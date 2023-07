Agência americana confirma aprovação de Leqembi para tratar Alzheimer

São Paulo

A FDA (agência que regulamenta e fiscaliza alimentos e remédios nos EUA) aprovou nesta quinta-feira (6) a droga lecanemab, a ser comercializada como Leqembi, para tratamento da doença de Alzheimer.

No início de janeiro, a agência já havia liberado com restrições o uso do medicamento, que pode diminuir em grau moderado o ritmo do declínio cognitivo no início da doença. Na ocasião, foi destacado que a droga também traz riscos de inchaço e sangramento no cérebro.

No entanto, após um período de testes clínicos, chamado de Estudo 301, a FDA anunciou a aprovação total.

O medicamento funciona reduzindo placas de amiloide que se formam no cérebro, uma característica definidora da doença.

"A ação de hoje é a primeira confirmação de que um medicamento que tem como alvo o processo subjacente da doença de Alzheimer mostrou benefício clínico nessa doença devastadora", afirmou Teresa Buracchio, diretora interina do Escritório de Neurociência no Centro de Avaliação e Pesquisa de Medicamentos da FDA. "Este estudo confirmatório verificou que é um tratamento seguro e eficaz para pacientes com doença de Alzheimer."

O Estudo 301 foi um estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo e de grupos paralelos que incluiu 1.795 pacientes com doença de Alzheimer. O tratamento foi iniciado em pacientes com comprometimento cognitivo leve ou estágio de demência leve da doença e presença confirmada de patologia beta-amiloide. Os pacientes foram randomizados na proporção de 1:1 para receber placebo ou Leqembi na dose de 10 miligramas (mg) por quilograma (kg), uma vez a cada duas semanas.

O Leqembi demonstrou uma redução estatisticamente significativa e clinicamente relevante no declínio em relação ao valor inicial até 18 meses no desfecho primário, em comparação com o placebo. Diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de tratamento também foram demonstradas em todos os desfechos secundários, que incluíram a Subescala Cognitiva da Escala de Avaliação da Doença de Alzheimer 14 e a Escala de Atividades de Vida Diária do Estudo Cooperativo da Doença de Alzheimer para Comprometimento Cognitivo Leve.

Em 9 de junho, a FDA convocou o Comitê Consultivo de Medicamentos para o Sistema Nervoso Periférico e Central para discutir se o Estudo 301 forneceu evidências do benefício clínico do Leqembi para o tratamento da doença de Alzheimer. Todos os membros do comitê votaram afirmativamente de que os resultados do estudo verificaram o benefício clínico do medicamento.

A aprovação do Leqembi provavelmente atrairá um interesse considerável de pacientes e médicos. Estudos da droga, uma infusão intravenosa administrada a cada duas semanas, sugerem que ela é mais promissora do que o pequeno número de tratamentos já disponíveis.

A empresa farmacêutica japonesa Eisai liderou o desenvolvimento e testes do medicamento. Ela está fazendo parceria com a norte-americana Biogen, fabricante do controverso remédio Aduhelm, também para Alzheimer, para sua comercialização e marketing, e as empresas dividirão os lucros igualmente. A Eisai disse que o preço de tabela do Leqembi (pronuncia-se le-quêm-bi) seria de US$ 26,5 mil (mais de R$ 138 mil) por ano.

O rótulo do Leqembi diz que o medicamento deve ser usado apenas em pacientes nos estágios inicial e leve da doença de Alzheimer, correspondendo ao status dos pacientes nos ensaios clínicos do medicamento. Ele instrui os médicos a não tratar pacientes sem fazer testes para confirmar se eles têm uma das características principais da doença de Alzheimer: o acúmulo da proteína amiloide, que o Leqembi ataca, assim como o Aduhelm.

Estima-se que cerca de 1,5 milhão dos 6 milhões de pessoas com Alzheimer nos Estados Unidos estejam nas fases iniciais da doença, com diagnóstico de comprometimento cognitivo leve ou em estágio inicial. Quantas serão tratadas com Leqembi dependerá significativamente de se o Medicare dará cobertura ao medicamento.

Além dos fármacos Leqembi e Aduhelm, uma terceira droga está pleiteando sua aprovação pelo FDA, a donanemab, da farmacêutica Eli Lilly. No início de maio, a empresa divulgou que o medicamento atendeu a todos os objetivos primários e secundários do estudo e diminuiu o declínio cognitivo em 35% em um estudo de estágio avançado do Alzheimer, em comparação com um placebo, em 1.182 pessoas que receberam o diagnóstico de estágio inicial.

Após uma combinação entre os dois grupos, o donanemab retardou a progressão da doença de Alzheimer em 22% usando uma escala desenvolvida pela fabricante para medir a cognição e as atividades da vida cotidiana, e em 29% com base numa escala mais comumente usada de progressão da demência. Ainda não há previsão se essa droga deve ou não ser liberada pelo FDA, como foi o Leqembi.