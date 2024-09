Fumaça causa dificuldade para respirar, tosse e dor de garganta; saiba como se proteger

São Paulo

Fuligens, fumaça, tempo seco, baixa umidade relativa do ar e calor extremo agravam condições respiratórias como asma e bronquite, e podem afetar também pessoas que não têm problemas respiratórios crônicos.

Homem caminha por rua coberta por fumaça provocada por incendios florestais durante temporada de clima seco em Brasília - Lucio Tavora /Xinhua

Esses fatores desidratam as vias aéreas, tornando-as mais suscetíveis a infecções e irritações. Isso pode causar tosse seca, desconforto respiratório e agravar condições alérgicas.

Saiba como essas condições ambientais prejudicam a sua saúde e o que fazer para minimizar os efeitos desses problemas.

De que forma o tempo seco e a fumaça afetam a saúde?

Partículas finas, como as fuligens, e gases poluentes, como o dióxido de enxofre (SO2) e o óxido de nitrogênio (NO), irritam as vias respiratórias, assim como a baixa umidade pode ressecá-las, causando irritação, tosse seca e desconforto.

Isso pode também exacerbar doenças respiratórias preexistentes, como asma, bronquite e outras doenças pulmonares. Nestes casos, é necessário procurar atendimento médico.

Por que as mucosas nasais são as mais afetadas?

Elas exercem funções primordiais para a nossa respiração: umedecem e filtram o ar que entra. Uma baixa umidade associada ao ar muito poluído faz com que mucosa perca líquido e se desidrate e permita que uma quantidade de poluentes chegue até o pulmão, causando inflamações na região pulmonar.

Quanto mais tempo se respira esse ar poluído, pior fica o quadro de saúde.

O que fazer para minimizar o desconforto do ar seco e cheio de fumaça?

As principais medidas são: muita hidratação, lavagem da mucosa nasal com soro fisiológico e o uso de umidificador de ar.

Outra recomendação é reduzir ao máximo o tempo de exposição, permanecendo em casa, em local ventilado, com ar condicionado ou purificadores de ar.

Além disso, evite atividades físicas em horários de elevadas concentrações de poluentes do ar (do meio dia às 16h).

Posso usar o umidificador o tempo todo ou há algum risco?

O umidificador pode ser usado durante o dia todo sem ressalvas, mas à noite há uma redução da umidade do ar. Se o umidificador ficar muito tempo ligado, próximo à parede, a umidade pode infiltrar e gerar mofo. Também é muito importante fazer higienização correta do aparelho.

Se eu não tiver um umidificador, qual a alternativa?

São indicadas medidas caseiras como toalhas molhadas nas janelas e baldes de água no ambiente.

O uso de ar-condicionado é indicado nessa época de calor, ar seco e poluído?

O ar-condicionado ajuda a tirar ainda mais a umidade do ar. O ideal é associar o ar-condicionado a um umidificador de ambiente.

O uso de soro fisiológico é recomendado?

Sim. Ele é um grande aliado na hidratação das mucosas e para combater o efeito do seco e remover as sujeiras que ficam na região nasal e podem levar a um quadro inflamatório.

Usar máscaras também pode ajudar?

Sim. A máscara é um método de barreira importante. Ao colocá-la, você evita que poluentes, principalmente o material particulado lançado pelas queimadas, entrem na vias aéreas.

A nebulização, especialmente para crianças, é indicada?

A nebulização com soro fisiológico serve para umedecer as vias aéreas. Mas as pessoas que já têm doenças respiratórias, como asma, precisam ter um pouco de cuidado porque a nebulização excessiva pode causar irritabilidade. É mais recomendável usar a lavagem nasal e a hidratação.