitos homens e mulheres a aumentarem sua autoconfiança, seja no uso de traje de banho, na praia, ou em um momento a dois. Tento quebrar um tabu que ainda existe muito entre os homens, busco incentivá-los ao diálogo mais aberto sobre o assunto", define.

Riscos e outras técnicas

Wendell Uguetto, cirurgião plástico da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) e do Hospital Albert Einstein, diz que a tecnologia tem ajudado, mas nunca é inteiramente segura.

"Antigamente, as pessoas faziam isso [a harmonização] com um produto que era inabsorvível, na maioria das vezes PMMA, o polimetilmetacrilato, mas ele tem grandes problemas. Se pegar um vaso sanguíneo, pode necrosar os tecidos, ter infecção e ficar com material palpável, granuloso, dolorido, dor na ereção, dor na relação sexual ou até mesmo impotência. Por ser uma região muito vascularizada, você tem também esses riscos com ácido hialurônico", diz o cirurgião.

Para Uguetto, a desvantagem do preenchimento com ácido hialurônico é o custo, que acaba sendo alto pela pouca durabilidade —de seis a oito meses. "É preciso de grandes volumes e é absorvível. Eu não gosto muito de indicar. Na região peniana, não faço, e contra indico para a região feminina. Uma opção muito boa, [no caso feminino], é fazer o preenchimento com gordura da própria pessoa. Faz uma pequena lipoaspiração, trata essa gordura e injeta na região", diz o cirurgião.

Já a toxina botulínica, Uguetto indica para remover rugas do escroto masculino e para pacientes com vaginismo (contração vaginal muito exacerbada).

