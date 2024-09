Doenças bucais, diabetes, estresse e falta de hidratação estão entre as mais de 50 causas do mau hálito

São Paulo

O mau hálito é o terceiro motivo mais comum de ida ao dentista depois da cárie e das doenças periodontais. De acordo com a ABHA (Associação Brasileira de Halitose), ao todo, são mais de 50 causas. Estima-se que 31,8% da população mundial sofre da condição.

A halitose ocorre pelo fato de a boca ser um ecossistema no qual vivem centenas de bactérias com diferentes necessidades nutricionais. Ao serem digeridas, são liberadas substâncias que têm mau cheiro, como o gás sulfídrico, cujo odor se assemelha ao de um ovo estragado.

Segundo o dentista Sérgio Kignel, doutor em diagnóstico bucal, professor titular da disciplina de semiologia do Centro Universitário Hermínio Ometto (Uniararas), em 95% dos casos de halitose as causas são odontológicas, entre elas, o tártaro, a periodontite, a cárie, as doenças da gengiva, placas dentárias, a falta de higiene oral —sem a correta escovação e o não uso de fio dental— e a saburra lingual.

A saburra é uma massa branca ou amarelada, composta por células mortas e restos de comida, que se forma na superfície da língua. O problema é resolvido com a higienização da língua: uma raspagem suave com escova de dente ou um raspador próprio.

O mau hálito tem como principais causas as odontológicas - Adobe Stock

Nos demais 5%, estão as infecções perto da boca, como sinusites, amigdalites, traqueítes e faringites. De acordo com Ícaro Grandesso Ribeiro, otorrinolaringologista da Rede D'Or, quanto às amigdalites, a relação da halitose é com as formas crônica e caseosa. Neste último caso, uma massa composta por restos alimentares, detritos e micróbios fica alojada nas amígdalas. Além do mau hálito, causa a sensação de desconforto ou irritação frequente na garganta.

"Tem as estomatites, que são processos infecciosos, muitas vezes virais, que propiciam uma inflamação generalizada na mucosa da garganta. Isso favorece a microbiota, que produz os compostos sulfurados voláteis [responsáveis pelo odor ruim]", afirma Ribeiro.

O mau hálito também pode estar relacionado ao estresse, por conta da redução de fluxo de saliva, que leva à xerostomia (boca seca).

Os especialistas ouvidos pela reportagem apontam, ainda, a falta de hidratação como causa —potencializada pela secura do tempo.

"É importante dizer que devemos beber bastante água, mas quem fala quanto? Dois litros é uma quantidade muito empírica para uma população diferente. Eu gosto de pensar que a pessoa precisa beber mais ou menos de 25 ml a 30 ml de líquido para cada quilo. Se peso 70 quilos, devo beber mais ou menos dois litros de água por dia. Uma pessoa que pesa 50 quilos, um litro e meio de água já é suficiente. Quem pesa 90 quilos, precisa de pouco mais de dois litros e meio", explica Kignel.

"Não adianta tomar dois litros de água de uma vez. O organismo tem que ter tempo para absorver essa água. É importante beber ao longo do dia", completa o dentista.

Entre as causas extrabucais que compõem a lista de causadores do mau hálito estão as doenças do fígado, o tabagismo, a deficiência de vitamina A e D, as perturbações do sistema gastrointestinal, o diabetes, uso de ansiolíticos, as bebidas alcoólicas, refluxo gastroesofágico, asma, bronquite, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica), alguns hipertensivos bloqueadores de canal de cálcio e medicações imunossupressoras também favorecem a halitose.

Uma dieta desequilibrada e alguns alimentos, em especial, os que apresentam excesso de gordura animal e proteína, além do alho, da cebola e das frituras também colaboram com o mau cheiro que vem da boca.

Qual especialista devo procurar?

Primeiro, o paciente deve esgotar todas as possibilidades com um dentista. Se a causa não for odontológica, o próximo especialista a ser procurado é o otorrinolaringologista, que examinará os seios da face e a região da garganta. Por último, o gastroenterologista.

Como dizer a um amigo que ele tem mau hálito?

Quem tem o odor desagradável do mau hálito não percebe. A fadiga olfativa explica. "Um exemplo é quando você coloca aquele perfume maravilhoso. Nos primeiros minutos após aplicação você sente a fragrância. Depois, você deixa de senti-la, mas os outros ainda sentem o perfume. Isso ocorre porque o seu olfato se acostumou com o cheiro. O mesmo ocorre com o mau hálito", diz Kignel.

Se for uma pessoa com quem você tenha intimidade, vale a pena falar sobre isso discretamente, em um momento em que vocês estejam a sós.

Já se vocês não forem tão próximos, é possível avisar alguém sobre mau hálito sem causar constrangimento por meio de uma ferramenta no site da ABHA. Na página do SOS Mau Hálito, você coloca o nome e o email da pessoa com halitose. Em dez dias, a associação envia um email para comunicar o problema, sem identificar a fonte da informação.