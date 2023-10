Por que se exercitar na chuva pode ser benéfico para o seu corpo

The New York Times

Quando o tempo fecha, o normal é correr parar um local coberto. Mas alguns correm por diversão.

Os benefícios de se exercitar na chuva — seja correndo, caminhando ou fazendo treinamento de força — muitas vezes superam as irritações, dizem os especialistas, se você for estratégico tanto no seu treino quanto na sua mentalidade.

Aprender a se mover através de obstáculos, tanto mentais quanto físicos, é fundamental para o treinamento atlético, diz Trisha Steidl, treinadora de corrida para atletas olímpicos em Washington (Estados Unidos) e presidente do Seattle Running Club. "Estar em condições desagradáveis é uma maneira fantástica de se sentir confortável estando desconfortável".

Se você está intrigado com o desafio de um treino molhado ou simplesmente espera seguir seu plano de treinamento ao ar livre, independentemente da previsão do tempo, aqui está a razão, e maneiras, de se exercitar na chuva.

Fãs de exercícios em tempo chuvoso juram que há benefícios - Nicholas Sansone/The New York Times

Por que você pode se exercitar em tempo chuvoso

Não há muita pesquisa científica específica sobre se exercitar na chuva, mas os especialistas dizem que alguns benefícios podem ser inferidos. Para começar, percorrer um caminho escorregadio e encharcado requer agilidade e foco, construindo força e equilíbrio com músculos não usados normalmente, afirma Ben Fung, fisioterapeuta em San Diego que gosta de caminhar em ritmo acelerado usando uma mochila pesada na chuva.

"Não é um ambiente controlado", diz ele, o que o preparará melhor para outros desafios físicos do que treinar apenas em uma academia.

Exercitar-se com outras pessoas em condições desagradáveis também é uma ótima maneira de se conectar, sugere Ben Delaney, diretor de programas de treinamento do New York Road Runners.

E não, exercitar-se na chuva não aumenta suas chances de pegar um resfriado, afirma Cindy Lin, professora de medicina esportiva no Centro Médico da Universidade de Washington. "Pelo contrário, há evidências de que o exercício de intensidade moderada, seja na chuva ou não, fortalece nosso sistema imunológico".

Como aproveitar ao máximo

Use a roupa certa. Os especialistas recomendam se vestir em camadas para ficar aquecido e seco. Comece com uma camada de base de tecido que absorva água para ajudar o suor a evaporar, sugere Jillian Sestoso, chefe de expedições ao ar livre da Outsiders, um clube social com sede em Nova York que oferece caminhadas em grupo, corridas e outras atividades. "Minha camada de base favorita é lã merino, o ano todo", diz ela.

Coloque por cima uma camada externa repelente à água — idealmente uma jaqueta com capuz. A chave é encontrar uma peça de roupa que o proteja da umidade externa (chuva) enquanto libera o suor que seu corpo produz, recomenda Lex Overholt, designer sênior de roupas externas da REI.

Se você está fazendo uma caminhada tranquila, durante a qual a chuva será um obstáculo maior do que o suor, uma jaqueta de chuva respirável de três camadas pode ser mais confortável, acrescenta ele.

Durante exercícios mais vigorosos, você provavelmente estará melhor usando uma camada externa mais leve — um corta-vento simples e resistente à água pode funcionar bem. Uma das características mais eficazes para se manter fresco são os zíperes nas axilas.

Use um boné para manter a água longe dos olhos e algo de cor brilhante e refletiva para que os motoristas possam vê-lo.

Escolha sapatos com solas texturizadas para tração e evite aqueles com solas desgastadas, que podem causar escorregões, indica Delaney. (Ele sugere encher os calçados com jornal após o treino para secar mais rápido.)

Enquanto alguns especialistas recomendaram sapatos à prova d'água, outros disseram que a água tende a se acumular dentro deles. Todos os especialistas concordaram que meias de lã merino eram a melhor maneira de manter os pés aquecidos e confortáveis.

Se exercitar na chuva pode aumentar o risco de assaduras, então os especialistas recomendam cobrir partes do corpo que tendem a esfregar uma contra a outra (como as coxas) ou com o tecido (como os calcanhares) com um creme contra assadura antes de sair.

Aproveite o ambiente ao seu redor. Os especialistas recomendam evitar ruas da cidade e optar por um parque, se possível. "As árvores são um guarda-chuva natural", diz Sestoso.

Tente se exercitar em superfícies pavimentadas e evite se mover rapidamente na grama, lama ou folhas, que podem ficar escorregadias. E considere as poças como um curso de obstáculos natural — contorná-las pode "aumentar seu equilíbrio, aumentar sua agilidade e realmente trabalhar algumas dessas fibras musculares de contração rápida", diz Fung.

Não se esqueça de beber líquidos. Mesmo que você esteja encharcado, ainda precisa se hidratar para compensar o líquido que seu corpo está perdendo, diz N'Namdi Nelson, fisiologista do exercício no Centro de Desempenho Esportivo da NYU Langone.

"Quando está chovendo, é muito mais difícil avaliar a quantidade de suor que você está perdendo", diz Nelson. Certifique-se de beber líquidos antes, durante e após o treino, como faria em um clima mais seco. (Mas não exagere.)

Saiba quando buscar abrigo. "Fique em ambientes fechados se houver um alto risco de tempestades com trovoadas e raios", recomenda Sestoso, ou se houver ventos fortes, que podem derrubar linhas de energia e galhos de árvores. Ela também sugere manter uma toalha e uma muda de roupas secas por perto, para se aquecer após sua aventura chuvosa.