Folha avalia planners para 2024; veja pontos fortes e fracos de cada modelo

Com a virada do ano, a busca por planners e agendas ganha força —tanto entre os fissurados por organização, quanto entre quem quer tentar um ano mais ordenado.

Mas escolher o modelo ideal pode não ser óbvio, já que a gama de produtos e objetivos de cada um é imensa. Planners voltados para hábitos de leitura, por exemplo, podem não ser ideais para quem quer organizar a vida financeira.

O planner, vale ressaltar, é diferente da tradicional agenda, diz a especialista em organização e influenciadora Yasmim Barroso. "O planner é uma ferramenta de planejamento, enquanto a agenda é muito focada em horários e compromissos e serve para ajudar a não esquecer uma coisa ou outra."

Planner da Schizzi Books - Bruno Santos/Folhapress

Segundo Barroso, a intenção do planner é dar a visão macro, como objetivos de um ano ou metas de um mês. "A ideia é visualizar o macro e ir dividindo em partes para serem feitas ao longo do dia."

A ideia pode soar assustadora, mas, segundo a influenciadora, o planner não deve dar mais tarefas do que o usuário quer. "Escolha um planner que te empolga. Não funciona se virar uma grande ilustração do caos da sua vida. Se virar fonte de ansiedade, está no caminho errado." Ela lembra, ainda, que um planner que chega ao fim do ano preenchido não necessariamente significa que foi bem-sucedido em seus objetivos.

Com isso em vista, a Folha selecionou 15 planners —não agendas— entre as marcas mais consagradas, fáceis de encontrar em qualquer papelaria, e marcas menores, mais artesanais e as de luxo.

Os planners foram avaliados a partir de quatro critérios: aspectos físicos

(peso, dimensões, qualidade do papel, cores, design, acessórios), organização (planejamento anual, mensal e semanal), controle de hábitos (humor, saúde, finanças) e metas (desejos, planos e balanços). As avaliadoras foram quatro jornalistas da redação da Folha —Bárbara Blum e Vitória Macedo, repórteres do Todas, Sílvia Haidar, editora-adjunta de Saúde e Ana Bottallo, repórter de Saúde— e cada uma avaliou um dos critérios, de modo a evitar a criação de vieses.

O teste faz parte da seção de avaliações Folha Prova, que oferece ao leitor um guia de compra e uso. Hidratantes, protetores solares e azeite já foram alguns dos produtos testados. O resultado não é um ranking, mas uma lista de produtos recomendados ao final de cada prova.

Aspectos físicos

Os modelos da Cícero em parceria com a Pólen (R$ 99,99) ou com a Melissa (R$ 107,99) são menores, mais fáceis de transportar. Os dois têm acabamento em brochura estampada —o da Melissa, de oncinha—, o que ajuda a não enroscar na bolsa. A Tilibra também oferece uma boa opção mais enxuta em brochura, com capa pink (R$ 57,65) e bem leve. Perde por não ter um envelope porta-treco, que os dois outros modelos têm.

Os maiores, por outro lado, são grandes, mas não chegam a ser pesados, apesar da capa dura. São eles o da Moleskine (R$ 285,60), feito de material reciclável até nas espirais, e dois modelos espiralados da Tilibra —um que faz o estilo Caderno Inteligente (R$ 173,90) com discos plásticos na encadernação e outro com espiral metálica simples (R$ 83,63).

Detalhe do planner da MH Studios - Bruno Santos/Folhapress

No meio do caminho em tamanho ficam modelos perto da dimensão de um livro, como Schizzi Books (R$ 163), que ganha pontos pelas bordas arredondadas e o porta-canetas. O papel creme é mais confortável aos olhos, mas peca pela transparência. A Cícero oferece um modelo nessa linha (R$ 99,99), com encadernação em brochura, capa estampada, e direto ao ponto, sem adesivos e firulas. O planner da livraria Gato Sem Rabo (R$ 189), bem direcionado para leituras, inaugura a lista da capa mole e também se enquadra no rol do tamanho intermediário. O design e as cores são diferenciais e ele também foge dos cacarecos extras.

Quem procura mais acessórios, como adesivos, marcadores e opções de personalização, vai gostar dos planners da A.Craft —que tem um modelo que permite a combinação de vários cadernos diferentes divididos em trimestres, em uma encadernação de couro sintético, e outro em espiral dupla, com duas cartelas de adesivos (R$ 240,30).

