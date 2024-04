Veja cinco dicas para se exercitar durante a temporada de alergias respiratórias

The New York Times

Junto com o clima mais quente e mais horas de luz do dia, a mudança de estação —seja de inverno para primavera ou verão para outono— pode trazer uma mudança nos pólens das plantas no ar, o que pode tornar a atividade física ao ar livre um desafio com coceira e espirros de alergia.

O pior é que a temporada de pólen tem se tornado cada vez mais longa e intensa nos últimos anos, graças às mudanças climáticas.

Exercícios ao ar livre podem aumentar crises alérgicas. Saiba como evitar - Drobot Dean/Adobe Stock

Enquanto qualquer pessoa que passa tempo ao ar livre será exposta aos alérgenos específicos de sua região, os praticantes de exercícios frequentemente sentem seus efeitos de forma mais grave, de acordo com especialistas, porque inalam doses mais altas.

Quando os tecidos do nariz incham, é mecanicamente mais difícil para o ar passar do nariz para as vias aéreas", diz Manan Shah, alergista em Denver que trabalha com atletas para otimizar seu desempenho.

A inflamação muitas vezes persiste após o treino ser concluído e pode afetar o sono e impedir que os músculos se curem adequadamente. A chave, de acordo com Shah, é prevenir reações alérgicas desde o início, uma vez que a inflamação pode ser difícil de controlar depois que começou. Saiba como.

Seja estratégico sobre quando você se exercita

Quando você treina ao ar livre, não pode evitar completamente os alérgenos, mas pode limitar a quantidade ao se exercitar de manhã cedo ou no início da noite, quando as quantidades de pólen costumam ser mais baixas e a umidade pode reduzi-las.

"Durante os horários mais frescos do dia, haverá um pouco menos de produção de pólen", afirma Pedro Lamothe, professor assistente na Escola de Medicina da Universidade Emory, especializado em alergias. Para a maioria das plantas, quanto mais a temperatura sobe, maior é a produção de pólen.

Outro momento ideal para se exercitar é depois da chuva, já que ela limpa o ar e faz com que o pólen e outros alérgenos caiam no chão, explica. Evite fazer exercícios ao ar livre em dias secos e com muito vento, quando mais pólen e outros alérgenos circulam no ar.

Tome os medicamentos certos na hora certa

A maneira mais eficaz de evitar que as alergias sazonais atrapalhem seu treino é ser diligente ao tomar os medicamentos certos antes de sair —e possivelmente durante e depois do exercício também.

Se você começar um treino com sintomas alérgicos, "eles só vão piorar", afirma Lamothe. "Você vai entrar em um ciclo vicioso."

Os especialistas recomendam o uso regular de um spray antialérgico, como Flonase ou Nasonex, começando até duas semanas antes da temporada de pólen. Você também pode tomar um anti-histamínico oral, como Claritin, Zyrtec ou Allegra, pelo menos uma hora antes de se exercitar, para que o medicamento tenha tempo de fazer efeito antes de começar a se movimentar. (Evite o Benadryl, que pode causar sonolência.)

Para uma proteção extra, Lamothe recomenda o uso de spray nasal anti-histamínico, como Astepro, cerca de 20 minutos antes de se exercitar. Se tiver os olhos irritados, você também pode usar colírios anti-histamínicos.

A longo prazo, se você pretende se exercitar ao ar livre nos próximos anos, Shah recomenda a imunoterapia, na qual seu corpo é gradualmente dessensibilizado a alérgenos por meio de injeções ou comprimidos.

Verifique a qualidade do ar antecipadamente

Se suas vias aéreas já estiverem inflamadas, você pode ser especialmente sensível a outros poluentes do ar flutuando ao redor, como escapamento de carro ou fumaça de incêndios florestais, de acordo com David Nieman, cientista e diretor do laboratório de Desempenho Humano da Universidade Estadual de Appalachian. "A poluição do ar piora tudo."

Se a classificação do índice de qualidade do ar for superior a cem (ou laranja na escala), talvez seja indicado praticar exercício físico em ambientes fechados até a qualidade do ar melhorar.

Use o equipamento de proteção adequado

Alguns acessórios que podem ajudar a limitar os alérgenos que entram em seu sistema, como chapéu de aba ou viseira e óculos de sol para proteger seus olhos, dizSonya Parashar, alergista da Cleveland Clinic.

Se você puder aguentar, usar uma máscara também pode reduzir a quantidade de pólen que você inala. As máscaras do tipo N95 são as mais eficazes para filtração, enquanto outras funcionam bem para exercícios.

Livre-se dos alérgenos assim que chegar em casa

Após o treino, evite trazer os alérgenos de volta para sua casa, afirma Shah. Deixar os sapatos na porta, trocar a roupa de treino e coloca-as imediatamente na máquina de lavar ou em um saco fechado ou cesto.

Em seguida, um banho pode ajudar tanto para lavar os alérgenos do seu corpo quanto para limpá-los do nariz e dos olhos. "O objetivo é eliminá-los do seu sistema para que não continuem irritando suas vias aéreas superiores pelo resto do dia", diz.

Como medida de precaução final, Shah sugeriu usar um spray nasal ou enxágue, como um lavador nasal.