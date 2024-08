Narcisismo é um caráter difícil de abandonar, aponta estudo

The New York Times

Se você está esperando que uma pessoa narcisista mude, um novo estudo sugere que talvez isso leve muito mais tempo e, mesmo assim, a diferença pode ser pequena.

A pesquisa, publicada em julho deste ano no periódico Psychological Bulletin, analisou 51 estudos com mais de 37 mil participantes —a maioria da América do Norte, Europa e Nova Zelândia— para explorar como o narcisismo muda ao longo da vida das pessoas.

Estudo aponta que pessoas narcisistas têm dificuldade para mudar hábitos egoístas - MICHELLE GROSKOPF/NYT

Embora os pesquisadores tenham descoberto que, em média, o narcisismo diminui gradualmente à medida que as pessoas envelhecem, "os resultados mostram que esse declínio não é tão grande quanto se poderia esperar", disse Ulrich Orth, principal autor do artigo e professor de psicologia do desenvolvimento na Universidade de Berna, na Suíça.

O declínio do narcisismo ocorreu ao longo de décadas.

"Quando você olha para trás e vê como um amigo próximo se comportou 20 ou 30 anos antes, você pode notar a mudança", afirma Orth. "Ainda assim, o declínio médio foi, no máximo, de tamanho moderado, então você não esperaria que o nível de narcisismo das pessoas mudasse fundamentalmente."

O estudo também descobriu que se as pessoas tinham níveis mais altos de narcisismo do que outras quando eram crianças, normalmente seguiria o mesmo durante a idade adulta.

A pesquisa incluiu indivíduos que eram em sua maioria brancos e viviam em culturas ocidentais, e vários estudos incluídos na análise tinham um baixo número de adultos com 65 anos ou mais, o que dificulta a generalização dos resultados.

Mesmo assim, o estudo ilustra que o narcisismo não desaparece magicamente por conta própria, disse Craig Malkin, autor de "repensando o narcisismo".

"Quando deixadas por conta própria, pessoas extremamente narcisistas dessa forma doentia não vão mudar", explica Malkin, que também é professor da Escola Médica de Harvard, mas não estava envolvido na pesquisa.

Então, o que você faz se alguém próximo a você é narcisista? Pedimos a vários especialistas para ajudar a explicar como é o narcisismo e como lidar com pessoas que exibem altos níveis do traço.

O que é narcisismo?

Em suma, o narcisismo é um impulso para se sentir especial e único. Até certo ponto, traços narcisistas existem em todos nós, e um pouco de narcisismo não é algo ruim. Na verdade, pesquisas mostram que nos ver através de óculos cor-de-rosa, um conceito conhecido como autoaprimoramento, pode nos ajudar a lidar com a adversidade.

O narcisismo é mais problemático quando as pessoas se tornam dependentes do sentimento de superioridade e o buscam a todo custo, exibindo o que Malkin chama de "triplo E": direito, exploração e falta de empatia.

Um diagnóstico clínico de transtorno de personalidade narcisista pode ocorrer quando esses sintomas se tornam fixos e persistentes —eles não vêm e vão. Além disso, o transtorno causa sofrimento e pode interferir em relacionamentos, trabalho e outros domínios.

Christine Louis de Canonville, uma psicoterapeuta de Dublin que escreveu extensivamente sobre narcisismo, disse que, em sua experiência, quanto mais altos os níveis de narcisismo, mais as pessoas se tornavam "desesperadas, iludidas, paranoicas, raivosas, abusivas e isoladas".

Isso torna mais difícil para o narcisista "encantar e impressionar os outros", ela disse, o que então torna difícil para essa pessoa despertar admiração.

Especialistas em saúde mental trabalharam para desenvolver uma compreensão mais detalhada do narcisismo, dividindo-o em três dimensões principais: agêntico, antagonista e neurótico.

Narcisismo agêntico é o que a maioria das pessoas pensa quando imagina um narcisista. Aqueles que pontuam alto nessa dimensão estão focados em status, poder e sucesso.

"Eles se veem como superiores aos outros, anseiam por admiração e têm um senso inflado de autoimportância", disse Orth. "São tipicamente muito confiantes, assertivos e querem estar em posições de liderança."

O narcisismo neurótico é caracterizado por hipersensibilidade. Aqueles que pontuam alto nessa dimensão "precisam constantemente de validação e são muito sensíveis a críticas e rejeições", explicou Orth. "Eles frequentemente experimentam vergonha significativa, ansiedade, instabilidade emocional, insegurança e dúvida."

Aqueles com narcisismo antagônico frequentemente veem os outros como rivais. Eles tendem a ser competitivos, hostis com os outros e dispostos a colocá-los para baixo para se sentirem superiores, disse Orth. Eles também não têm empatia e são exploradores.

É "o cerne do narcisismo patológico", afirma Malkin. "Esses são valentões."

Os estudos na análise de Orth usaram uma variedade de escalas ou entrevistas para medir os três aspectos do narcisismo e todos os três declinaram com a idade.

Não está claro por que o narcisismo declinaria com o tempo, mas Sara Konrath, diretora do Programa Interdisciplinar de Pesquisa em Empatia e Altruísmo da Universidade de Indiana (EUA), descobriu em sua própria pesquisa que a empatia aumenta à medida que envelhecemos.

Conforme as pessoas envelhecem, elas têm mais probabilidade de crescer em maturidade e responsabilidade pelos outros por serem parceiras, mães e funcionárias, disse ela.

"As pessoas também são mais propensas a valorizar relacionamentos positivos e próximos", acrescenta Konrath.

Como lidar com o problema

É improvável que os narcisistas melhorem muito no curto prazo, a menos que busquem tratamento intensivo, disseram os especialistas, o que pode ser um fardo para seus amigos e familiares.

"Infelizmente, administrar um relacionamento difícil é o melhor que alguém intimamente envolvido com a maioria dos narcisistas pode esperar", disse Elinor Greenberg, autora de "adaptações limítrofes, narcisistas e esquizóides: a busca do amor, da admiração e da segurança".

Uma estratégia é tentar o que Malkin chama de "pegar o bem". Pessoas narcisistas geralmente buscam reconhecimento, então ele sugere elogiá-las quando elas estão sendo mais cooperativas ou atenciosas. Da mesma forma, ele disse, em situações em que você tem que manter contato com um narcisista —por exemplo, em reuniões familiares ou no trabalho— você pode punir o comportamento negativo se afastando ou permanecendo em silêncio.

Uma abordagem que ganhou popularidade online, conhecida como gray rocking , envolve lidar com pessoas difíceis limitando o engajamento e, essencialmente, se tornando tão maçante quanto uma grey rock. Tente permanecer neutro, mantenha suas interações breves e evite compartilhar informações que possam ser potencialmente usadas contra você, disse Ramani Durvasula, psicóloga clínica e autora de "Não é você: identificando e curando pessoas narcisistas."

No entanto, se alguém for abusivo, pode ser melhor deixar o relacionamento —e, dependendo da situação, pode ser necessário procurar ajuda para fazer isso.

O narcisismo pode ser como um fogo, disse Malkin. "Quanto mais tempo ele queima, mais ele destrói. Se você quer evitar danos, tem que haver alguma intervenção."