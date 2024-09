Empatia e envolver pessoas de confiança ajudam a abordar problema de saúde ignorado do parceiro

The New York Times

Isso acontece muito com casais: um parceiro se recusa ou adia lidar com um problema de saúde, o que deixa o outro frustrado e ressentido. Se seu parceiro está ignorando uma questão de saúde, usar culpa e pressão raramente ajuda, dizem os especialistas. Veja algumas dicas do que fazer no lugar.

Se seu parceiro está ignorando um problema de saúde, evite usar culpa ou pressão. Em vez disso, colabore com empatia, expressando suas preocupações de forma calma e carinhosa. - Mikhail Nilov/Pexels

Colabore em vez de confrontar

Se você está insistindo para que o outro faça um check-up, comece a conversa lembrando seu parceiro de seu carinho, diz Alexandra Solomon, psicóloga clínica no Instituto da Família da Universidade do Noroeste (Estados Unidos). Em seguida, compartilhe calmamente como evitar ir ao médico o faz sentir.

Solomon sugere o seguinte roteiro: "Eu quero você por perto o maior número de anos possível. Eu amo as coisas que conseguimos fazer juntos agora. E a ideia de não podermos mais fazer essas coisas me assusta e me entristece." Ser honesto sobre suas preocupações pode desarmar seu parceiro relutante, diz a médica, e permitir uma conversa mais conectada.

Depois, pergunte sobre quaisquer ansiedades de saúde e escute com mente aberta, diz Steven Starks, psiquiatra geriátrico e professor assistente clínico na Faculdade de Medicina Tilman J. Fertitta da Universidade de Houston (Texas). Pode haver muitos motivos pelos quais seu parceiro prefere evitar testes e exames, como medo de receber más notícias ou um histórico de sentir-se desconsiderado pelos médicos.

Ofereça maneiras concretas de ajudar

Liste formas específicas de facilitar as coisas para seu parceiro, como oferecer-se para marcar a consulta médica ou se voluntariar para anotar informações durante a visita.

Se você está incentivando seu parceiro a adotar um estilo de vida mais saudável, encontre maneiras de apoiar essas mudanças, diz Jennifer Taber, professora associada de ciência psicológica na Universidade Estadual de Kent. Se seu parceiro precisa começar a se exercitar, por exemplo, sugira caminhadas regulares juntos.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Chame outro mensageiro

Pode ser mais fácil para seu parceiro conversar sobre questões de saúde com outra pessoa, como um amigo ou irmão, diz Starks, "porque a pressão não é tão alta, onde a pessoa sente que está decepcionando seu parceiro." Se for esse o caso, peça ajuda.