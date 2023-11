Mesmo corridas curtas têm grandes benefícios para a saúde

The New York Times

Correr é uma das formas mais populares de exercício na América. Também pode ser uma das mais saudáveis. Numerosos estudos de longo prazo mostraram que correr beneficia as pessoas fisicamente e mentalmente. Pesquisas também descobriram que corredores tendem a viver mais e têm um menor risco de doenças cardiovasculares e câncer do que não corredores.

Há evidências sólidas que ligam até mesmo corridas muito curtas e ocasionais a benefícios significativos para a saúde, especialmente quando se trata de longevidade e bem-estar mental. "Descobrimos que fazer uma corrida de cerca de 3,2 km algumas vezes por semana lhe dá praticamente todos os benefícios da corrida em termos de menor mortalidade", diz James H. O'Keefe, diretor de cardiologia preventiva do St. Luke's Mid America Heart Institute em Kansas City, Missouri.

Corredores tendem a viver mais e têm menor risco de doenças cardiovasculares e câncer do que não corredores - Adobe Stock

SAIBA POR QUE AS CORRIDAS CURTAS SÃO BENÉFICAS

Durante a última década, O'Keefe publicou vários estudos sobre corrida para saúde e longevidade. Em um desses estudos, ele e seus colegas analisaram dados de saúde e exercício de longo prazo coletados de cerca de 5.000 adultos europeus com idades entre 20 e 92 anos. Em comparação com não corredores, pessoas que corriam entre uma e 2,4 horas por semana em um ritmo lento ou moderado desfrutaram das maiores reduções na mortalidade — ainda maiores do que entre corredores que percorriam mais quilômetros em um ritmo mais rápido.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Outros pesquisadores chegaram a conclusões semelhantes. Um estudo de 15 anos com mais de 55.000 americanos com idades entre 18 e 100 anos descobriu que correr de cinco a dez minutos por dia em um ritmo lento (abaixo de 9,5 km/h) estava associado a "riscos reduzidos de forma acentuada" para todas as causas de morte. Foi o suficiente para prolongar a vida de uma pessoa por vários anos. "O consenso crescente no campo é que os benefícios da corrida começam a se acumular em questão de minutos", diz Rajesh Vedanthan, professor associado de saúde populacional na Grossman School of Medicine da Universidade de Nova York.

OBTENHA UM IMPULSO MENTAL TAMBÉM

Uma revisão recente de pesquisas sobre exercício e depressão descobriu que adultos que praticavam as amplamente recomendadas 2,5 horas de atividade física moderada por semana tinham um risco 25% menor de depressão em comparação com pessoas que não faziam exercícios. Mas aqueles que completaram apenas metade das 2,5 horas semanais recomendadas ainda tinham um risco 18% menor de depressão em comparação com pessoas que não faziam exercícios.