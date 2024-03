Post desinforma ao dizer que pesquisadores descobriram relação entre vacina e Covid longa

São Paulo

Publicação engana ao afirmar que pesquisadores teriam descoberto que as condições pós-Covid, antes chamadas de Covid longa, seriam causadas pelas vacinas e não pelo vírus Sars-CoV-2. Conhecidos por compartilhar conteúdos desinformativos durante a pandemia, os autores do post verificado pelo Comprova especulam sobre essa possibilidade, que é negada por autoridades de saúde e especialistas e que não encontra base em estudos científicos publicados até aqui.

Segundo o Ministério da Saúde, as condições pós-Covid são definidas como sinais e sintomas que continuam ou se desenvolvem quatro semanas ou mais após a infecção inicial e não podem ser justificadas por um diagnóstico alternativo. Qualquer pessoa que tenha contraído o vírus anteriormente pode ser afetada.

Uma nota técnica de 2023 da pasta diz que há evidências de que pessoas que apresentaram a doença nas formas mais graves, em especial aquelas que precisaram de cuidados intensivos, que não foram vacinadas, que já eram portadoras de condições de saúde preexistentes e que contraíram o vírus mais de uma vez têm mais propensão a desenvolver as condições pós-Covid.

Profissional de saúde prepara amostra para teste de Covid-19 - Diego Vara - 20.jan.2022/Reuters

Orestes Forlenza, médico psiquiatra e pesquisador em estudo sobre Covid longa e chefe do departamento de psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, explica as vacinas têm uma taxa de efeitos adversos, mas que elas não são responsáveis pelos sintomas da Covid longa.

"Além de diminuir a incidência da doença na população, uma outra consequência da vacinação é que você não vê mais casos tão graves de Covid longa como vimos no início. A vacina não é a causa da Covid longa. É a Covid longa uma consequência da infecção pelo Sars-CoV-2. Isso é fato."

André Prudente, médico infectologista e diretor-geral do Hospital Giselda Trigueiro e professor do Departamento de Infectologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, afirmou desconhecer estudos científicos publicados em meios reconhecidos que apontam a imunização como causa das condições pós-Covid. "A relação de Covid longa e vacina é que as pessoas vacinadas têm menor risco de desenvolver Covid longa."

Enganoso, para o Comprova, é todo conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Karina Michelin, autora do post investigado, já foi alvo de diversas checagens e, em abril de 2023, teve seu canal no YouTube banido da plataforma sob a alegação de violação das regras da comunidade. Contatada pela reportagem, ela insistiu na desinformação. "Quando os ‘especialistas’ cheios de conflitos de interesse atribuem a Covid longa somente à infecção causada pelo vírus, estão ignorando que esta condição também pode ser causada pela vacina", disse.

