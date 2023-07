Doença cardíaca: Os fatores de risco menos conhecidos e como reduzi-los

The Conversation* | BBC News Brasil

A maioria das pessoas sabe que os fatores de risco para doenças cardíacas são pressão alta, tabagismo, colesterol alto e excesso de peso.

No entanto, muitas pessoas que sofrem um ataque cardíaco não apresentam nenhum desses fatores de risco tradicionais.

Pesquisas revelam que condições como gota, psoríase, doença inflamatória intestinal e artrite reumatoide também são fatores de risco para doenças cardíacas. O que esses pacientes têm em comum é a inflamação crônica.

Colesterol alto, tabagismo e excesso de peso são fatores de risco cardíaco, mas outras condições associadas à inflamação crônica também podem aumentá-lo - Getty Images

Na verdade, alguns pesquisadores passaram a repaginar a doença cardiovascular como uma doença inflamatória crônica das artérias. Os cientistas às vezes se referem ela como a hipótese inflamatória da doença aterosclerótica cardiovascular (DASCV o, na sigla em inglês, ASCVD).

Processo inflamatório

A aterosclerose ocorre quando placas de gordura se desenvolvem nas paredes de nossas artérias, tornando-as rígidas. Quando isso acontece nas artérias que fornecem sangue oxigenado ao coração, chamamos de doença arterial coronariana.

Ela pode causar ataques cardíacos, nos quais quantidade insuficiente de sangue é fornecida ao coração, e derrames isquêmicos, nos quais quantidade insuficiente de sangue chega ao cérebro. Para entender por que a aterosclerose é uma condição inflamatória, devemos considerar como esse processo começa.

Acredita-se que o primeiro estágio do desenvolvimento da aterosclerose seja algum tipo de lesão no endotélio, a única camada de células que reveste as artérias. Isso pode ser causado por altos níveis de colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL), às vezes chamado de "colesterol ruim".

As toxinas dos cigarros também podem irritar o revestimento das artérias, causando essa lesão inicial. Quando as células endoteliais são lesadas, elas liberam mensagens químicas que atraem glóbulos brancos, um importante componente do sistema imunológico, para o local.

Esses glóbulos brancos entram na parede da artéria e causam inflamação nela. Os glóbulos brancos também consomem o colesterol nas paredes delas, levando à formação de "estrias de gordura", um dos primeiros sinais visíveis de aterosclerose.

Estrias de gordura começam a se formar em uma idade jovem. Quando chegamos aos 20 anos, a maioria de nós tem alguma evidência de estrias gordurosas em nossas artérias.

Esse processo de dano às células endoteliais, infiltração de glóbulos brancos e inflamação crônica pode continuar silenciosamente ao longo dos anos, eventualmente levando ao acúmulo de placas nas artérias.

Isso também pode explicar por que pessoas com condições inflamatórias crônicas correm maior risco de doença cardiovascular.

A inflamação de longo prazo das artérias que irrigam o coração e o cérebro pode levar a ataques cardíacos e derrames.

A aterosclerose ocorre quando placas de gordura se desenvolvem nas paredes de nossas artérias - Getty Images

Inflamação silenciosa

Um ataque cardíaco ocorre quando uma placa na artéria que irriga o coração se torna instável. Isso pode levar à ruptura (estouro) da placa, levando à formação de um coágulo na artéria e à interrupção do fornecimento de sangue ao músculo cardíaco.

As pessoas que sofrem um ataque cardíaco geralmente apresentam níveis aumentados de inflamação e instabilidade da placa nos dias e semanas que antecedem o evento. O eventual "ataque cardíaco" e o dano resultante ao músculo cardíaco podem ser vistos como esse processo inflamatório instável atingindo seu ápice.

Como esse processo inflamatório crônico ocorre sem sintomas, muitos pacientes sem fatores de risco tradicionais para doenças cardíacas não percebem que estão em risco aumentado para doenças cardíacas.

Como mensurar a inflamação

Felizmente, existe uma maneira de medir a inflamação no corpo. Uma maneira de fazer isso é com um exame de sangue chamado teste de proteína C-reativa de alta sensibilidade (PCR-as).

Pessoas com níveis elevados de PCR-as correm maior risco de ataques cardíacos e derrames. Níveis elevados de colesterol LDL também são um fator de risco para a aterosclerose.

Vários estudos já mostraram que pessoas com colesterol LDL alto e PCR-as parecem ter maior risco de doença cardiovascular.

Um grande ensaio clínico chamado Cantos testou a hipótese inflamatória da doença cardiovascular ao tratar pacientes pós-ataque cardíaco com altos níveis de PCR-us com um anti-inflamatório chamado canaquinumabe.

O uso dessa droga antiinflamatória reduziu os níveis de PCR-as e resultou em uma redução pequena, mas estatisticamente significativa, no número de ataques cardíacos experimentados por esses pacientes. Infelizmente, também parecia haver um risco aumentado de infecções no grupo que recebeu o medicamento.

Esse risco, juntamente com o alto custo do medicamento, significa que não é provável que comecemos a usar canaquinumabe para tratar a aterosclerose tão cedo.

No entanto, o estudo foi considerado inovador porque sustentou a hipótese de que a inflamação desempenha um papel importante na aterosclerose e que abordar a inflamação pode ser útil na redução do risco de eventos cardiovasculares recorrentes.

Mudar a maneira como pensamos sobre os fatores de risco de aterosclerose pode nos permitir identificar melhor os pacientes com risco de ataques cardíacos e derrames.

Além disso, isso pode nos permitir focar no tratamento da inflamação para reduzir o risco cardiovascular. Vários estudos já estão analisando o uso de anti-inflamatórios mais baratos, como colchicina e metotrexato, para reduzir a inflamação e prevenir a progressão de doenças cardiovasculares.

Estilo de vida saudável ajuda a reduzir inflamação crônica - Getty Images

Mudanças no estilo de vida

Felizmente, é possível reduzir a inflamação em nosso corpo sem recorrer a medicamentos. Podemos pensar em tudo o que fazemos em nossas vidas como pró-inflamatório ou anti-inflamatório.

Fumar é pró-inflamatório, pois as toxinas dos cigarros irritam o corpo. Níveis elevados de colesterol no sangue e uma dieta rica em alimentos ultraprocessados também podem levar à inflamação crônica em nossas artérias.

Por outro lado, acredita-se que uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e peixes oleosos seja anti-inflamatória.

O exercício também reduz os níveis de inflamação no corpo. A obesidade, particularmente o excesso de peso ao redor da cintura, parece causar inflamação crônica. Perder peso ao redor da barriga ajudará a reduzir essa inflamação.

O estresse também pode induzir uma resposta inflamatória crônica de baixo grau no corpo, e é importante tentar administrar nossos níveis de estresse. Também é vital manter a pressão sanguínea, o colesterol e o índice de massa corporal saudáveis, marcadores tradicionais do risco de doenças cardíacas.

Ao escolher opções anti-inflamatórias e levar um estilo de vida saudável, todos podemos reduzir nossas chances de desenvolver doenças cardíacas e melhorar nossa qualidade de vida.

*Robert Byrne é Diretor de Pesquisa Cardiovascular na RCSI University of Medicine and Health Sciences na Irlanda. JJ Coughlan é pesquisador em cardiologia interventiva na RCSI University of Medicine and Health Sciences na Irlanda.

*Este artigo foi publicado no The Conversation e reproduzido aqui sob a licença Creative Commons. Clique aqui para ler a versão original (em inglês).