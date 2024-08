Folha testa géis de limpeza facial de até R$ 80

São Paulo

Não importa se seu skincare é minimalista ou exige vários produtos como ácidos, séruns, vitaminas e tônicos, o primeiro passo é sempre lavar o rosto. Só com a pele limpa é possível aplicar o hidratante, o protetor solar ou mesmo o creme para olheiras.

E água não basta para a limpeza, diz a médica Alessandra Romiti, dermatologista da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia). Segundo ela, todos precisam de um limpador facial para remover completamente as sujeiras que ficam na pele, como resíduos de produtos, suor em excesso e células mortas.

Lavar o rosto é sempre o primeiro passo do skincare - Ron Lach/Pexels

Os limpadores podem ter formato de barra ou líquido (gel, espuma e à base de óleo), possuir diferentes tamanhos, preços, propriedades e objetivos. Além disso, direcionam-se a tipos de pele específicos —principal fator a ser observado, diz Romiti.

Para ajudar na escolha, a Folha provou 11 dos géis de limpeza mais populares entre brasileiros em lojas online e nas farmácias, todos na faixa de preço de até R$ 100. A maioria promete, além de limpar o rosto, controlar a oleosidade.

Participaram da avaliação seis jornalistas da Folha, que testaram um produto por dia. São eles Patrícia Pasquini, 51, repórter de Equilíbrio e Saúde (pele oleosa, sensível e com rosácea); Marcelo Azevedo, 24, editor-assistente de Mercado (pele mista e acneica); VictOria Damasceno, 28, editora de Equilíbrio e Saúde (pele seca); Bruno Lee, 36, editor-adjunto de especiais (pele oleosa); Laura Lewer, 31, produtora do podcast Café da Manhã (pele seca); Luiza Pastor, 67, redatora de Impresso (pele mista).

Actine

De concentração leve, o gel de limpeza da Actine limpa o rosto com eficiência e controla a oleosidade durante o dia, mas pode deixar a pele ressecada, irritada e com sensação de "repuxada" em quem tem pele mais seca.

Ele é indicado para peles de oleosas a acneicas, serve bem a quem tem pele mista e tem bom custo-benefício, segundo a maioria dos avaliadores.

"Os produtos para a pele são geralmente muito caros. Esse tem um valor baixo e é eficaz para a pele oleosa", diz Patrícia Pasquini, que considera prática a embalagem do produto.

Com 240 gramas, tem preço médio de R$ 47

Àvene

Um pouco mais concentrado, o gel de limpeza da Àvene agradou avaliadores com diferentes tipos de pele, apesar de ser indicado a peles oleosas a acneicas.

Laura Lewer e Marcelo Azevedo sentiram a pele mais macia após a aplicação. "Não secou a minha pele que já é meio seca", diz Lewer. "Deixou a pele limpinha e sequinha o dia todo", diz Azevedo.

Luiza Pastor considerou o cheiro leve e agradável, e a maioria afirma que o produto tem um bom custo-benefício.

Com 400 gramas, tem preço médio de R$ 79

Creamy skincare

O gel da Creamy promete remover impurezas e regular a oleosidade sem ressecar peles normais, oleosas e sensíveis. Os avaliadores de pele mista e seca, porém, sentiram a pele mais repuxada.

O produto conseguiu controlar a oleosidade de todos os tipos de pele, até as mais oleosas, proporcionando sensação de limpeza. Para Bruno Lee, deixou a pele mais macia.

A principal crítica de quem testou, que atrapalha no custo-benefício do produto, é o formato do aplicador. Depois de abrir o pump, não é possível fechar a embalagem novamente sem perder muito do produto --o que impossibilita levá-lo para viagens curtas.

"Ele é bom, mas não compraria pela embalagem", diz Victória Damasceno.

Com 180 gramas, tem preço médio de R$ 60

Ducray

O gel de limpeza Ducray agradou os avaliadores de diferentes tipos de pele pela sensação de limpeza e controle de oleosidade, mas decepcionou pelo custo-benefício.

Victória Damasceno e Marcelo Azevedo consideraram boa a sensação no rosto após o uso, que deixou a pele mais macia e aveludada. "A pele ficou sequinha o dia todo", diz Azevedo.

Patrícia Pasquini considerou que vale o investimento, mas para Damasceno há produtos com melhor custo-benefício. "Achei que vem pouco produto", diz.

Com 150 gramas, tem preço médio de R$ 60

Effaclar

O gel da La Roche agradou todos os tipos de pele. Controlou a oleosidade das peles mais oleosas e mais secas, sem deixar sensação de ressecamento.

Laura Lewer diz que a pele ficou iluminada, com pouca sensação de estar repuxada. Para Bruno Lee, a concentração do produto é ideal.

