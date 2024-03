Paraná decreta emergência em saúde pública para dengue

São Paulo

O Governo do Paraná decretou nesta quinta-feira (14) situação de emergência em saúde pública para a dengue devido ao aumento no número de casos e óbitos confirmados nas últimas semanas. O estado é o nono do país a declarar a emergência, além do Distrito Federal.

O Paraná é o quarto estado do país com maior incidência de dengue, segundo atualização mais recente do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde —são 1.366 casos da doença a cada 100 mil habitantes. Desde janeiro, foram registrados 156 mil casos prováveis da infecção viral.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) considera que taxas acima de 300 casos por 100 mil habitantes indicam uma situação epidêmica.

Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela - Shinji Kasai / AFP

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), dentre os 399 municípios paranaenses, 397 já registraram notificações por dengue. Destes, 366 já possuem casos confirmados.

O decreto terá vigência por 90 dias e tem como finalidade reforçar ações adotadas para o controle e combate à doença.

Entre os principais pontos do documento, estão a intensificação das visitas domiciliares para identificação e eliminação de focos do mosquito, recomendações relacionadas à aquisição de larvicidas e a importância do cumprimento das determinações sanitárias estabelecidas pelo SUS (Sistema Único Saúde).

Também na região Sul do país, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), declarou na última terça-feira (12) um estado de emergência em saúde pública por dengue no estado.

Desde janeiro deste ano, oito estados e o Distrito Federal já decretaram estado de emergência em saúde devido à alta transmissão de dengue no território. Os estados são Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

