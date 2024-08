Papanicolau: autocoleta com swab é alternativa ao espéculo usado em consultórios

The New York Times

Desde seus vinte e poucos anos, Kevinn Poree sofre de dor vaginal crônica —dor que a fez gritar de agonia na primeira vez que um ginecologista tentou inserir um espéculo.

"Eu perdi completamente o controle", diz Poree, 38. Depois que o espéculo foi removido, ela começou "a chorar em posição fetal".

Desde então, como muitas mulheres, ela tem temido o teste de rastreamento do câncer de colo do útero, que requer que as pernas do paciente sejam mantidas afastadas com estribos e um dispositivo metálico frio seja inserido vaginalmente, enquanto um médico raspa células do colo do útero.

Kit de autocoleta para teste de rastreamento de câncer de colo de útero - Elizabeth Renstrom/The New York Times

Mesmo quando a dor aguda não é um problema, a pesquisa sugere que, para muitas pessoas, os exames de papanicolau são desconfortáveis, por um conjunto complexo de razões físicas e emocionais.

"Há pessoas que experimentam angústia", devido ao medo, constrangimento ou histórico de trauma sexual, diz Karen Knudsen, diretora executiva da Sociedade Americana de Câncer.

Agora, algumas empresas de saúde estão se preparando para introduzir um novo modelo de rastreamento e prevenção do câncer de colo do útero que contornaria o espéculo: autocoleta, na qual uma mulher faz a coleta de seu próprio material vaginal no consultório médico, usando apenas um swab estreito que se parece com o usado durante um teste de Covid. Uma vez que a amostra é coletada, um laboratório a testaria para as cepas do papilomavírus humano, ou HPV, mais propensas a causar câncer de colo do útero.

Uma mudança fundamental no rastreamento de HPV tornou a técnica possível: os laboratórios agora são capazes de fazer o teste usando amostras retiradas das paredes vaginais, em vez do próprio colo do útero.

Ao introduzir a autocoleta, os Estados Unidos seguirão países como Austrália, Dinamarca, Holanda e Suécia, que introduziram gradualmente a autocoleta para o rastreamento do câncer de colo do útero nos últimos anos, com grande sucesso em sua adoção.

Duas décadas de pesquisa sugerem que este método é tão eficaz na prevenção do câncer de colo do útero quanto os exames de papanicolau tradicionais para mulheres com 25 anos ou mais.

Em maio, a FDA (Food and Drug Administration), agência regulatória dos Estados Unidos, aprovou ferramentas de autocoleta das empresas farmacêuticas Roche e BD (Becton, Dickinson and Company) para uso em ambientes de saúde. Os pacientes podem se testar em particular e deixar uma amostra com um provedor de saúde, semelhante ao fornecimento de uma amostra de urina.

Mas representantes das empresas afirmam que o objetivo a longo prazo é o rastreamento domiciliar do câncer de colo do útero, no qual um teste é solicitado por um provedor de saúde, uma mulher coleta uma amostra em casa e a envia para um laboratório para rastreamento de HPV. Se a amostra retornar positiva, seu provedor então a aconselharia sobre os próximos passos.

Embora o rastreamento em casa já esteja disponível em outros países, este método ainda está sob revisão da FDA. Pode ser aprovado até o início do próximo ano.

Para as mulheres que desejam fazer a autocoleta mais cedo, os kits da BD provavelmente começarão a ser enviados para instalações médicas em setembro, e os da Roche serão lançados ainda neste outono, segundo seus porta-vozes. Ambos os testes envolvem a inserção de um swab cerca de três polegadas na vagina.

Papanicolau, que detecta câncer de colo de útero, deve ser feito a cada três anos caso resultado seja negativo - Ricardo Cammarota

Os especialistas esperam que os testes —que serão cobertos por seguros públicos e privados, e gratuitos em muitas clínicas financiadas pelo governo federal para mulheres sem seguro— ajudem a alcançar os 30% das mulheres elegíveis nos Estados Unidos que não fazem rastreamento regularmente, incluindo aquelas que evitam os exames de papanicolau devido ao desconforto. Essa lacuna no rastreamento resulta em milhares de mortes evitáveis por câncer de colo do útero a cada ano.

A autocoleta surge em um momento em que as mulheres estão resistindo às crenças culturalmente enraizadas de que a dor ginecológica e reprodutiva é algo que elas têm que simplesmente suportar. Juntamente com os avanços na redução da dor do DIU e nos efeitos colaterais da menopausa, as empresas de saúde feminina também estão projetando espéculos mais confortáveis para exames ginecológicos.

Erin Kobetz, diretora associada de alcance comunitário e engajamento no Sylvester Comprehensive Cancer Center na Flórida, que passou duas décadas estudando a autocoleta de câncer de colo do útero, descreveu os novos testes como sendo "há muito tempo esperados".

POR QUE O PAPANICOLAU TEM PERDURADO

Apesar de ser desagradável para muitas mulheres, a experiência do paciente ao fazer um exame de papanicolau com um espéculo e estribos permaneceu amplamente inalterada desde a década de 1940, quando o teste —nomeado em homenagem ao seu inventor, o médico George Papanicolaou— se tornou prática padrão nos Estados Unidos.