O formato agrada e apenas o preço divide os testadores. "Ele é caro, mas cumpre com o que prometeu", diz Patrícia Pasquini. "Para quem tem pele oleosa, imagino que valha mais a pena", diz Lewer.

Com 300 gramas, tem preço médio de R$ 80

Especialistas afirmam que saber seu tipo de pele é ideal para escolher o melhor limpador facial - Danilo Verpa/Folhapress

Eucerin

O mais diferente entre os produtos populares, o gel da Eucerin tem 2% de ácido salicílico e promete ser anti-marcas, anti-acne e anti-brilho. Os avaliadores sentiram a pele aveludada após o uso, mas quem tem pele mais oleosa reclamou do controle de oleosidade.

Segundo Bruno Lee, a concentração do produto é mais leve. "Ao ponto de eu exagerar na quantidade usada. Ficou a sensação de que o produto não faz espuma, o que considero essencial", diz. Para ele, o resultado de controle de oleosidade também foi aquém do esperado.

Segundo Patrícia Pasquini, a pele só ficou oleosa após 8 horas de uso. Quem tem pele mista e seca, achou os resultados satisfatórios. "O sensorial na pele após o uso é ótimo, a espuma também", diz Victória Damasceno.

Com 150 gramas, tem preço médio de R$ 79

Garnier

O gel de limpeza da Garnier teve avaliações médias entre os testadores. Em geral, controla a oleosidade, mas decepciona quem tem a pele mais oleosa. O cheiro também incomoda algumas pessoas, mas o preço agradou a maioria.

Bruno Lee afirma que o produto não conseguiu controlar a oleosidade e não deixou o rosto com sensação de limpo. "O produto cumpre a promessa de uniformizar a pele, mas após algumas horas fiquei com a testa um pouco oleosa", diz Patrícia Pasquini.

"Se levar em consideração que ele é bem mais barato, o custo-benefício está bom. Deixa o rosto limpo, e é uma boa opção para quem não quer gastar", diz Marcelo Azevedo.

Com 150 gramas, tem preço médio de R$ 25

Neutrogena de pele mista a oleosa

O gel da Neutrogena também teve avaliação média entre os testadores. Em geral, controlou a oleosidade e deixou o rosto com sensação de limpo. Bruno Lee e Victória Damasceno pontuam que o uso deixou a pele "levemente repuxada".

"O cheiro é forte, o que incomoda um pouco. Foi um dos mais agressivos com a minha pele, que é seca", diz Damasceno.

O formato da embalagem, a concentração do produto e o custo-benefício agradaram os avaliadores.

Com 150 gramas, tem preço médio de R$ 27

Nívea

Com pequenas partículas esfoliantes, o gel da Nívea está entre os que mais proporcionaram sensação de limpeza aos avaliadores.

Segundo Luiza Pastor, a concentração do produto é leve, apesar das partículas. "Quando usei a primeira vez, tive receio de que ressecasse a pele por causa dos esfoliantes, mas isso não aconteceu. Saiu bem na água e a pele ficou bem macia", diz.

Para Bruno Lee, o produto deixou a pele "levemente repuxada" e Marcelo Azevedo reclamou do controle de oleosidade. Em geral, porém, os avaliadores consideraram um bom custo-benefício.

Com 150 gramas, tem preço médio de R$ 35

Principia

O limpador da Principia, de concentração média e com ácido salicílico, agradou pela sensação de limpeza e controle da oleosidade.

"Usei tanto em dia frio, quanto no calor, e ele foi ótimo nos dois", diz Marcelo Azevedo, que após a limpeza passou protetor solar, hidratante facial e sérum. "Acordei com a sensação de pele limpa, e realmente não saiu sujeira alguma no algodão com adstringente [usado pela manhã]", diz Patrícia Pasquini após o uso noturno.

O cheiro incomodou Luiza Pastor; e Bruno Lee considerou o controle de oleosidade aquém do esperado.

Para Victória Damasceno, o produto tem um ótimo custo-benefício, "pela performance na pele, o tamanho e o preço", diz.

Com 350 gramas, tem preço médio de R$ 44

Sallve

O gel de limpeza da Sallve agradou os avaliadores de todos os tipos de pele pela sensação de limpeza, controle da oleosidade e proposta de remover a maquiagem.

"Minha pele é mais seca, e o produto deu uma sensação de hidratação depois do uso. De dia, após aplicá-lo, também usei o meu protetor solar e uma maquiagem leve, com corretivo e blush, e à noite o limpador também tirou bem esses produtos", diz Laura Lewer

O cheiro incomodou Patrícia Pasquini e o tamanho desanimou Victória Damasceno. Em geral, porém, os testadores consideraram o produto com um bom custo-benefício.

Com 150 gramas, tem preço médio de R$ 40

