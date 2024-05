Cosméticos com propriedade similar ao canadibiol trazem benefícios a pele e cabelos

São Paulo

Desde o tratamento de condições médicas ao princípio ativo de produtos de beleza, o canabidiol (CBD), um dos princípios ativos da planta Cannabis sativa, a maconha, oferece muitas possibilidades acerca das propriedades naturais da planta.

No Brasil, há restrições para o uso de CBD em cosméticos, mas a indústria de beleza e skincare tem explorado outras opções, como o CBA (sistema ativo canabinóide, na sigla em inglês, que é denominado um "CBD-like" (similar ao canabidiol).

O CBD possui benefícios para a pele, incluindo propriedades anti-inflamatórias, que podem auxiliar no tratamento de condições como acne, eczema e psoríase, e antioxidantes, que combatem danos causados pelos radicais livres, explica Maria Eugênia Ayres, graduada em farmácia industrial e pós-graduada em farmacologia clínica.

Produtos de beleza usam a opção de CBD-like, que atua com os mesmo receptores que o canabidiol e é permitido pela ANVISA - Pexels/Alesia Kozik

"O CBD pode ter um papel na modulação do processo inflamatório quando aplicado topicamente, o que sugere sua utilidade em condições onde a inflamação desempenha um papel significativo, como queda de cabelo, acne e melasma", explica a farmacêutica bioquímica e cosmetóloga, Fernanda Chauvin.

O CBD possui também propriedades hidratantes que contribuem para manter a pele macia e suave, além de ajudar a reduzir a inflamação na pele, melhorando a aparência.

No mercado nacional, Simple Organic e Skin Therapy foram pioneiras, mas há outras marcas seguindo seus passos, e a indústria já oferta outras opções de produtos com CBA para cabelo e skincare.

"É importante notar que o CBD não é necessariamente um produto contra o envelhecimento, mas sim para condições específicas da pele onde a inflamação desempenha um papel importante", completa Chauvin.

Apesar da liberação do uso dermatológico do CBD pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em 2019, a legislação ainda é incipiente e apresenta desafios para as empresas devido à falta de clareza sobre importação, produção e distribuição, o que pode afetar a qualidade e segurança dos produtos.

O CBD é reconhecido como um ingrediente cosmético seguro em concentrações adequadas, que costuma ser utilizado em produtos com formulações controladas. Ayres explica que as regras exigem rotulagem clara sobre a presença de CBD e reivindicações baseadas em evidências científicas. Fabricantes devem conduzir testes de segurança e qualidade, incluindo estabilidade, irritação da pele e microbiologia.

Como funciona o CBD-like?

O termo CBD-like define produtos com compostos naturais que têm propriedades semelhantes ao canabidiol, mas que não são derivados de Cannabis. Cosméticos que têm em sua base CBD-like podem ter ingredientes botânicos ou sintéticos, que entregam efeitos parecidos ao CBD.

O canabidiol atua no sistema endocanabinóide do corpo, que é responsável por regular uma variedade de funções fisiológicas, como o humor, o sono, a dor e a inflamação. A substância reage com receptores no nosso organismo, proporcionando benefícios como redução da inflamação, alívio da dor, relaxamento muscular e melhora do sono.

Já na cosmetologia, há opções de óleos para o corpo e cabelo, cremes e hidratantes, que terão um efeito calmante e anti-inflamatório na pele.

Devido às restrições no Brasil, a indústria de beleza encontrou opções em plantas como a copaíba, que contém CBA, muito utilizada na Amazônia com fins medicinais. Sua ação nos receptores endocanabinóides pode resultar em efeitos semelhantes ao CBD, explica Chauvin.

Outros exemplos de ingredientes "CBD-like" incluem extratos de plantas como a cânfora, o ácido boswélico —composto extraído da árvore Boswellia Serrata, nativa do sul da Ásia, com propriedades anti-inflamatórias— e o extrato de raiz de kava —cultivada no Pacífico Sul, é uma planta cujos efeitos podem ser sedativos e relaxantes—, completa Maria Eugênia Ayres.

Patrícia Lima, fundadora da Simple Organic, conta que, com a grande demanda por cosméticos com CBD nos Estados Unidos e Europa, buscou alternativas no Brasil.

Segundo ela, parcerias com a indústria e fornecedores como a Beraca, empresa que fornece ingredientes naturais no país, proporcionaram esse achado. "Isso resultou no desenvolvimento de produtos que oferecem esses benefícios únicos, atendendo à demanda por soluções que vão além das propriedades anti-inflamatórias do CBD", afirma.

Elas dizem que os produtos similares ao canabidiol se equiparam ao CBD na entrega, proporcionando produtos com um bom resultado, sem a necessidade dos derivados da maconha em si.

"Não há uma mudança significativa na eficácia tópica entre o CBD e o 'CBD-like'. Eles atuam nos mesmos receptores, estimulando a síntese de colágeno. A concentração pode variar, dependendo da qualidade do CBD e do método de extração. A eficácia também pode ser afetada pela qualidade do óleo usado na extração", diz Chauvin.

O bem-estar promovido por cosméticos

Para Lima, da Simple Organic, o desenvolvimento de trabalhos sustentáveis permitiu chegar a produtos similares do canabidiol (CB2 como é chamado na Simple Organic), que trazem ainda uma mistura de óleos da Amazônia, com possível atuação nos neurotransmissores da pele, proporcionando uma sensação de bem-estar.

Essas características também são encontradas no óleo relaxante multifuncional desenvolvido por Fernanda Chauvin, fundadora da Skin Therapy.

"O objetivo é trabalhar nos receptores endocanabinóides para diminuir esses processos inflamatórios, e o produto é utilizado no banho para proporcionar relaxamento adicional. Além disso, os óleos essenciais presentes no produto também contribuem para esse efeito relaxante e anti-inflamatório", explica.

O CBD-like apresenta uma alternativa promissora para produtos de beleza, especialmente no Brasil, onde as restrições ao CBD são mais rigorosas. As propriedades anti-inflamatórias e antioxidante os tornam bons aliados do cuidado com a pele e, no futuro, cabelo e outras frentes, segundo as especialistas.

