Úlceras, rachaduras e feridas: o que a boca pode dizer sobre sua saúde

O filósofo grego Zeno de Citium disse, certa vez, que temos dois ouvidos e uma boca para que possamos ouvir duas vezes mais do que falamos. É um sentimento que muitos pais e avós —e que Judge Judy, astro da TV americana— gostam de repetir. E por uma boa razão também.

Mas a boca funciona como mais do que um meio de comunicação ou uma entrada para alimentos e bebidas. Ela também é uma forma de identificar algumas doenças internas.

Por exemplo, muitos de nós conhecem as incômodas úlceras bucais. Elas são muito comuns e geralmente encontradas no revestimento interno, na língua ou na gengiva —e são irritantes.

A regra geral é que, se você notar feridas, úlceras ou rachaduras na boca e ao redor dela que persistam por mais de duas semanas, sangrem ou não pareçam cicatrizar, procure um médico - AYRTON VIGNOLA/FOLHA IMAGEM/FOLHA DE S.PAULO

O tipo mais comum são as úlceras aftosas, feridas inchadas redondas ou ovais, que normalmente começam amarelas e depois ficam cinzas. Elas geralmente têm uma borda ou "halo" vermelho ao redor.

Não duram muito tempo e qualquer dor ou irritação associada pode ser tratada com analgésicos simples ou com tratamentos de venda livre, como sprays ou enxaguantes bucais. Também é uma boa ideia evitar alimentos picantes, salgados ou azedos que possam ser irritantes e dolorosos enquanto você estiver com uma úlcera na boca.

Não sabemos ao certo o que causa as úlceras, mas foram feitas associações entre danos físicos ocasionados por mordidas na parte interna da bochecha ou da língua. Outras possibilidades incluem flutuação de hormônios, deficiências de vitaminas e minerais, além de estresse.

No entanto, algumas palavras de cautela. As úlceras aftosas menores são de curta duração e normalmente desaparecem em até de três semanas. Fique atento a qualquer uma que persista por mais tempo, que esteja próxima à parte posterior da garganta ou que tenha mais de um centímetro de diâmetro. Isso, porque as lesões que crescem e não cicatrizam podem indicar câncer bucal. Esse tumor maligno também se apresenta, eventualmente, como manchas descoloridas ou caroços na boca ou na garganta, acarretando sintomas como dificuldade para engolir ou falar e voz rouca, entre outros.

É importante que esses tipos de sintomas sejam verificados com urgência por um médico ou dentista. Fique atento também às úlceras que sangram, o que pode sugerir câncer ou infecção.

As feridas na boca também podem ocorrer por doenças que afetam vários órgãos. A doença de Crohn e a doença celíaca estão ligadas a úlceras recorrentes, e o paciente pode notar sintomas gastrointestinais, incluindo dor abdominal e alteração dos hábitos intestinais.

A doença de Behçet pode estar associada a dor e inchaço nas articulações e feridas que aparecem não apenas na boca, mas também nos órgãos genitais. As úlceras também podem indicar um sistema imunológico debilitado.

Portanto, se estiver percebendo que continua a ter úlceras na boca, feridas em outros locais ou outros sintomas associados, marque uma consulta com um médico.

Causas virais

Os vírus podem causar uma grande variedade de pontos e manchas na boca e ao redor dela.

Por exemplo, o vírus do herpes simples, que produz uma lesão com bolhas conhecida como herpes labial, normalmente forma uma crosta e cicatriza após uma ou duas semanas. Evite contato pele a pele (como beijos) com a ferida durante esse período para impedir a transmissão.

Há, também, a febre aftosa, uma doença viral observada principalmente em crianças. Ela causa erupção de feridas e bolhas que afetam as mãos, os pés e dentro e ao redor da boca.

Até mesmo o vírus do sarampo pode desencadear uma erupção cutânea no interior da boca, conhecida como manchas de Koplik. As manchas de Koplik são associadas apenas ao sarampo. São brancas e parecem grãos de açúcar ou sal no revestimento interno das bochechas. Geralmente, aparecem antes do surgimento da erupção cutânea, que começa na cabeça antes de se espalhar pelo corpo.

Rachaduras nos cantos

Você já sentiu dor ou notou rachaduras nos cantos da boca —as áreas que são puxadas para cima quando você sorri? Isso é a estomatite angular, também conhecida como a queilite angular ou perleche.

É um distúrbio comum causado por lábios rachados ou secos, como resultado de uma doença viral ou do clima frio. Mas suponha que, em vez de cicatrizar, as rachaduras continuem a doer, formar bolhas ou sangrar.

As causas da estomatite angular são muitas, variando de males como a doença de Crohn e a doença celíaca a dentaduras mal ajustadas e infecções como aftas. As rachaduras nos cantos da boca também podem indicar uma variedade de deficiências de vitaminas e minerais. A deficiência de ferro é uma possibilidade, ou baixos níveis de zinco, folato (vitamina B9) e as vitaminas B2 (ou riboflavina) e B12.

Portanto, a regra geral é que, se você notar feridas, úlceras ou rachaduras na boca e ao redor dela que persistam por mais de duas semanas, sangrem e não pareçam cicatrizar, procure um médico.

