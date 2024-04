Câncer colorretal está crescendo em pessoas com menos de 50 anos

The New York Times

Marisa Peters vinha tendo sintomas há anos: sangue no papel higiênico após ir ao banheiro, mudanças nas fezes e dificuldade em controlar a vontade de defecar. Mas ela estava na casa dos 30 anos, saudável e fisicamente ativa. Ela não tinha dor abdominal e os médicos descartaram os sintomas como hemorroidas ou mudanças normais pós-parto após o nascimento de seu primeiro filho.

Quando Peters finalmente visitou um gastroenterologista, em 2021, após ter seu terceiro filho e experimentar piora no sangramento pelo reto juntamente com mudanças na consistência das fezes, uma colonoscopia urgente confirmou que ela tinha câncer colorretal.

Novos casos de câncer colorretal têm crescido em pessoas abaixo de 50 anos - Jeannie Phan/The New York Times

Já fazia quatro ou cinco anos desde que seus sintomas surgiram pela primeira vez. No entanto, "eu não esperava que teria um diagnóstico de câncer", disse Peters.

Um relatório publicado pela American Cancer Society (ACS) em janeiro aponta que as taxas de câncer colorretal estão aumentando rapidamente entre pessoas na faixa dos 20, 30 e 40 anos —mesmo enquanto a incidência está diminuindo em pessoas com mais de 65 anos.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

"Infelizmente, está se tornando um problema que cresce a cada ano", disse Michael Cecchini, co-diretor do programa de câncer colorretal no Centro de Câncer Gastrointestinal e oncologista do Centro de Câncer de Yale. Ele acrescentou que os cânceres colorretais de detecção precoce vêm aumentando cerca de 2% ao ano desde meados da década de 1990. Esse aumento fez com que este tumor se tornasse a principal causa de mortes por câncer em homens com menos de 50 anos e a segunda principal causa de mortes por câncer em mulheres com menos de 50 anos nos Estados Unidos.

De fato, os especialistas estão observando um aumento nos cânceres colorretal precoce ao redor do mundo —uma tendência que estão correndo para explicar.

Por que câncer colorretal está aumentando entre os jovens?

Os cânceres de cólon e reto compartilham muitas semelhanças e geralmente são agrupados em uma categoria, chamada câncer colorretal. Estudos, no entanto, mostram que o aumento nos diagnósticos é impulsionado principalmente por um aumento nos cânceres retais e cânceres encontrados no lado esquerdo, ou distal, do cólon, perto do reto.

"Isso talvez forneça pistas para entender a situação", afirma Caitlin Murphy, professora associada e pesquisadora de câncer na UTHealth Houston, no Texas (EUA).

Os cânceres colorretais em pessoas mais jovens também tendem a ser mais agressivos e muitas vezes são encontrados em estágios mais avançados, disse Murphy. Mas a maioria das pessoas afetadas pelo tumor precoce é jovem demais para fazer parte do chamado rastreio de câncer, que ajudam a diminuir as taxas em adultos com mais de 50 anos.

Em 2021, o Grupo de Trabalho de Serviços Preventivos dos EUA reduziu a idade recomendada para iniciar o rastreio de câncer colorretal em apenas cinco anos —de 50 para 45.

A maioria dos diagnósticos de câncer colorretal ainda é feita em pessoas com 50 anos ou mais. A ACS previu no ano passado que aproximadamente 153 mil novos diagnósticos seriam feitos nos EUA em 2023, dos quais 19.550 em pessoas com menos de 50 anos.

Mas a geração dos "millennials", nascidos entre 1980 e 1990, agora têm o dobro do risco de câncer de cólon em comparação com pessoas nascidas por volta dos anos 1950, e cerca de quatro vezes maior para câncer colorretal, de acordo com um estudo publicado no Journal of the National Cancer Institute. Isso significa que os diagnósticos provavelmente "continuarão aumentando à medida que essas gerações de maior risco envelhecem", disse Murphy.

Quando o câncer é encontrado em uma idade mais jovem do que o habitual, os médicos geralmente suspeitam que mutações genéticas possam ser as responsáveis. E alguns estudos moleculares sugerem que tumores colorretais que surgem precocemente têm mutações distintas que o fazem crescer em comparação com tumores em adultos mais velhos.

Outra evidência de que há um componente genético: é claro que ter um parente de primeiro grau que teve câncer colorretal —ou mesmo um pólipo pré-canceroso— pode aumentar seu risco, disse Cecchini. Mas as mudanças genéticas não explicam o quadro completo, ele disse.

Algumas pesquisas têm relacionado mudanças no estilo de vida e na dieta ao aumento de câncer colorretal tanto em jovens quanto em adultos mais velhos.

Gerações recentes têm consumido mais carne vermelha, alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas, e têm sido conhecidas por beber em excesso com mais frequência; entre 1992 e 1998, o tabagismo também aumentou antes de diminuir novamente, enquanto a atividade física tem declinado continuamente por décadas.

Todos esses fatores —juntamente com o aumento nas taxas de obesidade desde os anos 1980— estão associados ao risco de câncer. Mas mais uma vez, nenhum deles explica totalmente o aumento do câncer colorretal de início precoce.

