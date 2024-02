Entenda o que um novo amor faz com o seu cérebro

The New York Times

Um novo amor pode consumir nossos pensamentos, sobrecarregar nossas emoções e, em algumas ocasiões, nos fazer agir de forma fora do comum.

"As pessoas suspiram por amor, vivem por amor, matam por amor e morrem por amor", diz Helen Fisher, pesquisadora sênior do Instituto Kinsey da Universidade de Indiana. "É um dos sistemas cerebrais mais poderosos que o ser humano já evoluiu."

Cientistas têm estudado o que está acontecendo em nossos cérebros nos primeiros dias em que estamos apaixonados, e se isso pode realmente alterar como pensamos e o que fazemos. Suas descobertas sugerem que letras de músicas e tramas dramáticas não exageram: o novo amor pode mexer com nossas cabeças.

A ação da dopamina pode explicar por que, nas fases iniciais do amor, a pessoa tem um desejo irresistível de estar constantemente com seu parceiro - Bianca Bagnarelli/The New York Times

Especialistas definem "amor romântico" como uma conexão mais profunda do que a luxúria, mas distinta do apego associado a um relacionamento de longo prazo. Em alguns dos pequenos estudos que examinaram esse estado apaixonado, pesquisadores colocaram pessoas nas fases iniciais de um relacionamento romântico (tipicamente com menos de um ano) em scanners de ressonância magnética para ver o que estava acontecendo em seus cérebros enquanto olhavam fotos de seus amores.

Eles descobriram que os participantes mostraram aumento da atividade em áreas do cérebro ricas em dopamina, um neuroquímico que controla sentimentos de desejo e vontade. Essas regiões também são ativadas por drogas como cocaína, levando alguns especialistas a comparar o amor a uma espécie de "vício natural".

Estudos com ratos-das-pradarias (sim, você leu certo) corroboram essas descobertas. Os roedores são uma das poucas espécies de mamíferos que se acasalam para a vida toda, então os pesquisadores às vezes os usam como modelo científico para parcerias humanas. Estudos mostram que quando esses animais se unem, o sistema de recompensa do cérebro é ativado de forma semelhante, desencadeando a liberação de dopamina.

"O amor romântico não emana do seu córtex cerebral, onde você pensa; não emana das regiões cerebrais no meio da sua cabeça, ligadas às áreas límbicas, ligadas às emoções", afirma Fisher, que conduziu um dos primeiros estudos humanos sobre o tema e, além de seu papel no Instituto Kinsey, é a principal conselheira científica do Match.com. "Está baseado nas regiões cerebrais ligadas ao impulso, ao foco, à motivação."

Esse tipo de atividade de dopamina pode explicar por que, nas fases iniciais do amor, você tem o desejo irresistível de estar constantemente com seu amado —o que a literatura sobre vício chama de "desejo". De fato, pesquisas preliminares conduzidas por Sandra Langeslag, professora associada em neurociência comportamental na Universidade de Missouri, St. Louis, sugerem que algumas pessoas desejam seu amante como desejam uma droga.

Em um dos poucos estudos que compararam diretamente amor e vício, que ainda está em andamento e ainda não foi publicado, Langeslag mostrou a dez pessoas que vaporizavam nicotina fotos de seu amado ou fotos de outras pessoas vaporizando (um experimento clássico usado para evocar o desejo). Os participantes classificaram seu desejo de estar com seu parceiro mais alto do que seu desejo de fumar.

Outra pesquisa do laboratório de Langeslag examinou a obsessão do amor —de ser incapaz de pensar em qualquer coisa além do seu amado. Em uma série de pequenos estudos com pessoas apaixonadas, Langeslag descobriu que os participantes relataram pensar no objeto de seu desejo aproximadamente 65% de suas horas acordadas e disseram ter dificuldade em se concentrar em tópicos não relacionados. No entanto, quando as pessoas foram lembradas de informações relacionadas ao seu amado, elas mostraram atenção aumentada e tiveram memória aprimorada.

Também há evidências de que o amor pode tornar as pessoas cegas para os defeitos de um novo parceiro —o fenômeno "o amor é cego". Lucy Brown, professora de neurociência no Albert Einstein College of Medicine, descobriu que quando alguns participantes do estudo viram fotos de seu amado no início de um relacionamento, tiveram menos atividade em uma parte do córtex pré-frontal que é importante para a tomada de decisões e avaliação de outros. As descobertas sugerem que podemos "suspender julgamentos negativos da pessoa com quem estamos apaixonados", disse ela.

Se o amor pode alterar nossa motivação e atenção, talvez não seja surpresa que as pessoas às vezes vão a extremos quando estão sob seu domínio. Mas ceder à obsessão pelo seu amante não é necessariamente um comportamento "irracional", pelo menos do ponto de vista evolutivo, diz Langeslag.

Os cientistas acreditam que os humanos evoluíram para ter esses tipos de respostas —que parecem ser consistentes em todas as idades, gêneros e culturas— porque a união e o acasalamento são essenciais para a sobrevivência da espécie.

"O amor romântico é um impulso", diz Fisher. "É um impulso básico de acasalamento que evoluiu há milhões de anos para enviar seu DNA para o amanhã. E pode ignorar praticamente qualquer coisa."