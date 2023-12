Entenda como funcionam os dispositivos rastreadores de sono e saiba como usá-los

The New York Times

Shawn McCall, 48, um personal trainer em Waterford, Michigan, começou a rastrear seu sono há quase seis anos. McCall disse que seu Oura Ring —um elegante dispositivo de titânio que ele usa no dedo anelar— revelou como as escolhas que ele faz durante suas horas de vigília afetam seu sono à noite.

"Ele serve como um lembrete constante de que se eu fizer certas coisas, como beber demais ou comer uma refeição grande antes de dormir, eu sei que minha frequência cardíaca vai estar mais alta naquela noite e definitivamente terei menos sono profundo", ele disse. "Isso me ajuda a me manter responsável."

A popularidade da tecnologia de rastreamento do sono para consumidores cresceu rapidamente nos últimos anos, e esse crescimento deve continuar. Liderado por dispositivos vestíveis como o Oura, Fitbit e Apple Watch, o mercado também inclui aplicativos para celular e "nearables", que são colocados em ou ao lado da cama de uma pessoa.

Dispositivos rastreadores de sono podem registrar coisas como frequência cardíaca, movimento, temperatura corporal e níveis de oxigênio no sangue - Monkey Business/Adobe Stock

Embora a capacidade e sofisticação dos rastreadores de sono variem, eles podem registrar coisas como frequência cardíaca, movimento, temperatura corporal e níveis de oxigênio no sangue. Usando esses dados, os rastreadores afirmam oferecer informações valiosas sobre o sono, como estimativas de sono profundo noturno ou uma pontuação total de "sono" que reflete a qualidade geral do sono.

Especialistas que estudam os rastreadores de sono dizem que, embora haja alguns benefícios em conhecer esses dados, eles podem ser apresentados de maneiras enganosas, e eles alertam que os rastreadores de sono não são uma cura para a insônia ou outros distúrbios do sono. Aqui está o que você precisa saber sobre as capacidades e limitações dos rastreadores.

Como eles funcionam

Muitos dispositivos vestíveis coletam dados usando algo chamado fotopletismografia, ou PPG.

"Há uma pequena luz na parte de trás do dispositivo que brilha nos vasos sanguíneos, e ela usa a quantidade de luz que é refletida de volta para estimar coisas como frequência cardíaca e variabilidade da frequência cardíaca", diz Cathy Goldstein, professora clínica de neurologia na Universidade de Michigan, que estuda monitores de sono para consumidores.

Ela acrescentou que a maioria dos dispositivos vestíveis, e também muitos "nearables", contém acelerômetros que podem medir o movimento.

Os rastreadores de sono que são colocados sob um colchão (ou, no caso de algumas "camas inteligentes", dentro do colchão) muitas vezes dependem da balistocardiografia, uma tecnologia que Goldstein disse ser capaz de detectar movimentos sutis causados pela ação de bombeamento do coração —movimentos que se correlacionam com o sono e suas fases.

Pesquisadores descobriram que os últimos rastreadores de sono geralmente são hábeis em detectar o básico: quando uma pessoa está dormindo ou acordada. No entanto, Goldstein disse que os rastreadores podem ser menos precisos ao coletar dados de pessoas com obesidade ou distúrbios do ritmo cardíaco, como fibrilação atrial, bem como daqueles que têm tons de pele mais escuros, porque o pigmento da pele pode interferir na forma como a luz é refletida de volta para o dispositivo.

Mas mesmo que a coleta de dados seja perfeita, os especialistas dizem que muitas dessas tecnologias extrapolam quando tentam traduzir descobertas em conclusões fáceis de entender para o consumidor.

"Eles estão apresentando informações com uma granularidade que eles ainda não são capazes", diz Goldstein.

Por exemplo, embora muitos rastreadores ofereçam dados sobre as fases do sono de um usuário, como sono REM e sono profundo, essas fases são definidas por padrões variáveis de atividade cerebral —algo que a maioria dos dispositivos não pode medir diretamente.

"Inferir o sono e as fases do sono a partir de fenômenos periféricos como frequência cardíaca ou respiração tem algumas limitações inerentes, especialmente se a pessoa não estiver saudável", disse Mathias Baumert, professor associado de engenharia biomédica na Universidade de Adelaide, na Austrália, que se especializa em tecnologia de saúde.

Também não está claro como as pessoas poderiam se beneficiar dessas informações. "Não diagnosticamos distúrbios do sono com base no sono REM ou sono profundo", disse Kelly Baron, psicóloga clínica e diretora do programa de Medicina Comportamental do Sono na Universidade de Utah. Ela disse que mesmo pessoas que dormem bem têm padrões diferentes de sono REM ou sono profundo como resultado da idade, sexo, uso de medicamentos e outras variáveis.

"Tenho pacientes que vêm dizendo que estão preocupados porque o dispositivo está dizendo a eles que não estão tendo sono profundo suficiente, mas eu nem mesmo poderia dizer a você quanto sono profundo é o ideal", ela disse.

Os especialistas são especialmente críticos das tentativas dos rastreadores de sono de agregar os dados noturnos de uma pessoa em uma pontuação geral de sono. Em um artigo de 2022, Baumert e seus coautores apontaram que os algoritmos usados pelas empresas para determinar essas pontuações muitas vezes são proprietários e não são cientificamente testados.

"Uma métrica simples é atraente do ponto de vista do consumidor", disse Baumert. "Mas é difícil entender o que está sendo medido e o que essas pontuações significam em termos de resultados de saúde e doença."

Goldstein foi mais direta: "Ai, essas pontuações de sono ou pontuações de prontidão são as piores. Eu digo aos meus pacientes para ignorá-las."

COMO USÁ-LOS

Uma das vantagens dos rastreadores de sono é sua capacidade de capturar e registrar dados de longo prazo no ambiente natural de sono de uma pessoa. "Não importa o quão sensível seja o equipamento, uma noite passada em um laboratório do sono não é representativa de cem noites de sono em casa", disse Baron.

O potencial de identificar padrões significativos de longo prazo no sono de alguém —como McCall, o personal trainer, percebeu como o álcool e as refeições tardias afetavam seu sono— é "extremamente empolgante, tanto para os cientistas do sono quanto para as pessoas que possuem esses dispositivos", acrescentou Baron.

Goldstein disse que os dados desses dispositivos também podem reforçar os benefícios da higiene do sono. Por exemplo, um usuário pode ver como ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias afeta positivamente suas métricas.

Por outro lado, pessoas que já estão ansiosas com o sono podem querer pensar duas vezes antes de usar um rastreador. Pesquisas com usuários do mundo real descobriram que esses dispositivos podem estressar as pessoas ou aumentar seu foco no sono, o que pode ser contraproducente.

"Se você não está dormindo bem, ter um dispositivo que lhe diz o quão mal você está dormindo pode piorar as coisas", disse Goldstein.

Por fim, é importante lembrar que ainda há muito sobre o sono que permanece um mistério. "Ainda há muito que precisamos aprender sobre o papel do sono e como os padrões de sono e interrupção do sono afetam a saúde", disse Baron.

"Acho que os dispositivos atuais podem ser divertidos para as pessoas e fornecer algumas informações interessantes", acrescentou. "Mas o sono não pode ser reduzido a um conjunto de números ou pontuações".