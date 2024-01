Saiba como escolher a melhor base para a sua pele

São Paulo

Um dos itens queridinhos na hora de se maquiar e essencial para uniformizar a pele é a base. Esse foi o produto de maquiagem mais buscado no Google Trends em 2023, com 35,41% no volume de pesquisas. Na sequência, vem batom com 31,25%, o rímel (11,45%) e, empatados, delineador e sombra (10,41%).

O pico de buscas pela base foi registrado em março, período em que culminou com o lançamento da primeira linha de bases da marca Wepink, da influenciadora Virgínia Fonseca, que tem uma das características ser resistente à água. O produto custa R$ 199 —um valor considerado alto pelas usuárias de maquiagem, que apontaram que seria o mesmo preço de bases de marcas importadas.

O primeiro passo para a maquiagem é usar a base, o produto com maior interesse de buscas em 2023 no rol de produtos de maquiagem - Adobe Stock

O assunto ganhou ainda mais repercussão depois que a influenciadora do mundo da beleza Karen Bachini fez uma resenha usando a base da Wepink. No vídeo, publicado em seu canal no YouTube, ao aplicar o produto no rosto e depois passar água e um papel, o produto sai por completo.

Como de praxe, as indicações e opiniões dessas influenciadoras são importantes para os consumidores que confiam em suas recomendações e desejam adquirir esses produtos.

A especialista em automaquiagem Vanessa Guimarães diz que tem observado um aumento do senso crítico do público impactado por esses vídeos. Ela avalia que as pessoas estão mais propensas a analisar e questionar as indicações, publicidades ou análises de vídeos, em vez de aceitar cegamente que algo será bom para elas.

Saiba como escolher a base certa para sua pele

A função da base é proporcionar cobertura à pele e atuar na neutralização de imperfeições e manchinhas no rosto, proporcionando uma uniformização do tom de pele. Isso é essencial para lidar com vermelhidões, melasma, espinhas, olheiras, entre outros, diz Guimarães.

Se for comprar em lojas físicas, teste o produto antes. Aplique a base no colo ou na região da mandíbula e escolha testar de duas a três tonalidades

Evite testar na mão ou no braço porque a tonalidade dessas regiões é diferente da tonalidade do rosto

Não confie na luz da loja, diz Guimarães, pois é uma luz artificial que pode alterar bastante a aparência da base na sua pele. Prefira testar sob a luz natural, espere que a base seque e, assim, você poderá ver como ela realmente ficará na sua pele

Angélica Silva, maquiadora e criadora de conteúdo, recomenda o site em inglês Findation para ajudar a descobrir seu tom de pele. A ferramenta indica qual a cor de base correta para você

Para peles oleosas, Guimarães indica uma base com acabamento mais seco, conhecido como acabamento mate, pois ela seca na pele e evita o excesso de oleosidade ao longo do dia

Já, para pele seca, ela recomenda uma base com acabamento mais hidratante porque uma base com acabamento seco poderia resultar em extrema secura, possível craquelamento e acentuação de linhas de expressão

Para peles maduras, uma base fluida e líquida com textura mais cerosa. "Indico que escolha uma formulação que inclua hidratação para trazer mais viço à pele, uma vez que a pele madura tende a perder esse brilho natural", afirma Guimarães.

Na hora da compra, optar pelo preço ou pela marca?

Para produtos de pele, especialmente bases, Guimarães recomenda investir um pouco mais. Não precisa ser uma marca importada com uma base custando R$ 300, mas há boas opções de marcas nacionais com custo na faixa de R$ 180.

"Dê preferência a uma formulação que contenha ativos que ajudem a hidratar e cuidar da sua pele", diz Guimarães.

Silva complementa que a escolha vai depender do que a pessoa procura para aquele produto. "É possível investir numa de R$ 30 ou R$ 60 que tem um resultado legal, que vai conseguir agregar no seu dia a dia."

Base e batom no topo

Para Guimarães, o fato de a base e o batom ocuparem os primeiros lugares se deve ao aumento do uso diário da base, uma vez que as mulheres estão cada vez mais preocupadas com cobertura e durabilidade. Já o batom mantém sua posição por ser um clássico da maquiagem.

Além de ser um item muito versátil na maquiagem. "As marcas que lançam batom não o fazem apenas pensando na maioria. Elas oferecem em diversas nuances, e acredito que isso captura ainda mais a atenção do público. Os acabamentos também são diferenciados. Embora as texturas possam mudar de acordo com as tendências, o batom é um produto que as pessoas tendem a retocar ao longo do dia", diz Silva.

Sobre a base, Silva cita que as marcas brasileiras estão investindo cada vez mais em paletas de diversas tonalidades, algo que as pessoas costumavam associar apenas a bases importadas e que torna o produto mais acessível ao público. Além de contarem com ativos que realmente cuidam da pele, muitas vezes incluindo proteção solar, adequadas para pele oleosa, acneica ou para pele seca.

