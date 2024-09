É mito que unhas precisam respirar, mas alguns hábitos podem ser prejudiciais

The New York Times

Uso esmalte quase o tempo todo, mas me preocupo se isso está prejudicando minhas unhas. Elas precisam de intervalos ou tempo para "respirar"?

A ideia de que as unhas precisam "respirar" é um mito, afirma a dermatologista Chris Adigun, de Chapel Hill, Carolina do Norte, especializada em distúrbios das unhas. "Suas unhas não têm pulmões", afirma.

A ideia de que suas unhas precisam "respirar" é um mito, afirma a dermatologista Dra. Chris Adigun, especialista em distúrbios das unhas. - Michelle Leman/Pexels

No entanto, alguns sinais podem indicar que seu esmalte, ou a forma como você o remove, causam mudanças nas unhas que justificam uma pausa, segundo especialistas. É importante inspecionar as unhas entre uma aplicação de esmalte e outra para identificar qualquer alteração potencialmente preocupante que possa estar ocorrendo sob a cor, diz Adigun.

Esmalte faz mal para as unhas?

Em resumo, não, diz Adam Rubin, dermatologista e especialista em unhas da NYU Langone Health.

Não há nada no esmalte tradicional que cause danos diretos às unhas das mãos ou dos pés, explica. Porém, podem surgir alguns problemas estéticos se você mantiver as unhas pintadas por muito tempo, como por várias semanas seguidas, ressalta o médico.

Alguns esmaltes —especialmente os de cores escuras ou vermelhas— podem manchar a superfície das unhas, segundo Rubin. Isso não é prejudicial, mas podem prejudicar a aparência das unhas.

Deixar o esmalte por muito tempo também pode ressecar as unhas, causando o aparecimento de manchas brancas e opacas na superfície, diz Anisha Patel, dermatologista do Centro de Câncer MD Anderson, em Houston (Texas).

Essas manchas, chamadas de granulações de queratina, são benignas e mais comuns nos pés, onde o esmalte costuma ficar por mais tempo do que nas mãos, explica Adigun. Elas podem ser confundidas com um fungo nas unhas chamado onicomicose superficial branca.

Se você notar manchas ou descolorações brancas após remover o esmalte, não há problema em disfarçá-las aplicando uma nova camada de esmalte, diz Rubin. No entanto, se fizer isso, saiba que corre o risco de piorar as manchas ou descolorações.

Para eliminar completamente esses problemas, deixe as unhas crescerem totalmente sem esmalte. Isso pode levar cerca de seis meses para as unhas das mãos e de 12 a 18 meses para as unhas dos pés, recomenda Adigun.

Para prevenir manchas ou granulações de queratina, aplique uma camada de base transparente antes de pintar as unhas. Massagear hidratante nas unhas e cutículas entre as aplicações de esmalte também pode ajudar a evitar a formação dessas granulações, sugere Rubin.

Se ao remover o esmalte suas unhas parecerem ressecadas, hidrate-as diariamente, estejam elas pintadas ou não, aconselha Patel. Você pode usar vaselina, creme para as mãos, óleo para unhas ou loção corporal, afirma o médico.

O que realmente pode danificar suas unhas?

Por outro lado, a maneira como você remove o esmalte pode sim danificar as unhas, afirma Rubin. Raspar ou arrancar o esmalte pode remover as camadas superiores da unha e possivelmente levar ao afinamento. Removedores de esmalte com acetona também podem desidratar e danificar as unhas, por isso é melhor optar por removedores sem acetona.

Essa é uma das razões pelas quais os dermatologistas costumam recomendar cautela com unhas de gel. O processo de remoção geralmente envolve mergulhar as unhas em acetona, o que pode levar ao ressecamento e à fragilidade, alerta Adigun.

O próprio esmalte de gel também pode causar reações alérgicas —como erupções cutâneas ou, raramente, urticária— e danificar as unhas. Além disso, a exposição à luz ultravioleta durante a aplicação pode aumentar o risco de câncer de pele e envelhecimento precoce da pele, segundo a AAD (Academia Americana de Dermatologia).

Se você optar por fazer manicures de gel, dê uma pausa de pelo menos uma ou duas semanas entre as aplicações para permitir que as unhas se recuperem, aconselha Adigun.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Quando você deve se preocupar?

Sempre que remover o esmalte, examine suas unhas em busca de mudanças potencialmente preocupantes, recomenda Adigun.

Listras escuras, unhas rachando, descolando da base ou com dor são sinais potenciais de câncer de pele. Se notar esses sintomas, procure um dermatologista, sugere Patel.

Unhas espessas, quebradiças, amarelas ou deformadas podem indicar uma infecção fúngica, explica Rubin. Vermelhidão ou inchaço ao redor das unhas pode ser sinal de lesão ou infecção bacteriana, segundo a AAD. Pequenos pontos ou depressões nas unhas, unhas quebradiças, separação da pele, ou descoloração branca, marrom ou amarela podem ser sinais de psoríase nas unhas.

Quando pacientes procuram ajuda para problemas nas unhas, frequentemente se perguntam se o esmalte é a causa, diz Rubin. Mas geralmente não é. Eles podem não ter percebido as mudanças se formando ao longo do tempo, "porque o esmalte estava cobrindo as unhas", observa.

Os dermatologistas recomendam exames anuais de câncer de pele, o que inclui examinar as unhas, aponta Patel. "Pedimos aos nossos pacientes que venham sem esmalte pelo menos uma vez por ano para que possamos examinar as unhas," conclui.