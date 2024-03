Saiba o que é quimioterapia preventiva, tratamento feito por Kate Middleton para câncer

Reuters

Após semanas de especulações públicas sobre a saúde da Princesa de Gales da Grã-Bretanha, Kate Middleton disse em um vídeo na sexta-feira (22) que está recebendo quimioterapia "preventiva" após uma cirurgia abdominal em janeiro ter revelado câncer.

Kate não deu detalhes sobre o tipo ou estágio do câncer, ou compartilhou seu plano de tratamento específico, tornando difícil avaliar os possíveis impactos em sua saúde. Aqui está o que sabemos sobre a quimioterapia preventiva.

Kate Middleton anunciou em vídeo que recebeu diagnóstico de câncer - Reprodução

O QUE É A QUIMIOTERAPIA PREVENTIVA?

A quimioterapia preventiva é administrada antes ou depois de um tratamento primário, como cirurgia, para reduzir a chance de um câncer retornar ou se espalhar. Tratamentos preventivos dados antes do tratamento primário são chamados de terapia neoadjuvante. Quando feitos depois, como no caso de Kate, são chamados de terapia adjuvante.

A quimioterapia adjuvante pode "limpar" quaisquer células de câncer restantes, mas seu utilidade varia de acordo com o tipo de câncer e seu tamanho e localização, disse o Professor Bob Phillips, um oncologista pediátrico da Universidade de York. Posteriormente, os pacientes podem passar a receber terapia de manutenção para prevenir o retorno do câncer ou para atrasar seu crescimento.

COMO É O TRATAMENTO E A RECUPERAÇÃO?

Os oncologistas de hoje veem o câncer como uma série de doenças, cada uma das quais requer seu próprio plano de tratamento específico com uma variedade de terapias, incluindo infusões intravenosas, comprimidos ou radioterapia.

O tratamento pode durar alguns meses a mais de um ano. "Existem um grande número de drogas quimioterápicas e combinações resultando em muitos regimes diferentes, mesmo para um único tipo de câncer," disse Mangesh Thorat, um cirurgião de mama no Hospital Universitário de Homerton.

Normalmente, "os pacientes recebem quatro a seis ciclos, cada um durando 21 dias e consistindo de um dia ou alguns dias de quimio, e depois tempo para o corpo se recuperar disso," disse Phillips.

Em outros casos, a quimioterapia é administrada diariamente, ou a cada duas ou quatro semanas, observou ele. Os tempos de recuperação variam amplamente, mas mesmo quando o tratamento chega ao fim, pode levar meses para que um paciente retome a atividade completa.

A IDADE IMPORTA?

Pacientes mais jovens tendem a estar mais saudáveis quando diagnosticados e portanto são mais propensos a suportar as doses ideais de quimioterápicos dados em intervalos ideais, disse Phillips. "Estamos vendo cada vez mais pessoas na casa dos 40 anos com câncer," disse o Professor Andrew Beggs, um cirurgião colorretal na Universidade de Birmingham.

"Pessoas jovens ... toleram melhor doses mais altas de quimioterapia e, portanto, podem receber regimes mais fortes que são mais propensos a matar quaisquer células restantes," acrescentou Beggs.

De acordo com um estudo de 2023, com dados de 204 países publicado no BMJ Oncology, o número de casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos totalizou 3,26 milhões em 2019, um aumento de 79,1% desde 1990, com "variações notáveis" nas taxas de mortalidade entre áreas, países, sexo e tipos de câncer.

Um estudo separado de 2023 publicado no JAMA Network Open relatou que nos Estados Unidos, de 2010 a 2019, os cânceres gastrointestinais tiveram as taxas de incidência de crescimento mais rápido entre todos os grupos de câncer de início precoce, com um foco particular em cânceres no apêndice, ducto biliar do fígado e pâncreas. Cânceres de cólon e de mama também são diagnosticados cada vez mais em pacientes mais jovens, mostraram estudos.