Tem um ar mais jovial, linha que seguem também os planners da Umatipo (R$ 176,90) e da Qolor (R$ 179,90), ambos com espiral dupla, capa dura e vários acessórios. O da Umatipo se destaca pelas páginas coloridas.

Quem quer extravagância e luxo pode mirar no planner da MH Studios (R$ 490). Com o preço mais salgado da seleção, vem em encadernação de couro e lateral dourada nas páginas, além de ter uma girafa leitora bordada na capa. Ele tem o tamanho —e aparência— de um livro, mas peca pela transparência das páginas.

Organização

O planner se diferencia da agenda pela capacidade de visualizar o todo que ele oferece, seja em colocar a semana espalhada em uma ou duas páginas ou deixar um calendário mensal disponível para ser preenchido, além de dar atenção às metas do ano, objetivos e hábitos.

A existência do calendário mensal no início de cada mês foi quase unanimidade —com exceção do planner da Gato Sem Rabo— e a diferença está em serem datados ou não. Como a ideia do planner é ser menos engessado que uma agenda, em tese, ele pode começar em qualquer mês do ano e não precisa ir de janeiro a dezembro.

Os planners da A. Craft (espiralado), Moleskine, Umatipo e da Cicero em parceria com a Melissa são os que têm calendário sem data —fica a cargo do usuário preencher. "Funciona melhor para quem for metódica", diz Ana Botallo.

Outra diferença importante é entre a organização da semana com os dias no sentido horizontal da página ou sentido vertical. Dos 14 planners avaliados —por acaso— sete têm a semana na horizontal (A.Craft espiralado, Cícero, Cícero Melissa, Cícero Pólen, Gato Sem Rabo, Moleskine e Tilibra pink) e sete na vertical (A.Craft, MH Studios, Schizzi Books, Tilibra laranja, Tilibra de discos plásticos, Qolor, Umatipo).

Os meses são separados nos planners da A. Craft (espiralado e capa de couro sintético), Qolor, MH Studios, Cícero Pólen, Moleskine, Umatipo. Schizzi, Umatipo e Qolor oferecem adesivos marcadores opcionais para dar acesso rápido a cada mês. Cícero Pólen e os da A.Craft já vem com os marcadores. Isso, segundo Botallo, é uma vantagem importante.

Controle de Hábitos

O planner pode ajudar as pessoas a criar e manter hábitos a partir de ferramentas. Isso pelo fato de ele ajudar a observar a rotina. Na hora de escolher o modelo ideal, vale levar em conta o que é crucial para você naquele ano. Por exemplo, se o foco não é a leitura, não vale a pena investir em um planner que tenha muito espaço dedicado a isso. "O primeiro passo é entender se o planner faz sentido e se ele tem uma metodologia ou se ele é um grande caderno de atividades", afirma Yasmim Barroso.

Além disso, a depender da ferramenta de controle de hábitos, o preenchimento pode motivar. "Se você tem um rastreador de hábitos no planner, ele vira uma recompensa imediata para o hábito que você está criando e isso facilita o processo de feedback positivo no cérebro", diz.

Detalhe do planner da Gato Sem Rabo - Bruno Santos/Folhapress

Mas, afinal, por que é importante anotar os hábitos? Barroso explica. "Quando isso está apenas na sua cabeça, você acha que é possível ou que não consegue. Quando você joga isso no planner, começa a ter noção do que tem pra fazer antes desses novos hábitos que estão sendo criados". Os hábitos podem ser prática de exercício físico, meditação ou passear com o cachorro.

Para quem já tem diversos hábitos para monitorar, o planner de 2024 da MH Studios pode ser boa opção. Ele possui uma visão mensal com 16 campos com bolinhas representando cada dia do mês. Há ainda espaço para marcar quatro hábitos durante a semana. O Cícero Melissa dá a possibilidade de controle de 18 hábitos.

O planner da QColor também tem uma lista mensal, mas com cinco hábitos e mais cinco espaços no planejamento semanal. Outro que possui controle mensal de hábitos é o planner da loja da Moleskine. Ele aparece em espiral, com espaço para sete hábitos.