"Para muitos desses fatores de risco, como fumar, é preciso ser exposto por longos períodos de tempo antes que o câncer se desenvolva", disse Andrea Cercek, co-diretora do Centro de Cânceres Colorretais e Gastrointestinais de Início Precoce no Sloan Kettering Memorial Cancer Center. E muitos pacientes em seus 20 e 30 anos nem mesmo se encaixam nesses grupos de risco, disse ela. "Muitos de nossos pacientes são atletas", afirma. "E também muitos nunca foram obesos, nem mesmo na infância."

Especialistas estão começando a investigar se existem outros fatores ambientais que causam câncer precoce. Por exemplo, alguns estudos pequenos sugeriram a ideia de que pessoas que desenvolvem câncer colorretal em idade precoce têm um desequilíbrio de bactérias "boas" e "ruins" em seus intestinos.

Os pesquisadores não estão apenas analisando o uso de antibióticos, que podem alterar a microbiota intestinal, mas também medicamentos anti-inflamatórios não-esteroidais usados como analgésicos, inibidores de bomba de prótons usados para tratar problemas de ácido estomacal e vários medicamentos psiquiátricos que podem ser absorvidos através da parede intestinal e têm sido mais utilizados nas últimas décadas, disse Cercek.

Alguns especialistas acreditam que a exposição a produtos químicos tóxicos no ambiente também pode ser a causa. "Existem padrões de exposições ambientais por geografia, por raça, por sexo, por todas as coisas que sabemos que as taxas de câncer colorretal também diferem", disse Murphy.

Por exemplo, por muitos anos, as taxas de diagnóstico de câncer colorretal eram mais altas entre pessoas negras não hispânicas, mas a pesquisa mostra que esses cânceres aumentaram mais entre pessoas brancas não hispânicas nos anos 1990 e início dos anos 2000, disse Murphy. Agora, ambos os grupos têm taxas de câncer bastante semelhantes.

"Isso significa que pessoas brancas estão sendo expostas a algo a que pessoas negras têm sido expostas por muitos, muitos anos? Ainda não sabemos", disse Murphy.

Também existem disparidades geográficas no aumento do câncer, com especialistas observando mais casos surgindo em cidades e vilas ao longo do rio Mississippi, nos estados do Sudeste americano e nos Apalaches, o que pode ser explicado por exposições ocupacionais a compostos como arsênio, cromo e níquel, que são frequentemente usados na produção de carvão, plantas químicas e outras indústrias nessas regiões.

Os chamados compostos permanentes, como as substâncias per- e polifluoroalquil, mais conhecidas como PFAS, têm sido associados a outros tipos de câncer e também podem estar contribuindo para o aumento do câncer colorretal de início precoce.

"Eu não acho que haverá uma única causa que explique tudo", afirma Murphy. "É um monte de coisas."

O que fazer para identificar e reduzir o risco da doença?

Depois que Peters foi diagnosticada e começou a quimioterapia, radioterapia e cirurgia reconstrutiva, ela encorajou sua irmã mais nova e seu irmão a fazerem exames imediatamente. "Por que agora eles tinham um histórico familiar da doença", ela disse.

A Coalizão de Câncer de Cólon desenvolveu um roteiro que você pode usar para abordar questões sobre câncer de cólon e reto em conversas com parentes, o que pode ajudá-lo a determinar se você deve ser examinado 10 a 15 anos antes da idade recomendada atualmente.

Caso você não tenha conhecimento sobre seu histórico médico ou não esteja em contato com sua família mais próxima, é importante conhecer os sintomas do câncer colorretal, como dor abdominal inexplicável, alterações nas fezes e sangramento retal. Se você tiver algum desses sintomas, fale com um médico e faça exames para descartar o câncer.

Depois de sua experiência ser ignorada por médicos, Peters fundou uma organização chamada Be Seen para aumentar a conscientização sobre os sintomas iniciais e incentivar as pessoas a se comprometerem a serem examinadas.

A colonoscopia continua sendo o padrão-ouro para exames, pois permite que especialistas médicos não apenas vejam onde estão os tumores, mas também os removam no mesmo procedimento.

Agora, existem várias maneiras diferentes de os pacientes prepararem seus intestinos —incluindo laxantes líquidos, comprimidos e pós— que não são tão desconfortáveis quanto as opções disponíveis para gerações anteriores.

"Posso garantir que fazer uma limpeza de um dia para se preparar para uma colonoscopia é muito melhor do que ter fezes saindo do seu estômago para um saco", disse Peters. "Felizmente, foi temporário para mim, mas não é para muitas pessoas."

Também há um teste caseiro que pode detectar 92% dos cânceres colorretais por meio de DNA nas fezes, embora seja menos sensível para detectar pólipos pré-cancerosos e não possa ser usado para remover qualquer tecido, disse Cercek. Um teste de sangue recém-divulgado pode aumentar ainda mais o número de pessoas dispostas a fazer exames.

Embora a tendência de aumento de diagnósticos precoces de cânceres colorretais seja preocupante, "o que eu tiro disso é que o momento de intervir é ainda mais cedo", explica Murphy. "E, certamente, o que está acontecendo agora vai afetar a saúde de gerações por muitos e muitos anos."