Isso ocorre em parte porque funciona, diz a médica Knudsen, da Sociedade Americana de Câncer. A introdução do exame de papanicolau reduziu a mortalidade por câncer de colo do útero em mais de 70% no século XX, então, sob essa perspectiva, ela diz, "o exame de papanicolau é indiscutivelmente uma vitória".

Durante um exame de papanicolau, o médico retira uma amostra de células do colo do útero, espalha em uma lâmina e envia para um citologista, que procura por células pré-cancerosas ou cancerosas. Se o teste retornar positivo para células anormais, e a doença ainda estiver em estágios iniciais, um médico geralmente pode remover a área afetada e impedir a progressão da doença.

Mais recentemente, em muitos casos, as amostras coletadas durante os exames de papanicolau também são testadas para os tipos de HPV mais propensos a causar câncer de colo do útero. Se um teste de HPV retornar positivo para um desses tipos, os médicos monitorarão de perto a paciente em busca de células pré-cancerosas nos anos seguintes. (Se células cervicais anormais também forem detectadas, a paciente pode receber algum nível de tratamento.)

Os exames de papanicolau e de HPV são especialmente eficazes na prevenção do câncer de colo do útero porque a doença progride lentamente, em comparação com muitos outros tipos de câncer; geralmente leva anos para avançar além do estágio pré-canceroso.

MORTES POR CÂNCER DE COLO DO ÚTERO PREVENÍVEIS PERSISTEM

Apesar da eficácia do exame de papanicolau, a redução nas mortes por câncer de colo do útero estagnou desde 2008. Nos Estados Unidos, cerca de 11.500 mulheres são diagnosticadas com câncer de colo do útero a cada ano, e 4.000 morrem devido a ele.

Autoridades de saúde pública afirmam que muitas dessas mortes são evitáveis —e devido, em parte, ao protocolo de testes atual que não consegue alcançar milhões de pessoas. "A incidência realmente diminuiu acentuadamente" graças ao exame de papanicolau, diz Kobetz, mas essa redução "não foi experimentada de forma equitativa".

Mulheres que vivem em áreas rurais sem fácil acesso a médicos tendem a ser sub examinadas, assim como mulheres com menor status socioeconômico e mulheres negras e latinas. Mulheres com seguro de saúde tinham quatro vezes mais probabilidade de terem sido examinadas no ano anterior em comparação com aquelas sem seguro.

Para muitas pessoas, a dificuldade de se afastar do trabalho e das responsabilidades familiares pode ser uma barreira para fazer o teste, assim como a luta para encontrar um médico com quem se sintam confortáveis. E embora a autocoleta em uma clínica médica possa resolver algumas dessas questões, a capacidade de fazer o teste em casa é mais provável de fechar as lacunas nos exames, afirmam os especialistas.

O câncer de colo do útero afeta de forma desproporcional as mulheres negras, que têm 30% mais chances de desenvolver a doença do que as mulheres brancas não hispânicas e 60% mais chances de morrer dela. As mulheres negras também estão entre as menos propensas a serem examinadas.

Essa disparidade vem com uma medida de ironia, diz Keisha Ray, professora associada de humanidades e bioética na UTHealth Houston, que estuda os efeitos do racismo institucional na saúde das pessoas negras. O espéculo foi inventado pelo médico J. Marion Sims, o chamado pai da ginecologia moderna, que testou sua invenção em mulheres escravizadas no Sul pré-Guerra Civil.

Essa história criou uma desconfiança de gerações e ansiedade em torno de procedimentos ginecológicos, diz ela, descrevendo as disparidades raciais como sendo "conectadas à história, à política, à cultura e a fatores econômicos, fatores legais, fatores científicos".

Defensores da saúde das mulheres esperam que os testes de autocoleta eventualmente ajudem a abordar essas disparidades.

SAÚDE EM SUAS PRÓPRIAS MÃOS

Os pesquisadores ainda estão estudando os exames de rastreamento em casa nos Estados Unidos para garantir que as amostras possam ser transportadas com segurança para laboratórios pelo correio. E a FDA recentemente concedeu status de dispositivo inovador ao kit de teste Teal Health, que poderia ser usado em casa com um provedor de telemedicina, acelerando sua revisão.

"Desde a década de 1950, houve essa suposição de que qualquer coisa sobre o seu corpo relacionada à saúde reprodutiva requer um ginecologista", diz Wendy Kline, professora de história da medicina na Universidade de Purdue e autora de um livro em breve lançamento, "Exposed: The Hidden History of the Pelvic Exam". Este momento é um lembrete, diz ela, de que "na verdade, tenho alguma autoridade sobre meu corpo e posso fazer isso sozinha".

Especialistas afirmaram ao The New York Times que estão cautelosamente otimistas de que um rastreamento mais amplo por meio da autocoleta —em conjunto com uma vacinação mais robusta contra o HPV— poderia ajudar a Organização Mundial da Saúde a atingir seu objetivo de erradicar o câncer de colo do útero em um futuro próximo.

"Este é o único câncer que poderíamos eliminar em nossa vida", afirma Kobetz. Desde o início de sua carreira, ela diz, "eu pensei que trabalharia até me tornar desnecessária".