É preciso dilatar a pupila em todo exame de vista? Saiba o que dizem especialistas

Talvez a parte mais desagradável de um exame de vista seja quando o médico aplica as temidas gotas para dilatar suas pupilas. Elas ardem nos olhos, embaçam sua visão e te deixam semicerrando os olhos para olhar telas por horas. Enquanto você pisca e as lágrimas voltam, é natural se perguntar: Isso é realmente necessário?

Não há dúvida de que a dilatação dos olhos pode ajudar os profissionais a detectar glaucoma, degeneração macular e muitas outras doenças. Mas há um debate sobre quem realmente precisa fazer isso e com que frequência.

É preciso dilatar a pupila em todo exame de vista? - Rafael Hupsel/Folhapress

A Associação Americana de Optometria recomenda que todos os adultos façam um exame de vista dilatado a cada ano, mesmo que não tenham problemas de visão. Mas a orientação da Academia Americana de Oftalmologia é totalmente diferente: esse grupo diz que a maioria dos adultos jovens e saudáveis não precisa de exames dilatados anuais.

"Este é um assunto tão polêmico", diz Roy Chuck, oftalmologista no Montefiore Einstein em Nova York e diretor de qualidade de atendimento da Academia Americana de Oftalmologia. "É confuso, porque você está ouvindo coisas diferentes de diferentes médicos."

Perguntamos a especialistas de ambos os lados do debate sobre os benefícios e desvantagens da dilatação.

Como funciona a dilatação da pupila?

A dilatação aumenta a sua pupila para dar ao seu oftalmologista uma visão mais ampla e clara da retina, nervo óptico e vasos sanguíneos no fundo do seu olho, diz Andrew Morgenstern, diretor do grupo de recursos clínicos da Associação Americana de Optometria.

"Olhar sem dilatação é como olhar para uma sala através de uma fechadura", diz Morgenstern. "Com a dilatação, é como olhar com a porta aberta."

A dilatação pode ajudar um profissional a diagnosticar centenas de condições, incluindo algumas que não estão relacionadas à visão, como pressão alta, doenças autoimunes e câncer.

Quem precisa de um exame com pupilas dilatadas e quando?

Os especialistas em oftalmologia concordam que exames de olhos dilatados são cruciais para pacientes que estão apresentando sintomas como manchas flutuantes, flashes de luz, dor nos olhos, visão dupla ou uma mudança dramática na visão. Esses podem ser sinais de um problema que ameaça sua visão, como glaucoma, degeneração macular, retinopatia diabética ou retina descolada.

Os especialistas também concordam geralmente que é importante fazer um exame dilatado a cada ano ou a cada dois anos se você tiver certos fatores de risco. Estes incluem ter diabetes, pressão alta, ter mais de 55 anos ou ter histórico familiar de doenças oculares.

Além disso, as recomendações de optometristas e oftalmologistas divergem.

Para entender o debate, é útil saber as diferenças entre os dois tipos de profissionais de olhos: Optometristas possuem diplomas de doutor em optometria e são treinados para realizar exames de olhos, prescrever lentes corretivas e diagnosticar e gerenciar certas condições oculares. Oftalmologistas, que possuem diplomas médicos, realizam a maioria das cirurgias oculares e lidam com condições médicas mais complexas.

A Associação Americana de Optometria começou a recomendar exames dilatados anuais para todos os pacientes em 2023. Steven Reed, presidente da associação, diz que isso ajuda os profissionais a detectarem problemas mais cedo.

"Dizer 'Posso pular a dilatação?' é meio que ir ao dentista e dizer, 'Posso apenas abrir um pouco a boca?'" diz Reed.

Morgenstern, que ajudou a escrever as novas diretrizes de optometria, acrescentou que as crescentes taxas de diabetes tipo 2 e glaucoma, juntamente com uma população envelhecida em risco de quedas devido a cataratas, foram considerações chave. O glaucoma, uma das principais causas de cegueira irreversível nos Estados Unidos, pode começar a danificar seus olhos anos antes de você notar sintomas.

