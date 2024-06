O que fazer quando seu parceiro está ignorando um problema de saúde?

The New York Times

Quando recebi um aviso do meu médico para agendar minha primeira colonoscopia, adiei por quase dois anos. Eu não gostava da ideia da preparação intestinal e estava nervosa com a possibilidade de o procedimento doer.

Com o passar dos meses, meu marido implorou para que eu marcasse a consulta. Eu o ignorei. Então, em desespero, ele recrutou minha mãe, que é bem direta.

O seu parceiro está ignorando um problema de saúde, e agora? - Pexels/Git Stephen Gitau

"Oi!", ela gritou comigo pelo telefone. "Sabe o que é pior do que beber laxantes por um dia? Câncer!"

Muitos especialistas — tanto psicólogos quanto médicos de atenção primária — me disseram que veem isso com frequência em casais: um parceiro se recusa ou adia lidar com um problema de saúde, deixando o outro frustrado e ressentido.

Aqueles que negligenciam a saúde podem se sentir julgados como "preguiçosos, descuidados ou indulgentes", afirma Alexandra Solomon, psicóloga clínica do Family Institute da Universidade Northwestern.

Enquanto isso, a outra pessoa pode parecer estar dizendo: "Estou aqui com minhas maçãs, minhas bananas e minha mamografia anual," ela explicou. "E você é quem está uma bagunça." Ela e outros especialistas compartilharam conselhos sobre como encontrar um meio-termo.

Colabore em vez de confrontar

Se você é a pessoa que está incentivando o outro a fazer um exame, diz Alexandra Solomon, comece a conversa lembrando seu parceiro de seu afeto. Em seguida, compartilhe calmamente como a evasão dele faz você se sentir.

Solomon sugeriu o seguinte roteiro: "Quero que você esteja por aqui o maior número de anos possível. Amo as coisas que podemos fazer juntos agora. E a ideia de não poder mais fazer essas coisas me assusta e me deixa triste."

Assuma sua parte na discussão, ela acrescentou. Se você estiver ansioso, por exemplo, pode dizer algo como: "Preciso descobrir como lidar com minha ansiedade, porque tende a se manifestar como reclamações, pressões, fornecimento de impressos ou tentativas de te fazer sentir culpado."

Um estudo de 2020 com casais que queriam que seus parceiros mudassem comportamentos relacionados à saúde — como parar de fumar e começar a se exercitar — descobriu que usar pressão e culpa não era eficaz, mas oferecer apoio e encorajamento era.

Ser sincero sobre suas preocupações pode desarmar seu parceiro relutante, explica a psicólogo, e permitir uma conversa mais conectada.

Depois, pergunte sobre quaisquer ansiedades relacionadas à saúde e ouça com mente aberta, completa Steven Starks, psiquiatra geriátrico e professor assistente clínico da Faculdade de Medicina da Universidade de Houston.

Pode haver muitas razões para que seu parceiro prefira evitar testes e exames, como medo de receber más notícias ou um histórico de se sentir desconsiderado pelos médicos.

Faça seu parceiro falar o máximo possível, acrescentou Starks. Ele mencionou um paciente cujo cônjuge tinha uma condição médica aparentemente tratável, mas que exigia um procedimento. O cônjuge decidiu não fazer e morreu dentro de um ano, deixando o paciente tanto entristecido pela perda quanto irritado por isso talvez ter sido evitável.

Ofereça maneiras concretas de ajudar

Liste maneiras específicas de apoiar seu parceiro e facilitar as coisas, como se oferecer para marcar a consulta médica e acompanhar na visita. Voluntarie-se para tomar notas ou fazer perguntas, afirma Solomon, "ou diga: ‘Posso te levar para almoçar depois’".

Se você está incentivando seu parceiro a ter um estilo de vida mais saudável, encontre maneiras de apoiar ativamente essas mudanças, diz Jennifer Taber, professora associada de ciência psicológica na Universidade de Kent, em Ohio, nos Estados Unidos, que estuda comportamentos de saúde. Se seu parceiro precisa começar a se exercitar, por exemplo, sugira caminhadas regulares juntos, ela disse.

Chame outro mensageiro, se necessário

Pode ser mais fácil para seu parceiro falar sobre questões de saúde com outra pessoa, como um amigo ou irmão, explica Starks. "Por que as apostas não são tão altas, onde a pessoa sente que está desapontando o parceiro."

Se for esse o caso, peça ajuda. Foi o que meu marido fez quando chamou minha mãe para me pressionar a fazer a colonoscopia. Eu fiz no mês seguinte, porque minha mãe me assusta mais do que uma câmera de endoscopia.