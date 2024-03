Água de hidrogênio realmente faz bem para você? Especialistas comentam

The New York Times

Eu estou sempre vendo anúncios de água infundida com hidrogênio, mas me pergunto se esses produtos podem fazer alguma coisa pela minha saúde?

Uma usuária no TikTok disse que isso curou sua dor de garganta e febre. Outra escreveu que pode ajudar a perder peso, aumentar a energia e fortalecer o sistema imunológico.

Água com hidrogênio, vendida em alguns anúncios como 'benéfica para a saúde', mas que tem sua comprovação científica questionada por especialistas - Eric Helgas/The New York Times

Beba água de hidrogênio, dizem alguns anúncios, e você irá desfrutar de redução da dor e inflamação, melhorar a saúde intestinal, ter uma hidratação superior, aumento de resistência, melhora do humor e até retardar os sinais de envelhecimento.

A água de hidrogênio é feita simplesmente adicionando mais H's à sua H 2 O. Mas quando se trata de suas supostas vantagens para a saúde, os pesquisadores são céticos.

"Para quase todos os estudos que mostraram um benefício, há outro estudo que questiona o benefício", diz Mitchell Rosner, nefrologista especializado em distúrbios de fluidos e eletrólitos no centro de Saúde UVA Health em Charlottesville, Virgínia. Aqui está o que sabemos.

O que é água de hidrogênio?

A água de hidrogênio é frequentemente embalada em bolsas de bebida elegantes ou latas de alumínio. Algumas marcas vendem comprimidos de hidrogênio dissolvíveis que você pode colocar na sua água, ou garrafas de alta tecnologia que você enche com água normal e depois infunde com hidrogênio pressionando um botão.

Algumas dessas bebidas, também chamadas de água rica em hidrogênio e água infundida com hidrogênio, têm sabores ou eletrólitos adicionados, mas o produto básico envolve água normal mais moléculas de gás de hidrogênio, ou H 2 , misturadas.

Como as moléculas de hidrogênio são extremamente pequenas, elas se dissolvem facilmente na água, afirma Gagandeep Dhillon, diretor médico assistente do Centro Médico da Universidade de Maryland em Baltimore, Washington. Elas também não criam a mesma sensação efervescente que água com gás ou refrigerante. Estes contêm dióxido de carbono, uma molécula maior.

O hidrogênio é tão pequeno e leve que também escapa facilmente da água, diz Dhillon. Para garantir que as moléculas permaneçam no lugar, algumas marcas embalam seu produto em recipientes de alumínio especiais ou recomendam beber seu produto dentro de 30 minutos após abri-lo.

A água já não contém hidrogênio?

Todas as moléculas de água têm dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, como mostrado em seu nome químico, H 2 O. Mas uma vez que esses átomos se combinam em uma molécula de água, diz Dhillon, nossos corpos não podem usar o hidrogênio e o oxigênio separadamente.

A ideia por trás da água de hidrogênio é que as moléculas de hidrogênio acessíveis —aquelas que não estão ligadas ao oxigênio— podem entrar nas células do nosso corpo e gerar um efeito antioxidante, afirma Rosner, de Virgínia.

A maioria dos benefícios para a saúde divulgados, que também incluem desempenho aprimorado no exercício, recuperação mais rápida de lesões, pele mais clara e menos sintomas de alergia, vêm da ideia de que o hidrogênio tem efeitos antioxidantes.

O que diz a ciência?

A ciência que apoia os benefícios à saúde da água infundida com hidrogênio é frouxa no melhor dos casos, afirma Henry Jay Forman, professor emérito de gerontologia na Universidade do Sul da Califórnia. Os cientistas já discordam sobre se suplementar sua dieta com antioxidantes extras pode melhorar sua saúde, diz. E, mesmo que o gás de hidrogênio reduza a inflamação em estudos de laboratório, o mesmo não será necessariamente o caso dentro de nossos corpos.

Poucos estudos que apoiam os benefícios da bebida foram realizados em humanos. Eles são pequenos e frequentemente contraditórios.

Em um estudo de 2020 com 16 atletas do sexo masculino, os pesquisadores descobriram que a água infundida com hidrogênio melhorou os tempos de corrida e os níveis de fadiga dos quatro corredores mais lentos —mas não dos quatro corredores mais rápidos— do grupo.

Mas um estudo de 2021 com 37 ciclistas treinados e não treinados teve resultados diferentes: apenas os ciclistas treinados se beneficiaram da água rica em hidrogênio em termos de resistência, velocidade e aptidão em comparação com os ciclistas não treinados.

Em uma revisão de 30 estudos de água de hidrogênio publicados em janeiro, Dhillon e seus colegas tentaram ver se a bebida tinha algum benefício para a saúde. Embora alguns dos estudos fossem encorajadores, ele disse, eles não puderam tirar conclusões claras.

"São necessários mais estudos para ver se beber água infundida com hidrogênio pode reduzir a inflamação, o envelhecimento ou a doença", afirma Tamara Hew-Butler, pesquisadora de medicina esportiva na Universidade Estadual de Wayne. Segundo ela, algumas empresas também vendiam água infundida com oxigênio, que o corpo não precisa.

Ainda assim, algumas pessoas dizem sentir benefícios reais da água infundida com hidrogênio. Para Forman, isso pode ser devido ao efeito placebo, no qual as pessoas se sentem melhor porque acreditam que funciona.

A água de hidrogênio é segura?

Embora os benefícios sejam incertos e beber muita água em geral possa ser perigoso, Rosner afirma que a água infundida com hidrogênio não pareceu estar associada a riscos graves para a saúde.

"Tudo o que li parece dizer que não há desvantagens", disse ele. A FDA (Food and Drug Administration, agência de medicamentos e alimentos americana) considera a água infundida com hidrogênio como "geralmente reconhecida como segura", desde que as moléculas de hidrogênio não representem mais do que 2,14% da bebida.Determinar esse percentual pode ser complicado, uma vez que as empresas não são obrigadas a divulgá-lo nos rótulos dos produtos.

Ainda, a água infundida com hidrogênio pode vir com um preço alto —algumas das garrafas chiques para fazer em casa podem custar cerca de US$ 100 (cerca de R$ 500)— por isso tanto Rosner quanto Forman afirmam que pode não valer a pena sem benefícios mais comprovados.

"Se você tem US$ 100 e quer melhorar sua saúde, provavelmente é melhor comprar US$ 100 em frutas e vegetais frescos do que dois casos de água de hidrogênio", diz Rosner.