Folha estreia newsletter com dicas de soluções para a casa

As edições terão orientações para facilitar tarefas rotineiras como cuidar melhor de plantas, decorar apartamento pequeno, limpar cada tipo de piso, organizar os alimentos na geladeira e lavar roupas e calçados do jeito certo.

"Penso em quem está morando sozinho pela primeira vez e, muitas vezes, não tem referência de como resolver um problema ou fazer uma tarefa doméstica de uma forma mais fácil e rápida", explica Muniz.

"Meu objetivo é produzir um conteúdo que seja realmente útil para o leitor, com dicas práticas para ajudar na rotina em casa", complementa.

A newsletter traz instruções fáceis de reproduzir, indicadas por especialistas no assunto.

