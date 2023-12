Saiba como diferenciar a DPOC de outras doenças pulmonares, como asma e bronquite

São Paulo

A DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) é uma condição pulmonar crônica que causa dificuldade respiratória. Ela tem como principal causa o cigarro, respondendo a cerca de 90% dos casos, e como causa secundária a exposição a substâncias tóxicas no ar, como poluição e fumaça da queima de lenha e carvão, representando o restante dos casos.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 3 milhões de mortes por ano são causadas pela doença, que é silenciosa. A DPOC se diferencia de outras doenças pulmonares, como pneumonia e tuberculose, devido à natureza crônica e irreversível. Veja abaixo algumas das características da condição, os principais sintomas e os tipos de tratamentos existentes.

O que é a DPOC?

A DPOC é uma doença caracterizada pela obstrução das vias aéreas devido à perda do tecido pulmonar. Enquanto a pneumonia e a tuberculose são infecções pulmonares agudas que podem ser tratadas com antibióticos, a DPOC é uma condição crônica que afeta permanentemente os pulmões e não é contagiosa.

Existem duas principais manifestações da DPOC, a bronquite crônica, quando há bastante secreção e obstrução dos brônquios, por onde o ar passa até os pulmões, e a enfisema pulmonar, quando há perda do tecido (parênquima) pulmonar.

Embora a DPOC seja mais comum em indivíduos mais velhos, tabagistas e com hábitos pouco saudáveis, ela também pode ocorrer em crianças e adolescentes, embora seja menos comum. A exposição ao fumo passivo, infecções respiratórias recorrentes e condições genéticas podem contribuir para o desenvolvimento da DPOC em idades mais jovens.

Quais as diferenças entre DPOC, bronquite e asma?

As pessoas portadoras de DPOC possuem um quadro de obstrução crônica e irreversível das vias aéreas, enquanto a bronquite e asma são doenças inflamatórias reversíveis das vias aéreas. Não existe uma associação direta entre a asma e a DPOC, mas algumas pessoas podem ter ambos os diagnósticos. No entanto, pessoas com predisposição asmática podem ter um risco aumentado de desenvolver DPOC na vida adulta.

Quais os sintomas mais comuns?

Os principais sintomas da DPOC são falta de ar, que pode afetar até atividades do dia a dia como trocar de roupas ou tomar banho, pigarro, crises de chiado, tosse crônica, expectoração (tosse com secreção e que piora pela manhã), dentre outros.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico da DPOC é feito através de uma combinação de avaliação clínica, exames de função pulmonar e exames de imagem. O médico pode realizar um exame físico para avaliar os sintomas e ouvir os pulmões, além de solicitar exames como a espirometria, que mede a capacidade pulmonar, e radiografias de tórax, para avaliar a estrutura dos pulmões.

Se você recebeu um diagnóstico de DPOC, é importante seguir o plano de tratamento prescrito pelo médico. Isso pode incluir o uso regular de medicamentos, a participação em programas de reabilitação pulmonar, a adoção de hábitos de vida saudáveis, como parar de fumar e evitar a exposição a substâncias tóxicas, e o monitoramento regular da função pulmonar. É importante também estar atento a sinais de piora dos sintomas e procurar assistência médica quando necessário.

Quais os tratamentos? Existe cura?

Embora a DPOC não tenha cura, existem tratamentos disponíveis para controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Segundo André Nathan Costa, pneumologista do Hospital Sírio-Libanês, existem quatro tipos de tratamentos para DPOC. O primeiro seria parar de fumar, o que vai reduzir a exposição às substâncias tóxicas ao pulmão.

O segundo tipo de tratamento inclui os medicamentos para alívio dos sintomas, como broncodilatadores e corticosteróides inalados.

O terceiro tipo é a reabilitação pulmonar, com fisioterapia, explica o médico. E o quarto pode ser a prevenção de outras doenças infecciosas pela vacinação. "Por que a vacinação? Porque as doenças infecciosas são a principal causa de exacerbação, que é você ter uma doença crônica estável e de repente ter um quadro agravado. Então a vacinação, seja contra vírus ou bactéria, também é um tratamento para DPOC."

Além disso, em casos muito graves, quando há uma perda irreparável do pulmão, os pacientes podem necessitar de um transplante de pulmão.