Entenda com os protetores térmicos funcionam para proteger o cabelo

Cabeleireiros, tricologistas e especialistas em fios recomendam o uso de protetor térmico antes de usar qualquer ferramenta de calor no cabelo. Secador, chapinha e babyliss moldam termicamente a aparência dos fios e podem danificá-los ao longo do tempo.

"O protetor térmico é pensado com componentes que irão envolver os fios evitando os danos causados pelas altas temperaturas. Sem essa proteção, os cabelos podem, de fato, queimar, danificando a fibra capilar. Além de causar ressecamento, opacidade, pontas duplas e quebra dos fios", explica a médica Luciana Passoni, médica especializada em ciências capilares.

Protetores térmicos protegem os fios de ferramentas de calor - Pexels/Polina Tankilevitch

O calor danifica as diferentes camadas do cabelo, incluindo a cutícula e o córtex capilar (componente principal do fio), resultando em porosidade, quebra e danos à cor, especialmente em cabelos coloridos, esclarece a farmacêutica bioquímica e cosmetóloga Joyce Rodrigues.

"Esses produtos repõem a umidade interna na fibra capilar para evitar que a ferramenta de calor desidrate o cabelo. Eles também possuem ativos de baixa condutividade térmica, ou seja, selam as cutículas, promovendo a melhor dissipação do colar e evitando que o mesmo penetre dentro da fibra. Usar um produto com proteção térmica protege o cabelo da porosidade e da quebra, além de evitar a oxidação da cor do cabelo", completa Rodrigues.

Ela destaca que esses produtos atuam diretamente na estrutura do cabelo, impedindo que as altas temperaturas modifiquem sua integridade. "Hoje, se fala muito de proteção do fio, mas nós temos que lembrar que o nosso couro cabeludo é uma extensão da nossa pele e ele também envelhece", explica a farmacêutica.

Os protetores térmicos precisam incorporar em sua formulação o cuidado também com o couro cabeludo. Busque ler os rótulos para entender a formulação dos produtos.

Ativos como vitamina E, vitamina C e extratos botânicos neutralizam os radicais livres e protegem contra danos causados pelo calor. Os agentes hidratantes como pantenol e ácido hialurônico mantêm a umidade dos fios, prevenindo a desidratação. Ingredientes proteicos, como queratina e colágeno, ajudam a fortalecer e reconstruir a estrutura do cabelo. E filtros UV protegem o cabelo e o couro cabeludo dos danos causados pela exposição ao sol.

Qual protetor térmico é indicado para o meu cabelo?

Marcos Proença, cabeleireiro das famosas e expert em fios da Eudora, conta que as suas clientes estão cada vez mais conscientes da importância do cuidado capilar. Ele indica como escolher o ideal para seu cabelo, baseado no crivo que ele usa em seu salão.

"Cada tipo de cabelo tem suas próprias necessidades e desafios únicos. Por exemplo, cabelos mais finos podem se beneficiar de uma textura mais leve, enquanto cabelos mais grossos podem precisar de uma formulação mais rica para uma proteção adequada. Sempre considero o tipo de cabelo de cada cliente ao selecionar o protetor térmico", explica.

Esse produtos tem em diferentes texturas, Proença cita que usa de acordo com o estilo que está criando no cabelo. Para um controle preciso e distribuição uniforme, ele recomenda usar a versão líquida. Para uma aplicação mais rápida, o spray é a melhor opção. Já para uma nutrição mais intensiva, o creme é a indicação.

Como devo usar o protetor térmico?

Não há limite para o uso de protetores térmicos. Os especialistas recomendam passar sempre que for utilizar ferramentas térmicas. A frequência de aplicação varia com a utilização mais constante desses aparelhos, explica a tricologista Ana Carina Junqueira.

"Aplicar com os fios secos ou úmidos promove uma melhor absorção do produto. Nunca aplicar na raiz do couro cabeludo pois pode desencadear excesso de oleosidade e dermatite seborreica", sugere a médica.

Caso você tenha finalizado no dia anterior com protetor térmico e babyliss, é necessário reaplicar o protetor térmico antes de uma nova exposição ao calor. Mas Joyce Rodrigues recomenda remover todos os produtos do cabelo durante a lavagem antes de submeter os fios a outra agressão térmica, para manter a saúde capilar a longo prazo.

