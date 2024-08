Como os holandeses se tornaram a nação mais alta da Terra

The Conversation

Estudar a história da saúde física de um país ou região é um desafio, pois é difícil encontrar indicadores de saúde coletados de forma consistente. Entretanto, nosso estudo recente analisou a clara ligação entre a saúde de uma população e uma informação simples e amplamente registrada: a altura do corpo.

Durante a maior parte da história humana, a altura permaneceu relativamente estável. Até 1800, a altura média na Europa oscilava entre 1,65 e 1,70 metro, mas nos últimos 200 anos algo notável aconteceu: as alturas globalmente —mas especialmente na Europa— aumentaram drasticamente.

Muitos países europeus registraram aumentos nas alturas médias de mais de 15 cm, e isso ficou mais evidente na Holanda. O homem holandês médio cresceu de 1,66 m, em 1810, para 1,84 m atualmente, um aumento de 18 cm em apenas dois séculos. Os homens holandeses são atualmente os mais altos do mundo.

Worthy De Jong, craque do basquete holandês, salta para mais uma cesta contra a Lituânia no jogo que classificou seu país para os Jogos Olímpicos de Paris no basquete 3x3: combinação de fatores genéticos, culturais, econômicos e nutricionais levou a Holanda a ter a população masculina mais alta do mundo - DAVID GRAY/AFP

Embora a genética, sem dúvida, desempenhe um papel importante na determinação da altura dos indivíduos, essa tremenda mudança em uma população inteira não pode ser explicada apenas pela evolução —se fosse esse o caso, a mudança na altura teria ocorrido em uma escala de tempo muito mais longa.

No entanto, nos últimos 200 anos, a Holanda, como grande parte do resto do mundo, experimentou uma enorme melhoria em todos os aspectos dos padrões de vida, desde a redução das taxas de excesso de mortalidade e doenças infecciosas até o maior acesso a alimentos de alta qualidade. Seu rápido aumento na altura mostra, portanto, uma ligação clara entre ambientes de vida e populações mais saudáveis e mais altas.

Altura, saúde e desenvolvimento

A altura do corpo e a saúde são impulsionadas por fatores semelhantes durante o desenvolvimento, sendo o mais importante a nutrição. Para crescer e ser saudável, as pessoas precisam abastecer seus corpos com alimentos.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

No entanto, essa energia pode ser minada por outras demandas que a desviam do crescimento —fatores como doenças, estresse e trabalho manual pesado podem resultar em populações mais baixas.

Uma pesquisa recente mostra que doenças recorrentes ou de longa duração foram associadas a alturas adultas mais baixas na Holanda no século 19, enquanto períodos mais curtos e pontuais de doença podem ter sido úteis para o crescimento. Isso provavelmente ocorreu porque as doenças menos graves aumentaram a imunidade contra infecções futuras.

Também foi demonstrado que as mortes dos pais, especialmente das mães, resultam em alturas mais baixas. No caso de crianças muito pequenas, isso pode ter ocorrido porque elas dependem de suas mães para se alimentar, mas isso também se aplica a crianças mais velhas, indicando o profundo estresse da perda de um cuidador primário.

Curiosamente, embora a perda da mãe estivesse associada à menor altura das crianças, na Holanda e em outros lugares, a perda do pai não estava, possivelmente devido à natureza de gênero dos cuidados parentais nesse período.

Em geral, a altura pode, portanto, ser vista como um reflexo da qualidade e da quantidade de alimentos que um indivíduo consumiu durante o desenvolvimento —e a ausência de fatores estressantes que desviam a energia derivada deles— desde o nascimento até o final da puberdade.

Altura e saúde na idade adulta

Em termos de medição da saúde em adultos, a altura é uma questão mais complexa. Hoje, as pessoas com altura acima da média, especialmente os homens, tendem a ter um risco geral menor de morte. Entretanto, pessoas extremamente altas (190 cm ou mais) tendem a ter um risco de morte ligeiramente maior, principalmente porque têm um risco maior de mortalidade relacionada ao câncer.

Acredita-se que isso seja uma questão de massa corporal— corpos mais altos têm mais células e mais divisões celulares, o que significa uma chance maior de desenvolver câncer. As pessoas mais altas também tendem a ingerir mais calorias, o que também pode ter um papel importante.

Ao analisar as populações históricas (ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial), as descobertas são ainda mais complexas: pessoas mais altas, tanto homens quanto mulheres, tendem a morrer em idades mais jovens, mesmo aquelas que seriam consideradas relativamente baixas hoje em dia (como mulheres com 155 cm).

Suas taxas de mortalidade mais altas provavelmente ocorriam porque as pessoas mais baixas precisavam de menos calorias do que as mais altas. Em períodos de escassez de alimentos, que eram mais comuns no passado, as pessoas mais baixas tinham, portanto, um risco menor de desnutrição.

Nas populações históricas, as mortes por doenças infecciosas também eram mais comuns do que são hoje, e a combinação desses dois fatores significava um risco maior de morte para as pessoas mais altas.

Histórias sobre a estatura hoje e no futuro

Embora nossa própria pesquisa tenha se concentrado na relevância da altura para o estudo do passado, ela também tem implicações significativas para a área da saúde hoje, especialmente em áreas de difícil acesso ou monitoramento. Atualmente, a OMS (Organização Mundial da Saúde) coleta dados sobre o raquitismo infantil, ou seja, se uma criança está ou não atrasada em relação ao que é considerado uma curva de crescimento saudável. Esses dados são amplamente usados para estimar os níveis de desnutrição em um país ou região.

Na Holanda, as crianças agora são mais baixas do que seus pais, mas não está claro o que causou o encolhimento dos gigantes do mundo moderno. Isso levanta uma série de questões sérias: A qualidade da dieta diminuiu? A obesidade infantil está impedindo o crescimento? Desvendar por que as populações crescem —ou diminuem— pode nos ajudar a entender a saúde em nível nacional, e não individual.