Caravana do cocô vai levar história de estados brasileiros por meio da saúde intestinal

São Paulo

O que cada estado do país tem a dizer sobre alimentação e saúde intestinal?

É isso que esmiúça a psicóloga e nutricionista Thaís Araújo em seu livro "Enfezado Nunca Mais" (Ed. Rocco, 'ª ed., 128 pág.). Para isso, a autora vai lançar uma Caravana do Cocô, a partir desta terça-feira (9), que irá passar por dez estados e levar informações sobre saúde intestinal.

Em cada estado, a nutricionista vai correlacionar a saúde do intestino com alguma peculiaridade local.

Segundo a especialista, 7 em cada 10 pessoas no mundo sofrem com algum problema de intestino. "Cada garfada que a gente dá define o nosso futuro, o nosso destino. Vivemos em um tempo em que as coisas são muito rápidas, muito efêmeras, mas nós não evoluímos na mesma velocidade que a tecnologia", diz.

Bactérias que habitam nosso intestino são responsáveis pela produção de hormônios e neurotransmissores, capazes de impactar diretamente as nossas emoções - Getty Images

Araújo entende que é preciso renovar a microbiota intestinal, tratar processos inflamatórios e desequilíbrios das bactérias do intestino. Para isso, a nutricionista propõe o método intestino livre por meio da alimentação.

"É preciso descascar mais e desembalar menos. Cada vez menos comemos comida de verdade e mais industrializados. O excesso de industrializado traz um excesso de gordura saturada, conservantes, adoçantes. Quanto mais comemos isso, mais adoecemos e mais o intestino adoece", afirma.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Araújo explica que uma parte da microbiota intestinal pode ser mobilizada para a melhora da saúde. "As bactérias vivem cerca de 48 horas. O que o método faz? Ele visa matar elas de fome. Pegamos o perfil alimentar das bactérias patogênicas, restringimos, e depois fazemos um esvaziamento de intestino, porque mesmo depois de mortas elas podem inflamar o nosso corpo", conta.

Na próxima fase, a nutricionista repovoa o intestino com outras bactérias (probióticas) e melhora a condição das barreiras intestinais.

Para Araújo, tudo o que acontece no intestino afeta o nosso corpo, as emoções e até as relações interpessoais, já que a microbiota intestinal é responsável pela produção de hormônios e neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que podem impactar diretamente as emoções. "O intestino adoecido não consegue produzir a quantidade satisfatória de serotonina para funcionar", diz e acrescenta: "Precisamos pensar em como vamos nos alimentar".

Os eventos de lançamento acontecem às 18h. Nesta terça (9), será o lançamento na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o lançamento é dia 17 de abril, na Livraria da Vila, que fica na rua Fradique Coutinho, 915. A data de Brasília é 24 de abril, na Livraria da Travessa Casapark.