Folha lança Primeira Pele, blog sobre cuidados com a pele e os cabelos

São Paulo

A Folha lança nesta quinta-feira (12) o blog Primeira Pele, que trará conteúdo sobre cuidados com a pele e os cabelos para todos os gêneros, idades e belezas.

Assinado por repórteres da iniciativa Todas e do núcleo editorial Saúde, o espaço trará reportagens, entrevistas com especialistas e novidades científicas sobre o mundo da beleza. Desta forma, leitores interessados no tema podem contar com conteúdo de credibilidade sobre um assunto que domina as redes sociais.

Catarina Pignato

O Brasil é o segundo maior mercado de perfumaria do mundo, só atrás dos Estados Unidos. As vendas em 2022 movimentaram US$ 6,8 bilhões (R$ 32,6 bilhões), segundo a consultoria Euromonitor. Em maquiagem, o país está entre os dez maiores consumidores globais, com faturamento de US$ 2 bilhões (R$ 9,5 bilhões) no ano.

O blog também vai apresentar novidades da indústria da beleza, lançamentos e testes de produtos.

"Nossos repórteres, já familiarizados com a cobertura da área, vão se apoiar na opinião de especialistas e em evidências científicas para produzir os textos", diz Victoria Damasceno, editora de Saúde e Todas.

O lançamento faz parte da iniciativa Todas, de produção de conteúdo voltado às mulheres. Além de reportagens sobre diferentes temas como carreira, beleza, empreendedorismo, maternidade, política e cultura, o projeto conta também com cardápio de colunistas e uma comunidade de leitoras no WhastApp.

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com três meses de assinatura digital grátis