Alguns só possuem controle de hábitos na semana, o que pode limitar a visão de progresso. É o caso do Tilibra Disc, da marca Uma Tipo e o Wire-o da A.Craf. O Tilibra Executivo é focado em manter a pessoa hidratada, com sete copos de água em cada dia da semana.

O hábito de leitura também é monitorado em alguns planners. É a principal função, por exemplo, do modelo da livraria Gato Sem Rabo. O planejamento de leitura é completo, com visão anual que permite colocar os livros a serem lidos ao longo dos meses; mapa de leitura para ver de onde são os autores; controle de leitura mensal em formato espiral —o mais interessante é que há um espaço para colocar a quantidade de páginas que quer ler e o número que leu,em uma espécie de expectativa versus realidade. Há ainda bastante espaço para fazer anotações das leituras da semana e fichas para colocar questionamentos e descobertas da leitura.

A maioria, no entanto, não é tão específica assim. A Uma Tipo tem uma lista que pode ser preenchida com livros, séries ou filmes assistidos ao longo do ano e a avaliação de cada um. O da QColor também tem uma lista parecida.

Quem busca controlar melhor suas finanças, pode escolher um plano que oferece tabelas com entradas e saídas de dinheiro. Umas das melhores opções avaliadas é a da MH, que apresenta espaço para o que foi recebido, gastos variados, gastos fixos, lista de desejos e reservas financeiras. Essas divisões ajudam na organização.

A Uma Tipo também apresenta um controle financeiro bem dividido, com espaços para entradas, gastos fixos, gastos variáveis, com distinção entre pix/dinheiro, cartão de débito, e cartão de crédito. Há um balanço final do mês.

O planner da Cícero Melissa traz também um balanço de entradas e gastos no final do mês, assim como o Wire-o da A.Craft. O da QColor tem uma lista para anotar os gastos e o que foi recebido, mas sem um balanço.

Quem busca algo mais prático e geral, as linhas Disc e Executivo da Tilibra e planners da marca Cícero tem lista para um planejamento anual.

O planner dar um panorama de como está o seu humor ao longo do ano. O da loja Moleskine possui um controle de foco e humor semanal, com quadradinhos a serem preenchidos em até quatro categorias.

O Tilibra Disc mostra a visão anual com quadrados a serem preenchidos de acordo com uma legenda em branco. Durante o planejamento semanal, dá para preencher carinhas que vão de muito feliz a muito tristes.

O Wire-o da A.Craft tem nota para o humor do mês –entre outras coisas como alimentação, estresse e produtividade.

Se o plano for cuidar mais da saúde, passar no médico e fazer exames, alguns planners podem ajudar. O Tilibra Disc tem espaço para planejamento de check-up anual, divididos em consultas, datas e exames a serem feitos.

Na linha executiva da mesma marca, além da parte prática de lista —com datas de consultas e exames—, tem também área para falar sobre como a pessoa tem cuidado do corpo e detalhes das áreas de saúde que precisa melhorar. É o mais completo.

A Uma Tipo também tem lista para controlar consultas e exames, com divisões para especialidade, data, hora, local, resultado e retorno. Além disso, tem uma tabela de controle menstrual.

Metas, desejos e balanço

Segundo Barroso, a influenciadora especializada em organização, um dos usos do planner é organizar o tempo para construir as metas e objetivos, que podem ser desde ter um filho, ganhar uma promoção no trabalho até comprar um carro. "São características que ajudam a organização a longo prazo", diz Silvia Haidar.

Bruno Sousa/Folhapress

Cada modelo tem sua abordagem. Os planners da A.Craft (espiralado), Qolor e Umatipo tem seções mais específicas dedicadas aos balanços mensais, com espaços para, por exemplo, erros e aprendizados ou conquistas, caso da A.Craft. Os outros oferecem espaços livres, para tomada de notas, ao fim dos meses e do ano, que pode ser usado para um balanço.

Na seara das metas, só Schizzi Books e Gato Sem Rabo não tem um espaço dedicado a isso, enquanto as outras se dividem entre metas anuais e mensais.

Alguns modelos têm, ainda, espaços para listas de desejos (todos da Tilibra, MH Studios e Umatipo) e favoritos do mês e do ano (Qolor, Cícero Pólen,Tilibra listrado, MH Studios, Umatipo).