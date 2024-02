Pintar o cabelo é prejudicial à saúde? Veja o que dizem especialistas

The New York Times

Os cientistas têm investigado a associação entre tintura de cabelo e câncer há décadas. E embora algumas pesquisas sugiram uma ligação, os resultados são mistos, tornando difícil oferecer recomendações infalíveis, disse Alexandra White, epidemiologista do Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambiental.

Ainda assim, uma análise mais detalhada de pesquisa pode ajudá-lo a tomar uma decisão informada sobre o que é melhor para você e seu estilo de cabelo.

Ao contrário das tinturas de cabelo permanentes, as tinturas semi-permanentes e temporárias contêm produtos químicos menos agressivos e não penetram no eixo do cabelo - Adobe Stock

O QUE OS ESTUDOS SUGEREM

Grande parte da pesquisa sobre tintura de cabelo tem se concentrado em sua possível conexão com o câncer de bexiga —especialmente entre cabeleireiros expostos no trabalho a tinturas permanentes feitas antes da década de 1980, disse David J. Goldberg, pesquisador e dermatologista em Nova York.

Quanto mais tempo os cabeleireiros trabalhavam e eram expostos através da pele ou pulmões, maior era a probabilidade de desenvolver câncer de bexiga.

Mas outros estudos não encontraram esse aumento de risco, o que pode ser porque os fabricantes começaram a produzir formulações menos tóxicas após a década de 1970.

No entanto, o câncer de mama parece estar associado à tintura de cabelo permanente, disse White. Em um estudo de 2019 envolvendo mais de 46.000 mulheres, White e seus colegas descobriram que aquelas que usavam tintura de cabelo permanente com frequência (a cada cinco a oito semanas) tinham um risco 9% maior de câncer de mama do que aquelas que não usavam tintura de cabelo.

Isso pode parecer um grande salto, mas na verdade é "um aumento muito pequeno no risco de câncer de mama" quando contextualizado com o risco ao longo da vida de uma mulher, disse White. Em média, as mulheres têm cerca de 13% de chance de desenvolver câncer de mama, então um aumento de 9% desse valor eleva seu risco ao longo da vida apenas um ponto percentual para cerca de 14%.

No entanto, quando analisado por raça, o risco para as mulheres negras foi significativamente maior, disse White. Mulheres negras que tingiam o cabelo com frequência usando tintura permanente tinham um aumento de 60% no risco de câncer de mama, elevando seu risco ao longo da vida para quase 21% —em comparação com cerca de 14% para mulheres brancas.

Essa ligação entre tintura de cabelo permanente e risco de câncer de mama em mulheres negras também foi demonstrada em outros estudos. Embora não esteja claro o que pode estar causando essas diferenças raciais e étnicas, disse Nada Elbuluk, professora associada de dermatologia na Escola de Medicina da U.S.C. Uma possibilidade é que outros produtos para cabelo populares entre as mulheres negras, como alisadores químicos, relaxantes e óleos leave-in, também possam desempenhar um papel. Mas mais pesquisas são necessárias.

DIFERENTES TIPOS DE TINTURA

De acordo com Goldberg, os resultados dos estudos podem ser mistos porque as combinações químicas usadas nas tinturas de cabelo podem variar consideravelmente entre os produtos e evoluíram ao longo dos anos. Isso torna impossível generalizar sobre todas as tinturas de cabelo.

Ao contrário dos medicamentos, disse White, os produtos para cabelo não são estritamente regulamentados. Os fabricantes não precisam provar que seus produtos são seguros antes da venda e, como suas formulações geralmente são proprietárias, pode ser difícil saber o que contêm.

No entanto, uma descoberta tem sido bastante consistente. Tinturas temporárias e semipermanentes, que saem com o tempo, parecem ser mais seguras do que as tinturas permanentes, que causam mudanças químicas duradouras no eixo do cabelo.

É desafiador saber quais produtos químicos específicos podem estar aumentando o risco de câncer, disse White. Mas pesquisas sugerem que aminas aromáticas e fenóis, encontrados em tinturas de cabelo permanentes, têm efeitos carcinogênicos.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

ESTRATÉGIAS MAIS SEGURAS

Uma vez que nenhum estudo comprovou que a tintura de cabelo em si causa câncer, disse Elbuluk, cabe a você decidir se deseja continuar sua rotina de coloração, levando em consideração quaisquer outros fatores de risco potenciais que você possa ter.

Se você quiser agir com segurança, considere estas estratégias:

PINTAR O CABELO COM MENOR FREQUÊNCIA: Embora não seja definitivo que quanto mais você pinta o cabelo, maior é o risco de câncer de mama, "um bom princípio de precaução é reduzir a frequência de uso", disse White.

EVITAR TINTURA DE CABELO PERMANENTE DURANTE A GRAVIDEZ: Não está certo que produtos químicos carcinogênicos na tintura de cabelo possam aumentar o risco de câncer a longo prazo em um feto em desenvolvimento, mas há evidências de que os produtos químicos podem aumentar as chances de problemas de desenvolvimento.

Portanto, é melhor que as mulheres grávidas evitem usar tintura de cabelo "pelo menos no primeiro trimestre", disse Goldberg.

SEGUIR AS INSTRUÇÕES DE COLORAÇÃO CUIDADOSAMENTE: Ao tingir em casa, use luvas de proteção, aplique a tintura em um ambiente bem ventilado, não deixe-a em sua cabeça por mais tempo do que as instruções indicam e enxágue bem o couro cabeludo quando terminar. Isso deve ajudar a minimizar a absorção de produtos químicos e reduzir o risco de irritação da pele.

Experimente tinturas com ingredientes mais suaves. Ao contrário das tinturas de cabelo permanentes, as tinturas semi-permanentes e temporárias contêm produtos químicos menos agressivos e não penetram no eixo do cabelo.

Ainda mais seguro: experimente uma tintura à base de plantas, como a henna, disse Goldberg. Embora essas tinturas não tenham a mesma durabilidade das tinturas permanentes, elas não parecem estar relacionadas ao câncer e são menos propensas a irritar a pele do que as tinturas químicas.