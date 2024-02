Saiba como deixar alguém que está no hospital mais confortável

The New York Times

Estar no hospital pode ser assustador. Pesquisas sugerem que um ambiente mais confortável, como um que tenha menos barulho e mais toques caseiros, pode afetar o senso de bem-estar de um paciente.

Pedi conselhos a especialistas sobre como tornar o tempo de alguém ao hospital mais agradável.

É importante perguntar para a pessoa que está hospitalizada se ela prefere que as visitas sejam breves e quem ela não gostaria que a visitasse - Adobe Stock

DÊ A ELES COISAS QUE TRAGAM CONFORTO

Pergunte ao seu ente querido se há algum pedido; talvez um roupão favorito ou um cobertor, diz Ada Offurum, diretora médica do grupo consultivo de médicos do Centro Médico da Universidade de Maryland.

Ela também sugere alguns itens: um par de chinelos (com solas antiderrapantes porque os pisos podem ser escorregadios), protetores auriculares e uma máscara para os olhos.

O ar em um hospital costuma ser muito seco, então os pacientes podem apreciar um creme para as mãos, creme facial e protetor labial, diz Tami Minnier, enfermeira e diretora de qualidade e excelência operacional do Centro Médico da Universidade de Pittsburgh.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

PERGUNTE SE UM ANIMAL DE ESTIMAÇÃO PODE FAZER UMA VISITA

Alguns hospitais permitem visitas rápidas de amigos de quatro patas, então pergunte sobre essas políticas, afirma Minnier.

Se animais de estimação não forem permitidos, talvez seja possível "colocar sua mãe ou pai em uma cadeira de rodas e levá-los para fora" para ver seu companheiro, disse ela. Alguns hospitais oferecem terapia com animais de estimação sem custo, disse ela, o que tem se mostrado eficaz para aliviar a ansiedade.

MANTENHA AS VISITAS BREVES

Consulte seu ente querido sobre os nomes dos visitantes em potencial, pois eles podem não querer que assuntos particulares sejam discutidos com alguém com quem não têm proximidade, afirma Offurum. E mantenha as visitas breves, diz Minnier, a menos que o paciente solicite o contrário.

Ela recomenda de 15 a 30 minutos. Se o paciente estiver andando, disposto e precisar recuperar a força, peça permissão a um enfermeiro para levá-lo para uma breve caminhada.

CRIE EXPECTATIVA

Encontrar coisas pelas quais um paciente possa esperar pode elevar seu ânimo, disse Jennifer Mensik Kennedy, professora assistente na Escola de Enfermagem da Universidade de Saúde e Ciência do Oregon e presidente da Associação Americana de Enfermeiros.

Se você tiver familiares que moram em outro lugar, ela disse, organize uma rede de telefonemas.

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.