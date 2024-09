Como a esquerda lida com o assédio contra mulheres

São Paulo

O início desta semana foi de reações às acusações de assédio do ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida. As possíveis vítimas —entre elas uma professora e candidata à Câmara Municipal de Santo André pelo PSB e a ministra Anielle Franco— receberam apoio de ministras e integrantes do governo, além de ativistas e organizações feministas, como Me Too Brasil, e do movimento negro. A primeira-dama, Janja, também se solidarizou com Anielle.

Almeida também recebeu apoio, que dividiu a esquerda. Foi o caso do Instituto Luiz Gama, fundado por Almeida, que disse que o caso se tratou de uma articulação racista para derrubá-lo do cargo. O vice-presidente do PT, Washington Quaquá, também defendeu o candidato.

O ex-ministro falou em ataques orquestrados em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram e nas plataformas do Ministério de Direitos Humanos e pediu que a organização Me Too Brasil, que recebeu as denúncias, prestasse esclarecimentos. Os posts nos perfis oficiais da pasta foram apagados. A colunista Vera Iaconelli reflete sobre a postura dos apoiadores de Almeida.

Macaé Evaristo assumiu o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania no lugar de Silvio Almeida - Eduardo Anizelli/Folhapress

Lula demitiu Almeida ainda na sexta-feira (6), um dia depois que as denúncias vieram a público, mas procurou colegas em comum com o ex-ministro para saber sobre o estado dele e garantir que ele tenha direito à defesa e que não seja excluído do convívio social, relata a coluna Mônica Bergamo. A postura de Lula, para o colunista Bruno Boghossian, mostra compromisso com a pauta das mulheres, mesmo que Anielle não tenha tornado pública a suposta acusação contra Almeida.

Um debate acalorado tomou as redes sobre o balde de água fria de ter um defensor de direitos humanos acusado de assédio. Como mostra a repórter Isabela Palhares, para que instituições lidem adequadamente com assédios, é importante ter canais de denúncia e acolher as denunciantes.

Na segunda-feira (9), o presidente fechou a nomeação de uma nova ministra, a deputada estadual Macaé Evaristo (PT-MG). Sem Almeida, o governo Lula fica sem homens pretos à frente dos ministérios. Com a entrada de Macaé Evaristo no comando da pasta, a composição ministerial fica com 10 mulheres e 28 homens.

Li por aqui

Na área da saúde, uma notícia interessante. Depois de passar por uma alta durante a pandemia, a taxa de mortalidade materna no Brasil é a menor registrada em 22 anos. Ainda existem desigualdades regionais significativas, como mostra a reportagem da editora-assistente de Saúde, Ana Bottallo.

Mesmo depois da pandemia, o país registrou taxas elevadas de mortalidade materna —e com causas evitáveis, como mostrou a repórter especial Cláudia Collucci nessa reportagem feita em Roraima, em 2023.

Num tom mais leve, a repórter Raíssa Basílio foi atrás de entender quem são os "emocionados", aqueles que se envolvem rápido em um novo relacionamento. Ela conta que é um grupo criticado nas redes sociais, mas que psicólogos discordam desse rechaço.

Também quero recomendar

Segundo o IBGE, os idosos devem ser a maior parcela da população até 2070. No episódio dessa semana do podcast Modo de Viver, conversei com o gerontólogo Alexandre Kalache e com a antropóloga Mirian Goldenberg sobre envelhecimento e como se preparar para chegar à velhice com autonomia.

Estou lendo e adorando "Uma Mulher Singular", da autora americana Vivian Gornick. O ponto central é a amizade dela com Leonard, sobre quem ela fala com carinho e dureza na mesma medida. "A autoimagem que cada um projeta no outro é a mesma que abrigamos na cabeça: a que nos faz sentir coerentes", ela escreve. A sacada está no fato de que Leonard não desperta a melhor versão dela —eis a contradição das amizades contemporâneas.