"Estamos vendo doenças em taxas cada vez mais jovens a cada ano", diz Morgenstern.

Os oftalmologistas concordam que os exames de olhos são importantes, mas muitos argumentam que a dilatação anual não é necessária para a maioria dos adultos mais jovens sem sintomas ou fatores de risco.

Em vez disso, a Academia Americana de Oftalmologia afirmou que todos devem ter pelo menos um exame de olhos dilatado em seus 20 anos e dois em seus 30 anos. Quando você completa 40 anos, você deve fazer um exame de base que seu médico pode usar para acompanhar as mudanças ao longo do tempo, seguido por checkups dilatados mais frequentes de acordo com o conselho do seu médico.

Seus 40 anos são "um momento crucial, quando algumas das doenças oculares começam a mostrar sinais precoces", diz Andrew Iwach, oftalmologista no Centro de Glaucoma de São Francisco e porta-voz da academia. Iwach diz que as diretrizes de oftalmologia visam encontrar uma abordagem equilibrada que leve em consideração a frequência de doenças oculares em diferentes idades.

O que a pesquisa mostra?

Para algo tão amplamente recomendado quanto exames de olhos dilatados, há relativamente pouca pesquisa sobre seus benefícios e riscos para pacientes jovens e assintomáticos.

Morgenstern observou que não há estudos que compararam os benefícios de fazer um exame de olhos dilatados a cada ano versus fazer um a cada dois, três ou cinco anos. Em sua recomendação, a associação de optometria reconheceu "uma lacuna na evidência", mas o médico diz que o consenso era que a melhor maneira de prevenir problemas oculares graves era com a detecção precoce.

Os oftalmologistas apontam para pesquisas que sugerem que a dilatação raramente descobre problemas significativos em pacientes assintomáticos. Em uma análise de 1998 com 1.094 pacientes sem sintomas ou fatores de risco, os exames de olhos identificaram problemas oculares potencialmente preocupantes em apenas 30 pacientes. Quase todos esses problemas poderiam ter sido detectados sem dilatação, disseram os autores. E um estudo de 2014 que acompanhou 592 pacientes mais velhos por 10 anos descobriu que, embora 34 pacientes tenham desenvolvido condições oculares que exigiam tratamento, todos, exceto um, tinham sintomas no momento do diagnóstico.

"O que a evidência mostra é que nossa capacidade de encontrar coisas não é tão boa até em idades mais avançadas", diz Chuck, que ajudou a escrever as diretrizes de oftalmologia.

O U.S. Preventive Services Task Force, um painel de especialistas independente, não se pronunciou especificamente sobre a dilatação, mas disse em 2022 que não havia evidências suficientes para apoiar a triagem de rotina para glaucoma em adultos com 40 anos ou mais.

Pesquisas mais recentes têm se concentrado na promessa de dispositivos de imagem de retina, que fotografam o interior do olho. Alguns médicos agora oferecem a tecnologia como uma alternativa à dilatação e até mesmo comercializam exames "sem dilatação". Embora essa imagem possa ser útil, os especialistas disseram que não pode substituir totalmente a dilatação.

Os seguros de saúde geralmente pagam apenas por exames de olhos dilatados para detectar doenças suspeitas, mas a maioria dos planos de visão cobre o custo de um exame de olhos anual, com ou sem dilatação.

Para pacientes que não têm fatores de risco ou sintomas, a escolha se resume a saber se o incômodo da dilatação supera a tranquilidade de que, em casos raros, ela pode detectar um problema.

Além dos efeitos temporários, "não há mal em fazer um exame de dilatação completo", reconhece Chuck. Mas se "tudo estiver totalmente bem [e] você não tiver histórico familiar, apenas saiba que as chances de encontrar algo são extremamente baixas".