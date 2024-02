Obesidade na gravidez pode prejudicar mãe e filho

DW

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que a obesidade tem proporções epidêmicas no mundo e que mais de metade da população mundial poderá sofrer dessa doença até 2035. Isso são mais de 4 bilhões de pessoas, de acordo com o Atlas Mundial da Obesidade de 2023.

Também o número de mulheres grávidas com excesso de peso está aumentando significativamente em todo o mundo.

Se a mãe estiver muito acima do peso, isso pode ter um efeito direto sobre o feto, levando a malformações no bebê, que precisa se adaptar ao excesso de comida ainda durante seu desenvolvimento no útero, diz a médica pediatra Regina Ensenauer, do Instituto de Nutrição Pediátrica do Instituto Max Rubner, em Karlsruhe.

Filhos de grávidas com sobrepeso podem se tornar obesos - Adobe Stock

"Os primeiros mil dias —desde o início da gravidez até o final do segundo ano de vida— são cruciais", enfatiza a cientista. "Também para o gosto que a criança terá mais tarde. As papilas gustativas estão totalmente funcionais no início do desenvolvimento, e o feto absorve substâncias da dieta da mãe por meio do líquido amniótico."

Os filhos de mulheres grávidas com sobrepeso têm, portanto, uma alta probabilidade de se tornarem obesos e desenvolverem doenças secundárias, como diabetes tipo 2 ou problemas cardíacos, em uma idade precoce, explica a pediatra.

Risco para mãe e filho

Mães muito acima do peso também aumentam o risco de desenvolver diabetes gestacional (diabetes tipo 4), e a criança também pode se tornar diabética em decorrência da alimentação excessiva.

Além disso, o risco de doenças relacionadas à gravidez aumenta significativamente em mulheres muito acima do peso. Essas doenças incluem pré-eclâmpsia, trombose ou pressão alta relacionada à gravidez. A probabilidade de abortos espontâneos, de partos prematuros e de cesarianas também aumenta significativamente, pois as crianças nascidas de mulheres com sobrepeso geralmente nascem com peso maior.

Ganho de peso é saudável na gravidez

Um ganho de peso significativo durante a gravidez é normal e importante para que a mãe e o bebê recebam nutrientes suficientes. Mas a futura mamãe não precisa "comer por dois", como é frequentemente dito –gestantes precisam apenas de cerca de 10% a mais de calorias por dia do que antes da gravidez.

Mulheres com peso normal ganham, em média, de 11,5 a 16 kg durante a gravidez. O peso é composto da seguinte forma: o bebê pesa em média 3.500 gramas ao nascer, a placenta pesa cerca de 650 gramas e o útero, cerca de 1.300 gramas. O sangue adicional pesa cerca de 1.250 gramas, o líquido amniótico cerca de 1.000 gramas, os depósitos de gordura adicionais pesam cerca de 1.700 gramas e os fluidos acumulados, em torno de 2.000 gramas.

Isso totaliza cerca de 11.400 gramas, e é por isso que se recomenda que as gestantes ganhem no máximo 12 quilos durante a gravidez. O ganho de peso de mais de 20 quilos geralmente é causado por uma dieta incorreta ou excessiva. Portanto, é importante ter seu ganho de peso monitorado regularmente durante a gravidez.